Neda Ukraden o udvaračima: Pa neće mi se valjda udvarati ovi moji vršnjaci koji sada sa štakama hodaju

Pjevačica Neda Ukraden u razgovoru za medije u Srbiji pričala je o najtežim danima u karijeri, o ljubavi te o kolegama. Glazbenica koja je nedavno obnovila svoju kuću u Imotskom najteže i najemotivnije dane proživljavala je kada su joj preminuli roditelji.

– Bilo je jako puno emotivnih trenutaka. Bilo mi je teško kad mi je otac umro. Bilo je dogovoreno snimanje spota "Samo je nebo iznad nas". To je bio duet sa Željkom Samardžićem. Isto tako i kad mi je majka umrla. Išla sam u Opatiju snimiti pjesmu "Kao vino i gitara" i kad sam stigla u Opatiju javili su mi da mi je mama umrla. I onda brzo natrag – ispričala je za Kurir Neda.

Njezina majka Anđelija je preminula u 93. godini prije pet godina. – Hvala joj za sve što je učinila za mene. Za svaku suzu koju je prolila. Cijeli život mi je davala snagu i jako mi je teško i žao. To je bila moja majka, takva energija, takva žena. Nevjerojatno – rekla je Neda nedugo nakon što joj je mama preminula.

Obilježili su njezinu karijeru i brojni uspješni i sretni dani, a kaže kako je neke od najdivnijih trenutaka imala tijekom turneja u Kanadi i Australiji gdje je publika koja već godinama živi u inozemstvu jako željna čuti domaće pjesme. Na pitanje je li možda zaljubljena, jer sjaji, Ukraden je odgovorila:

– To je velika zabluda. Žena sjaji kada je zadovoljna i sretna, a ja imam toliko razloga da to budem. Što se muškaraca tiče, što kaže Gibonni, nisam primijetila da netko nedostaje. Dovoljno je da vam kažem da sam voljena i da ja uvijek volim! Rad, ljubav, stvaranje, akcija, to je za mene sve. Iako nije u vezi, kaže da joj udvarača ne nedostaje, a pogotovo mlađih i kaže da joj se mlađi muškarci redovno udvaraju.

– Redovno! Pa neće mi se valjda udvarati ovi moji vršnjaci koji sada sa štakama hodaju i ne mogu uz stepenice. Osim mojih vršnjaka koji su top, a to su Brega i Čola – poručila je Neda.

