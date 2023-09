Farmeri iščekuju pisma, a Stjepan se otvorio Aniti: 'Izgubio sam ženu, oca i majku, suzu nisam pustio'

Nakon što su se predstavili gledateljima, vrijeme je da farmeri 16. sezone konačno doznaju jesu li dobili dovoljan broj pisama da nastave svoj put u showu 'Ljubav je na selu'. Glasnica dobrih, ali i onih loših vijesti ponovno je voditeljica Anita Martinović, no ovaj put ih nije posjetila na njihovim imanjima, već je ove šarmere u potrazi za srodnom dušom sve zajedno okupila na istome mjestu.

Svakoga od njih Anita je privela na ispitivanje oči u oči kako bi doznala pokoju pikanteriju, detalje o njihovoj ljubavnoj prošlosti i očekivanja od žena koje su im pisale, a zatim im je iz svoje škrinjice izvadila pisma i rekla im ono što su mjesecima čekali – završava li njihova avantura već sada ili će dobiti priliku upoznati osebujne kandidatkinje na prvome spoju!

VEZANI ČLANCI

Među prvima na dogovoreno mjesto su stigli Stjepan Runtas (67) iz Samobora i Branko Jurković (66) iz Jakšića, a uskoro im se pridružio i Mijo Bošnjak (58) iz Stare Gradiške. Trojica kandidata brzo su se upoznala i razmijenila par riječi.

- Sretno nam bilo svima skupa - poručio je Branko nakon upoznavanja pa upitao Miju zbog čega je došao on u ovaj show.

- Zbog zabave - odgovorio je kratko Mijo, a Branko je rekao kako je on u showu kako bi upoznao svoju srodnu dušu.

A ubrzo su im se pridružili i ostali farmeri, njih još šest, te su Anitu pričekali svi zajedno.

Devetero farmera i Anita zatim su porazgovarali o onome što svatko od njih očekuje, kako će se odnositi prema svojim ženama, a raspravu je pokrenuo i Radoslav koji je rekao kako žena treba uživati, a ne raditi, s čim se ostali farmeri nisu mogli složiti. - Ja još radim na državnom poslu pa kad dođem kući da ja spremam ručak i kuću, a ona da ne radi ništa, takva meni ne treba - poručio je Branko.

- Žene danas vole lagodan život, da ne rade po 15 sati kao ja i vi - kazao je još Radoslav.

Foto: RTL

Prvi je kod Anite poslije otišao Radoslav po svoje svežnjeve pisama gledateljica. - Ja želim ljubav - izjavio je Radoslav, a Anita ga je upitala potom: - Jesu te te žene koje su te povrijedile u životu, učinile da si na prvu malo nepristupačan?.

- Tako je. I ne samo to. I rat me je stvorio takvim, i žene koje su me prevarile, ali ne bih o tome. Mene kad upoznaš treba proći vremena, tko god me je upoznao nije me odbacio, ali dok me ne upoznaju misle da sam ja arogantan, ali nisam takav - odgovorio je.

Njegova žena, rekao je, mora imati - osmijeh, čistoću i da nije pokvarena. Radoslav je na kraju dobio dovoljno pisama za ostanak u showu, a jedno je ispred njega i pročitala Anita, ono od Snježane iz Bosne i Hercegovine.

Idući je na red došao Stjepan koji je s Anitom podijelio svoju želju da se s budućom partnericom odseli na more.

- Je l' ti nedostaje ljubav? - upitala ga je voditeljica.

- Imao sam jednu na dvije, tri godine, ali nogu mi je dala - kazao je Stjepan, na što ga je Anita upitala je li ga to povrijedilo.

Foto: RTL

- Ne. Plač meni ne ide. Da plačem radi žene. Svakome je teško ženu izgubiti, i ja sam je izgubio, svakome je teško, ali ja ni na sprovodu nisam plakao. I otac umro i majka umrla i žena, ja nisam suzu pustio - kazao je Stjepan kojeg je Anita prvo željela zeznuti pa mu je rekla da nema pisama za njega, no na kraju mu je ipak dala svežanj kojim je prošao dalje.

- Da se barem Bahra javila - rekao je Stjepan kad se vratio dečkima.

Posljednji na redu večeras bio je Jožef koji, iako je dobio neka, na kraju nije dobio dovoljno pisama da nastavi dalje sa Stjepanom i Radoslavom.

- Ali ja tebi ova sad pisma neću odmah dati nego ću ih čuvati kod sebe i tražimo dalje. Može tako? - upitala da je Anita.

- A ako ti tako kažeš, može - odgovorio joj je Jožef.

- Ne znam da li ću ikada naći pravu ljubav, čini mi se da ne, da mi nije ovo suđeno - zaključio je.

U idućoj epizodi i ostalih šestero farmera doznati će idu li dalje i koliko su pisama gledateljica dobili.

VIDEO Melkior o tipovima gostiju: 'Uzeo si mi novce jedanput i više me nikad nećeš vidjeti'