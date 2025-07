FOTO Bivša Miss Universe rodila djevojčicu! Već je otkrila i ime djeteta: ‘Ljubav kakva se rijetko doživi‘

Bivša Miss Universe Olivia Culpo otkrila je velike vijesti. Naime, Olivia je jučer na Instagramu objavila da je rodila svoje prvo dijete koje je dobila sa suprugom, NFL igračem Christianom McCaffreyjem, djevojčicu Colette. Culpo je podijelila niz crno-bijelih fotografija njihove tročlane obitelji u bolnici, a na jednoj je fotografiji pokazala ruku svoje djevojčice. "Colette je prava sretnica što ima najboljeg tatu na svijetu. Ljubav kakva se rijetko doživi", napisala je Culpo u svojoj Instagram priči.

Inače, Culpo i NFL igrač zajedno su od 2019. godine, kada su se upoznali, piše Page Six. Sportaš je zaprosio svoju partnericu četiri godine kasnije, tijekom odmora u Utahu. Prije nego što su se vjenčali u lipnju 2024., Culpo je otvoreno govorila o svojim strahovima da će zbog endometrioze teško zasnovati obitelj. "Stalno me brine moj biološki sat. Imam osjećaj da moram što prije imati djecu", priznala je u epizodi emisije "Culpo Sisters" 2022. godine, ali devet mjeseci nakon vjenčanja na Rhode Islandu bivša Miss Universe je pokazala svoj trudnički trbuščić.

Culpo je u ožujku objasnila zašto je "oduvijek htjela" pričekati s otkrivanjem spola djeteta. "Zdravlje je najvažnije, to je sve što možeš poželjeti. Osjećam da je moja odgovornost da budem što zdravija i svjesnija svega", kazala je. Što se tiče McCaffreyja, Culpo je priznala da je bio neodlučan po pitanju čekanja do poroda da sazna spol djeteta.

Dodajmo i da se bivša Miss često javlja na društvenim mrežma te je ranje podijelila i svoje iskustvo s operacijom endometrioze. Endometrioza je kronična bolest koju karakterizira pojava tkiva sluznice koja oblaže maternicu (endometrija) na različitim mjestima u tijelu na kojima se inače ne bi trebalo nalaziti, odnosno bilo gdje izvan maternice. Ta su mjesta najčešće organi unutar zdjelice i trbušne šupljine poput jajnika, jajovoda, mokraćnog mjehura, rodnice itd. Ona zahvaća više od 176 milijuna žena diljem svijeta i sve je učestalija, a upravo je zbog toga Olivia i podijelila objavu kako bi ženama odgovorila na neka pitanja.

– Jučer sam operirana zbog endometrioze. Nije to baš glamurozan post, ali osjećala sam da to trebam podijeliti kako bih otvorila svijest o ovoj bolesti u javnosti. Endometrioza je stanje u kojem tkivo iz sluznice maternice odluči rasti u drugim slučajnim dijelovima vašeg tijela, uzrokujući bol. To može ometati plodnost i cjelokupno zdravlje te, iskreno, sreću. Povrh svega, nevjerojatno je bolno, a gotovo je nemoguće vidjeti ultrazvukom (osim ako na jajnicima nemate endometriome / čokoladne ciste – to sam imala). Godinama sam u agoniji oko menstruacije i nebrojeno puta su mi liječnici davali pogrešnu dijagnozu – započela je Olivia.

– "Samo uzimajte Tylenol svaki dan", "ultrazvuk izgleda normalno", "Mislim da se jednostavno trebate više odmarati, mjesečnice su ljudima uvijek neugodne" itd. Znam da mnogo ljudi upoznati s endometriozom znaju za ove preporuke, zbog čega sam toliko strastvena oko ovoga. Bolne menstruacije nisu normalne!!! Kod svakog tko ima endometriozu razumijem depresiju i usamljenost koje se mogu pojaviti zbog stanja koje je toliko bolno, a toliko teško da ga drugi ljudi ne mogu shvatiti. Teško je kad kronična bol nije potvrđena i ne dobijete odgovor ni razumijevanje. Zbog svojih endoratnica nastavit ću širiti više svijesti o endometriozi kako bi se vaši simptomi mogli potvrditi. Niste same i tako ste jake!!!! – zaključila je u svojoj objavi uz koju je pokazala i fotografije iz bolnice.