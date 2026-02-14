Nina Badrić izdala novi album pa priznala: 'Napraviti ga u današnje vrijeme je Sizifov posao'

Glazbenica Nina Badrić obratila se obožavateljima emotivnom porukom koja je dala dublji uvid u stvaralački proces i njezine motive. Album naziva "Moji ljudi" svjetlo dana ugledao je 13. veljače, a pjevačica je priznala kako je rad na njemu bio sve samo ne lak. "Napraviti album u današnje vrijeme je Sizifov posao. Osobito ako se bavite pop glazbom na ovim prostorima", započela je svoju objavu, aludirajući na prevladavajuće mišljenje u industriji da se albumi više ne isplate, ne prodaju i ne slušaju.

Ipak, Nina je odlučno odbacila takav stav, ističući kako bi pristanak na to značio omalovažavanje publike koja je uz nju rasla tijekom trideset godina duge i uspješne karijere. "Ako se s time složim, poništila bih svoju publiku sa kojom sam odrastala svih ovih 30 godina. I svaku pjesmu koja nama znači", napisala je, naglašavajući da je upravo ta neraskidiva veza s "njenim ljudima" bila glavni pokretač. Pjevačica je novi album opisala kao djelo koje nosi zrelost koju i sama trenutačno živi, istaknuvši kako je svaka pjesma odraz njezinog života, osjećaja i svega što je u ovom trenutku u stanju reći.

Zanimljivo je da je Nina otkrila kako je ovo njezin "najmanje autorski" album do sada, jer se s povjerenjem prepustila drugim autorima u čijim je stihovima prepoznala vlastite priče. Unatoč tome, poručila je kako je i dalje autorski prisutna te kroz nove pjesme publici želi reći da je tu, da voli, da čuva svoj dom i da su joj "moji ljudi najveće bogatstvo". Time je na najljepši način objasnila i sam naslov albuma koji je posvećen onima koji su joj najvažniji.

Njezina iskrenost i predanost glazbi izazvale su lavinu pozitivnih reakcija među pratiteljima. Komentari poput "Ovo se čekalo!" i "Jedva čekanje!" preplavili su objavu, potvrđujući da publika i dalje cijeni cjelovita glazbena djela. Podsjetimo, Nina će 17. veljače održati još jedan koncert u Lisinksom uz pratnju orkestra pod vodstvom Ante Gele. Ako ste planirali nabaviti kartu, nažalost, nećete moći jer je već mjesecima rasprodan.