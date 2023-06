Filip je skinuo 85 kilograma, a sada je otkrio kako izgleda njegova prehrana nakon 'Života na vagi'

Filip Mrčela u prošloj sezoni RTL-ovog showa "Život na vagi" bio je najkrupniji natjecatelj s čak 234,6 kilograma. Na posljednjem vaganju Filipu Mrčeli vaga je pokazala 173,4 kilograma te je do finala izgubio 61,2 kilograma, što je 26,1% tjelesne mase. Trenutačno ima 149 kilograma, a cilj mu je doći do 135 te nakon toga skidati do stotke što je optimalno za njegovih 187 centimetara visine. Filip je za RTL ispričao kako je fokusiran na prehranu jer ne možeš s vježbanjem izbjeći lošu prehranu, koliko god ono bilo odlično.

- Više-manje sam samostalan, a obitelj mi pomaže s ručkom jer sada radim pa to ne stignem. Doručak i večeru najčešće radim sam, to volim držati jednostavnim. Ujutro su ugljikohidrati, a navečer proteini s malo ugljikohidrata. Volim da je sve to napravljeno u nekoliko koraka jer ne volim kuhati. No, vikendima se tome više posvetim. Tu i tamo imam neku 'cheat' namirnicu koju ukomponiram u običan obrok, primjerice neke umake.

Cheat meal nisam imao od svog rođendana. Ako si nešto dozvolim, onda je to dio obroka, a ne sam obrok. Što se tiče sokova, uspio sam pronaći niskokalorične zamjene, a pijem i zeleni čaj jer ne pijem kavu, rekao je Filip koji je svojim izgledom oduševio i Marijanu Batinić.

Foto: Instagram

U showu je ispričao i kako ima problema sa spavanjem jer mu se zbog debljine događala apneja. U snu nije imao dovoljno zraka te nije uspijevao postići REM razinu sna što znači da bez toga ne može normalno funkcionirati ni budan. Još uvijek je spojen na aparat za apneju u snu, no kaže kako mu se čini da se stanje popravlja.

- Znao sam nekoliko puta zaspati bez aparata i osjećao sam se poprilično odmorno. Na to gledam poprilično optimistično. Imam definitivno planove krajem ljeta otići na pravo testiranje, dodao je Filip. Osim prehrane, Filip se uvelike posvetio treninzima, a vježba s kondicijskim trenerom Perom Bilićem.

- Trenutačno treniram šest do osam puta tjedno. U teretani jedino nisam nedjeljom, a fokusiram se na snagu. Kada sam otkrio trening snage, u tome sam pronašao puno više ljubavi i volje nego prema cardiu. To mi je dosadno, koliko god mi je potrebno i neizbježno. Snaga je za mene puno veći uspjeh no još se to ne vidi jer imam viška kože i masnih naslaga, rekao je.

