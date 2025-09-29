Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Glumila je u prvoj hrvatskoj sapunici! Ovako se kroz godine mijenjala Jelena Perčin
Glumicu Jelenu Perčin gledatelji prate u RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti" u kojima glumi Martu Novak.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ovo je samo jedan u nizu likova u televizijskim serijama koje je tijekom godina utjelovila Jelena.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Televizijska publika dobro se sjeća i njezinog lika Ane Fijan u prvoj hrvatskoj sapunici “Zabranjena ljubav” koja se emitirala od 2004. do 2008. godine.
Foto: Dalibor Urukalovic
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Nakon toga uslijedile su uloge u serijama "Dobre namjere", "Hitna 94", "Najbolje godine", "Zora dubrovačka", "Kud puklo da puklo"...
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Paralelno s televizijskim ostvarila je i brojne uspješne kazališne uloge.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Dok je bila članica ansambla Hrvatskog narodnog kazališta Osijek igrala je u predstavama “Hotel slobodan promet”, “Ana Karenjina”, “Noćna igra s Jesenjinom".
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Kasnije je postala članica zagrebačkog HNK u kojem je glumila u predstavama "Ljudi od voska", "Ciganin, ali najljepši", "Genijalna prijateljica"...
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: DraÅ¾en Breitenfeld
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Matija Habljak
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
KAOS NA JARUNU
Pucnjava u Zagrebu: Muškarac pucao kraj tržnice, policija potvrdila uhićenje
INTERVJU
Brojne hrvatske vinarije uvoze i patvore vina na štetu ostalih
Premium sadržaj
TOMISLAV KRASNEC
Mađari se ne brinu zbog Trumpa, nego zbog reakcije EU, to ih čini nervoznima
POVRATAK NA CESTU
Auto vam dugo stoji? Ovo je jedini ispravan način da ga pokrenete i izbjegnete katastrofu
1
/