Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
WOW!

Velika transformacija HRT-ove novinarke, izgubila je više od 35 kg: Nekad sam mislila da neću uspjeti

Foto: TikTok
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
30.09.2025.
u 07:00

Ivana Perić na društvenim je mrežama pokazala dvije fotografiju, jednu snimljenu prošle godine i jednu snimljenu ove godine i sve je zadivila svojim izgledom

Novinarka HRT-a Ivana Perić, čije izvještaje i reportaže iz Rijeke i okolice gledamo u "Dobro jutro, Hrvatska", "Dnevniku" te drugim emisijama, podijelila je na TikToku dvije fotografije. Jedna je snimljena prošle godine, a druga nedavno i jasno se vidi kako je izgubila dosta kilograma u zadnjih godinu dana. - Nekad sam mislila da neću uspjeti. Da ću uvijek ostati zarobljeni u tijelu i navikama koje me guše. Ali odlučila sam - zbog sebe, zbog zdravlja, zbog života. Danas kada pogledam ovu usporedbu, vidim da se upornost isplati - napisala je Ivana u opisu fotografija, a njezini pratitelji izrazili su divljenje na ovakvoj transformaciji. 

- I hvala što dijelite s nama sve, meni ste jako olakšali put i hvala od srca. Bravo! Izgledate sjajno!  A najbitnije, zračite zadovoljstvom i srećom! Svaka čast i za trud da savjetima pomognete drugima! Wau Ivana, super izgledate. Realno vi ste lijepa žena. Predivna transformacija i predivna Ivana. Bravo, ma koja je to razlika, izgledate sada puno mlađe. Bravo, svaka čast na trudu volji i disciplini - poručili su joj u komentarima. O svojoj borbi s viškom kilograma HRT-ova reporterka iz Rijeke i ranije je govorila na društvenim mrežama na kojima gotovo svakodnevno nesebično dijeli zdrave recepte koji je uvela u svoju prehranu i koji su joj pomogli da održi željenu težinu. Na društvenim mrežama, Ivana redovito odgovara na upite znatiželjnih pratitelja o tajni njezinog uspjeha. Otvoreno priznaje da je isprobala brojne dijete i metode mršavljenja, ali bez trajnog učinka. Ključni preokret u njezinoj transformaciji dogodio se nakon susreta s nutricionisticom Martinom Linarić. 

Martinu Linarić, nutricionisticu, upoznala sam posve slučajno na jednom snimanju prošlo ljeto! I to mi je promijenilo sve. Bio mi je to zdravstveno loš period, hormoni divljali, inzulinska rezistencija izvan kontrole, a kilogrami su se samo slagali! I uz sve moje pokušaje, stalno sam bila u začaranom krugu! Dok me Martina nije uzela pod svoje. Uveli smo lagane šetnje, Martina mi je složila jelovnik. Polako sam krenula, no sigurno! Nakon devet mjeseci, 35 kilograma u minusu, bez Ozempica i sličnih medikamenata, bez čarobnih prahova i sličnih monada! Samo pravilna prehrana, vježbanje i disciplina! Bez gladi i nervoze! Potpuni reset", napisala je Ivana u jednoj objavi u kojoj je otkrila u čemu je tajna njezine lijepe linije.
Ključne riječi
showbiz mršavljenje kilogrami novinarka HRT Ivana Perić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ODUŠEVILA IH JE

FOTO Zlatni gumb već u prvoj epizodi 'Supertalenta'! Mlada dama napravila je pravi spektakl, evo o čemu je riječ

Otvaranje dvanaeste sezone Supertalenta donijelo je deset raznolikih nastupa kandidata koji su hrabro stali pred žiri. Publika je imala priliku vidjeti širok raspon talenata, od onih koji su odmah osvojili simpatije žirija do onih koji nisu uspjeli u potpunosti uvjeriti ih u svoje talente. Ipak, večer je obilježio poseban trenutak kada je jedna natjecateljica svojim nastupom zaslužila zlatni gumb.

Učitaj još