NOVA LJUBAV?

FOTO Boris Rogoznica podijelio intimni trenutak s misterioznom djevojkom, svi se pitaju tko je ona

Glazbenik je ponovno zaintrigirao javnost objavom na društvenim mrežama. Podijelio je fotografiju prisnog zagrljaja s nepoznatom brinetom, potaknuvši razgovor o novoj ljubavi.

Pjevač Boris Rogoznica ponovno privlači pažnju svojim ljubavnim životom. Povod je nova objava na Instagramu, gdje je podijelio fotografiju na kojoj u prirodi pozira u zagrljaju misteriozne brinete. Ovo je najnoviji od nekoliko poteza na društvenim mrežama zadnjih mjeseci kojima glazbenik poručuje da je pronašao novu ljubav, iako identitet svoje odabranice i dalje skriva.

Otkako se razveo od voditeljice Doris Pinčić Guberović, Rogoznica privatni život drži podalje od javnosti, no povremeno da naslutiti da ponovno ljubi. Njegov je pristup postao prepoznatljiv - objavi fotografiju na kojoj uživa u ženskom društvu, ali nikada ne otkriva identitet osobe s kojom provodi vrijeme. To dodatno potiče maštu njegovih obožavatelja koji s nestrpljenjem iščekuju svaki novi trag.

Podsjetimo, ranije ovog ljeta Rogoznica je svoju publiku, koja na Instagramu broji više od 20 tisuća ljudi, posebno zaintrigirao objavom s Dugog Otoka. Na fotografiji nasmijano pozira u zagrljaju tajanstvene brinete čiji identitet vješto skriva od očiju javnosti, što je odmah potaknulo lavinu komentara i nagađanja da je pjevač ponovno zaljubljen. Čini se kako su njih dvoje zajedno obilazili ljepote naše obale, s obzirom na to da su prethodno posjetili i poznati svjetionik Veli Rat.

Rogoznica je romantičnu fotografiju iskoristio kako bi zatražio pomoć svojih obožavatelja oko završetka nove pjesme. Podijelio je stihove koji glase: - I zato čuvam zemlju, kao majčin dan, u mome srcu za nju, tinja vječni žar. Neka se pisma ori, neka čuje svit… - a obožavatelji su se odmah uključili s kreativnim prijedlozima za nastavak. Jedan od komentara posebno se istaknuo, a glasio je: - Da bolje ne more mi bit - na što je glazbenik duhovito uzvratio: - Meni ne more bit - ostavljajući prostora za daljnje interpretacije.

