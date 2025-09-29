Evo kakav jelovnik očekuje Gabrijelu Žalac u zatvoru. Ranije je od državnog novca sebi platila i proslavu rođendana

Nekadašnja moćna HDZ-ova ministrica regionalnog razvoja i EU fondova, 46-godišnja Gabrijela Žalac, prije nekih desetak dana sklopila je treću nagodbu i dobila čak drugu zatvorsku kaznu u trajanju od sedam mjeseci. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) teretio je Žalac da je novcem iz EU fondova plaćala svoje privatne troškove, među kojima su bili i troškovi njezina rođendana. Rođendan je slavila početkom veljače 2019. godine, a račun u restoranu Šarm u Heinzelovoj ulici u Zagrebu iznosio je 23.750 tadašnjih kuna, kako su mediji izvještavali. Tako je naša bivša ministrica trebala u državni proračun uplatiti sveukupno 9700 eura. Osim toga, u lipnju se pisalo o nekadašnjoj Plenkovićevoj ministrici kako joj je Županijski sud izrekao zatvorsku kaznu na dvije godine, nakon što je prihvaćena nagodba između Gabrijele i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) koji ju je optužio u aferi Software.

Prema toj nagodbi, Gabrijela Žalac je priznala sve ono što joj EPPO optužnicom stavlja na teret, a terete je za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem. Prije no što je nagodba sklopljena, Gabrijela Žalac je u proračun uplatila 200.000 eura na ime djelomične naknade štete. No EPPO je priopćio da ta uplata ne isključuje pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete po principu solidarne odgovornosti. EPPO Gabrijelu Žalac i njezine suoptuženike tereti za trgovanje utjecajem i zloporabe položaja prilikom nabave programa PLUR i SPUR tijekom 2017. i 2018. Tim aktivnostima je, tvrdi EPPO, proračun EU oštećen za najmanje milijun eura, a proračun RH za najmanje 300.000 eura, pisao je ranije Večernji list.

S obzirom na to kako je riječ o informacijama od javnog interesa, u fokus dolazi i pitanje, kada sve te zatvorske kazne postanu pravomoćne, koliko će ukupno "ležati" u zatvoru i čime će se nekadašnja moćnica hraniti ondje, s obzirom na to da je novcem iz EU fondova sebi plaćala privatne troškove, kao što je proslava rođendana, što smo na početku i napomenuli. Tim smo se povodom obratili Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije s upitima kakvi obroci mogu očekivati Gabrijelu Žalac u kaznionici, što se na jelovnicima nalazi, uključujući informacije o tome mijenjaju li se jelovnici tijekom blagdana poput Božića i sl. Također, zanimalo nas je postoji li razlika u jelovnicima za žensku kaznionicu u Požegi u odnosu na ostale kaznionice. Uz to, upitali smo i imaju li zatvorenici pravo naručivati hranu izvana te, ako imaju, kako se provodi kontrola da bi se spriječilo krijumčarenje nelegalnih stvari.

"U zatvorskom sustavu Republike Hrvatske zatvorenicima se, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Pravilnika o standardima smještaja i prehrane zatvorenika, osiguravaju najmanje tri obroka dnevno, pripremljeni i posluženi na odgovarajući način, koji kakvoćom i količinom zadovoljavaju prehrambene i higijenske standarde primjerene dobi, zdravlju, vjerskim i kulturnim zahtjevima, a prema mogućnostima kaznionice. Dnevni obroci za zatvorenike planiraju se i pripremaju u skladu s javnozdravstvenim smjernicama i standardima prehrane. Dodatni obrok, topli ili hladni, priprema se i poslužuje zatvorenicima koji su radno angažirani. Trudnoj zatvorenici i dojilji priprema se hrana po vrstama i količinama koje odredi liječnik. Također, može se odrediti izmjena prehrane za zatvorenika kod kojeg postoje medicinski utvrđene indikacije, u kojem slučaju se prehrana provodi prema preporukama nadležnog liječnika", poručili su te nam otkrili i da imaju vlastite pogone proizvodnje namirnica.

"Prehrana zatvorenika organizirana je velikim dijelom prehrambenim proizvodima vlastite poljoprivredne proizvodnje. Kaznionice, organizirane u šest regija, od 2004. godine proizvode raznovrsne poljoprivredne proizvode, kao što su povrće, voće, meso, mlijeko, jaja i sl. koje isporučuju regionalno najbližim kaznionicama/zatvorima, čime se pridonosi zdravijoj i kvalitetnijoj prehrani zatvorenika", kažu nam. Inače, u svakoj kaznionici, sukladno potrebama zatvorenika, tjedno se izrađuje i više vrsta jelovnika, kao što su redoviti jelovnici, vegetarijanski, dijetalni i vjerski jelovnici.

"Prijedlog jelovnika za zatvorenike izrađuje Povjerenstvo za izradu jelovnika koje čine liječnik ili druga osoba zdravstvene struke, kuhar, službenik koji obavlja poslove nabave hrane za zatvorenike i zatvorenik kao predstavnik zajednice zatvorenika. Sastav i hranidbenu vrijednost hrane nadzire liječnik ili druga osoba zdravstvene struke. Jelovnici za zatvorenike se prigodno za blagdane (npr. Božić, Uskrs i sl.) prilagođavaju kako bi zatvorenici osjetili duh blagdana. Prilikom objedovanja zatvorenici se u pravilu koriste sljedećim priborom za jelo: posuđe, žlica, vilica, nož i mala žlica standardnih veličina, a sadržaj pribora za jelo ovisi o posluženom obroku", a mogu li zatvorenici naručivati hranu iz vanjskog svijeta – doznajte u nastavku.

"Zatvorenici mogu, na vlastiti trošak, naručivati putem tzv. prodavaonice za zatvorenike kaznionice, u skladu sa sigurnosti. Međutim, zatvorenici prehrambene proizvode ne mogu primati putem paketa. U odnosu na Kaznionicu u Požegi, Ističemo kako je od ove godine u funkciji u potpunosti renovirana kuhinja za zatvorenike s novim i suvremenim uređajima i aparatima, dok se jelovnici za zatvorenike, kao i u ostalim kaznenim tijelima, izrađuju prema njihovoj vrsti – redoviti jelovnici, vegetarijanski, dijetalni i vjerski jelovnici, bez obzira na spol. Kao što je prethodno spomenuto, i u ovoj Kaznionici se trudnim zatvorenicama i dojiljama priprema hrana po vrstama i količinama koje odredi liječnik, isto kao i zatvorenicima kod kojih postoje medicinski utvrđene indikacije", ističu za Večernji list.