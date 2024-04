Melina Džinović je i prije sumnjala u odnos s Harisom: 'Prebrzo smo ušli u brak, zaletjeli smo se'

Razvod jednog od najpopularnijih regionalnih glazbenika i njegove supruge Meline i dalje je jedna od glavnih tema u showbiz krugovima. Haris se često oglašava u medijima u vezi njihovog razvoda, dok Melina još nije govorila.

- Ja sam se u svog muža ludo zaljubila i otišla sa njim ne razmišljajući ni o čemu drugom, što je na kraju ispalo super... Međutim, s ove točke gledišta, šanse da se to dogosi zaista su male - rekla je Melina jednom prilikom, pričajući o njihovom odnosu.

Priznala je ida su prebrzo ušli u brak.

- Ne znam koliko je ljudi koji su se zaletjeli poput nas i uspjeli dobro funkcionirati dugo vremena... Znate kako kažu: "Blic brak, ekspresni razvod" - dodala je tada modna dizajnerica.

Haris, inače, ističe da je spreman za novu ljubav, a ima i određene zahtjeve.

- Sada sam slobodan čovjek. Emotivno dostupan, a impresioniran sam lijepim i pametnim ženama, nema ih previše! Ona mora biti normalna. Mora imati savjesti, mora imati tolerancije, mora biti vrijedna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu...

Žene moraju imati stav! Svi ljudi trebaju imati stav – rekao je nedavno za “Prvu”.

Jednom prilikom se osvrnuo na negativne komentare koji mu stižu, te je komentirao kako ga neki doživljavaju kao vrlo zahtjevnu osobu, pa čak i prgavu.

- Zahtjevan sam, želim da mi sve bude po volji, ali velika je razlika između zahtjevne osobe i mrzovoljnog, jer ovo drugo ima negativnu konotaciju - rekao je, a zatim se osvrnuo na Melinu.

- Sjećam se kada je Melina prvi put došla kod mene u Pariz i otvorila ormar, odmah me pitala s kim živiš ovdje, nemoguće da žena ne živi ovdje ili da ti ne dođe kuhati, Rekao sam da živim sasvim sam. Kod mene je sve posloženo, svaka majica, košulja, hlače, sve je na mjestu, jer ja sam perfekcionist - rekao je tada Haris i dodao da perfekcionizmu najviše teži u glazbi:

- Nisam nježan u komunikaciji kada netko igra krivo. Recimo, dogodi se da moj bend jedan koncert odsvira fantastično, a drugi ispod svoje razine, pa se vade na instrumente. Publika to ne čuje, ali ja točno znam kad netko nešto svira koliko ga zanima to svirati. Sve je stvar koncentracije, a nije da greške ne opraštam, samo ih ne priznajem. Glazba vam ne dopušta da pogriješite, ne ja. I ja griješim i to me jako nervira. U glazbi moraš biti savršen, jer ona ne priznaje niti jednu grešku, a to sam iz nje prenio u svoj život.

Haris je naglasio da s Melinom na početku njihove veze nije imao problema.

VEZANI ČLANCI:

- Svaka žena na svijetu ima ambiciju promijeniti muškarca, ali to je nemoguće, možda se do 5 posto može promijeniti u nekim aspektima, ali suštinski ne. Svaka osoba ima svoj kod i nema puno odstupanja. Žene misle najbolje i instinkt im je da vas pokušavaju promijeniti, ali uvijek možete pronaći kompromis i to je promjena. Moraš povući okidač. Ne živim sam, već sa suprugom i dvoje djece, a onda morate biti kompatibilni i ponekad napraviti nešto što odgovara drugome, a nauštrb vaše zone komfora - rekao je poznati pjevač za "K1" i dodao da je Melina uz njega naučila kuhati:

- Dobar sam kuhar koliko i pjevač. Ne kuham baš svaki dan jer si danas djeca sama kuhaju. Ima jela koja Melina radi bolje od mene, ali kad smo se upoznali nije znala ni jaje pripremiti. Nije moja zasluga, nego ona, uključila se i naučila što je zanima. Što se kuhanja tiče, najvažnije je da ga volite, jer ja sam, recimo, bacao lonce raznih jela dok nisam naučio pravu mjeru, jer ili je preslano ili zagori. A sad je lak posao, rekao je Haris.

VIDEO: Petar Grašo otkrio lijepe vijesti! Sa suprugom Hanom očekuje drugo dijete