Trudna Aleksandra Dojčinović zablistala na otvorenju butika, pažnju privukla elegantnom haljinom

Zagrebačka Ilica 15 već je neko vrijeme pravi hotspot kada su u pitanju moda i vjenčanja, zahvaljujući Lei Lou dućanu naše najpoznatije dizajnerice Aleksandre Dojčinović (42) , na koji se savršeno nadogradio Le Concept by Alex i pretvorio ovu adresu u srcu metropole u 850 kvadrata čistog luksuza. Na predstavljanju nove kolecije zablistala je i Aleksandra Dojčinović koja je prvi put u javnosti pokazala trudnički trbuh.

Naime, jedna od najuspješnijih domaćih dizajnerica i njezin partner, doc. dr. Tomislav Madžar (44), dugogodišnji liječnik nogometne i rukometne reprezentacije, čekaju svoje prvo zajedničko dijete! Presretni par vijest je podijelio tek s nekoliko prijatelja koji kažu kako je riječima teško opisati koliko se vesele prinovi. Krajem lipnja vijest o trudnoći objavljena je u Večernjem listu, no oni tada nisu željeli otkrivati više detalja s obzirom na to da svoj odnos nastoje držati podalje od medija.

Njihovo prvotno prijateljstvo vremenom je preraslo u ljubav u kojoj se oboje međusobno podržavaju, ne samo privatno već i na poslovnom putu koji grade.

Foto: Bojan Zibar

Naime, Aleksandra je svoju modnu priču proširila i van granice Hrvatske, gdje sve poznate dame već godinama imaju bar jedan komad odjeće s njezinim potpisom, a dr. Madžar, inače poznat kao veliki zagovornik promoviranja Hrvatske kao izvrsne destinacije zdravstvenog turizma, u svojoj poliklinici zapošljava brojne stručnjake iz raznih grana medicine. Oboma posao ne ostavlja previše slobodnog vremena, ali uvijek nađu način da se s prijateljima zabave na nekom koncertu, organiziraju lijepo putovanje ili barem neki izlet na kojemu bi napunili baterije za nove poslovne pothvate.

Oni koji ih znaju kažu da je malo parova koji međusobno pokazuju toliko razumijevanaja i podrške za karijeru partnera. Upravo zbog brojnih dosadašnjih poslovnih projekata, njihovi prijatelji komentiraju da je ovo dvoje uspješnih ljudi, između ostalog, spojila i činjenica da su perfekcionisti u poslu koji obavljaju te su mu izuzetno posvećeni.

Inače, Le Concept wedding multibrand se, dakle, upravo idealno nadovezao na postojeću Lei Lou priču, koja je od ove jeseni prepuna noviteta. Nova kolekcija Aleksandre Dojčinović donosi tako po prvi put capsule kolekcije za sve prilike, od divnih i mekanih jakni i čizama za nezaboravne dane na snijegu, mekanih pletenih haljina i toplih kaputa, preko fenomenalnih poslovnih komada u vibrantnim tonovima, sve do glamuroznih toaleta za najposebnije prilike i to sve upotpunjeno nakitom i, bez dvojbe, najljepšom kolekcijom cipela do sada. Lei Lou dućan će na ovaj način, povezujući u jednom prostoru funkcionalnost, kreativnost i potpuno personalizirani pristup shoppingu, na jedinstven i modno uzbudljiv način, ove jeseni bez sumnje biti epicentar brojnih dobrih zbivanja u gradu.

Foto: Bojan Zibar

Naime, budućnost mode znači sve na jednom mjestu, pa ćete ovdje, uz spomenute kolekcije s Lei Lou potpisom, naći baš sve, od vjenčanica najvećih svjetskih kuća i popratnog im accessoiresa, cipela, rublja, ali i sunčanih naočala najpoznatijih brandova. U današnje vrijeme, kada se život svima prebacio u brzinu više, takav koncept kupovine je od neprocjenjive važnosti, pogotovo što cijeli projekt prati i suvremeni web shop. Upravo taj "all inclusive" segment ono je što Lei Lou sada izdvaja u mnoštvu i pretvara ga u revolucionaran projekt u skladu sa svjetskim trendovima.

Ono što je posebno zanimljivo nedavno su predstavljeni komadi - Assouline knjiga i Seletti posuđa i homewarea, kao apsolutno savršeni pokloni za sve prigode. Ovi IT predmeti već su duže vrijeme na brojnim wish listama pa ne čudi da njihovo predstavljanje u Zagrebu nisu propustili ni brojni poznati - Branka Krstulović, Iva Radić, Ante Vrban, Ana Radišić, Daniela Trbović, Tihana Harapin Zalepugin, Mia i Nika Matić.

