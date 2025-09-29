FOTO Glumila je u prvoj hrvatskoj sapunici! Ovako se kroz godine mijenjala Jelena Perčin

Glumicu Jelenu Perčin gledatelji prate u RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti" u kojima glumi Martu Novak.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ovo je samo jedan u nizu likova u televizijskim serijama koje je tijekom godina utjelovila Jelena.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Televizijska publika dobro se sjeća i njezinog lika Ane Fijan u prvoj hrvatskoj sapunici “Zabranjena ljubav” koja se emitirala od 2004. do 2008. godine.
Foto: Dalibor Urukalovic
Nakon toga uslijedile su uloge u serijama "Dobre namjere", "Hitna 94", "Najbolje godine", "Zora dubrovačka", "Kud puklo da puklo"...
Foto: boris scitar
Paralelno s televizijskim ostvarila je i brojne uspješne kazališne uloge.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Dok je bila članica ansambla Hrvatskog narodnog kazališta Osijek igrala je u predstavama “Hotel slobodan promet”, “Ana Karenjina”, “Noćna igra s Jesenjinom".
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Kasnije je postala članica zagrebačkog HNK u kojem je glumila u predstavama "Ljudi od voska", "Ciganin, ali najljepši", "Genijalna prijateljica"...
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: DraÅ¾en Breitenfeld
Foto: Matija Habljak
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
