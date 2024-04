Emotivna Lara Fabian oduševila zagrebačku publiku: 'Glazba je ultimativno oružje protiv nepravde'

Teško je dočarati oduševljenje zagrebačke publike koja je nakon gotovo svake pjesme ustajala da bi pljeskom nagradila Laru Fabian (54), jednu od najboljih svjetskih vokalistica, koja je sinoć prvi put nastupila u Hrvatskoj, u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Fabian je prisutna na glazbenoj sceni još od kasnih 80-ih godina 20. stoljeća, kad se široj europskoj javnosti predstavila nastupom na Eurosongu predstavljajući Luksemburg.

Od tada do danas ova je belgijsko-kanadska pjevačica osvojila ne samo Europu nego i ostatak svijeta svojom karizmom i lirskim sopranom s rasponom od tri oktave, prikupila je velik broj glazbenih nagrada i prodala više od 20 milijuna albuma, a od 2021. godine jedna je od najprodavanijih belgijskih umjetnica svih vremena. Rođena je u Belgiji, prvi dio djetinjstva provela je u Italiji, a 1991. seli se u Kanadu pa osim belgijskog ima i kanadsko državljanstvo. Stoga ne čudi da je poznata po izvođenju skladbi na francuskom, ali i talijanskom i engleskom jeziku.

Na svom prvom nastupu u Hrvatskoj otpjevala je gotovo sve svoje najveće hitove u karijeri dugoj 35 godina, praćena moćnim pratećim bendom. Privilegija je bila slušati takvu umjetnicu, koja pjeva lakoćom, ali ono što je najvažnije, emocije iz svojih pjesama bez problema prenosi na publiku. Koncert je otvorila pjesmom "Je m'arrêterai pas de t'aimer", sa svog debitantskog albuma, a posebno je bilo emotivno prilikom izvođenja pjesme "La différence" koju je, kako je rekla, napisala pogođena nepravdom u svijetu.

- Glazba je ultimativno oružje protiv bilo kakve diskriminacije i nepravde, kazala je tada umjetnica, koja je na sredini koncerta izvela i svoju verziju "Carusa", klasika Lucia Dalle.

- Mnogi misle kako je ova pjesma iz nekih davnih vremena, a veliki Lucio Dalla napisao ju je 1986. godine. Moja mama je Talijanka, redovito ju je pjevala i stoga bih je posvetila mojoj majci Luizi. Uslijedile su "I Will Love Again" i "Je Suis Malade", pjesma koju u originalu pjeva Serge Lama, no najpoznatija je upravo po Larinoj izvedbi.

Nakon sat i pol Fabian je koncert zatvorila pjesmom "Humana", a na bisu je još izvela "Je t'aime" i "Adagio", praćena oduševljenom publikom. Lara je na kraju zagrebačkoj publici simbolično izvadila i bacila srce. Vidjelo se da to nije gluma.

