Nina Badrić izdala novi album pa priznala: 'Napraviti ga u današnje vrijeme je Sizifov posao'

Glazbenica Nina Badrić obratila se obožavateljima emotivnom porukom koja je dala dublji uvid u stvaralački proces i njezine motive. Album naziva "Moji ljudi" svjetlo dana ugledao je 13. veljače, a pjevačica je priznala kako je rad na njemu bio sve samo ne lak. "Napraviti album u današnje vrijeme je Sizifov posao. Osobito ako se bavite pop glazbom na ovim prostorima", započela je svoju objavu, aludirajući na prevladavajuće mišljenje u industriji da se albumi više ne isplate, ne prodaju i ne slušaju.
Ipak, Nina je odlučno odbacila takav stav, ističući kako bi pristanak na to značio omalovažavanje publike koja je uz nju rasla tijekom trideset godina duge i uspješne karijere. "Ako se s time složim, poništila bih svoju publiku sa kojom sam odrastala svih ovih 30 godina. I svaku pjesmu koja nama znači", napisala je, naglašavajući da je upravo ta neraskidiva veza s "njenim ljudima" bila glavni pokretač. Pjevačica je novi album opisala kao djelo koje nosi zrelost koju i sama trenutačno živi, istaknuvši kako je svaka pjesma odraz njezinog života, osjećaja i svega što je u ovom trenutku u stanju reći.
Zanimljivo je da je Nina otkrila kako je ovo njezin "najmanje autorski" album do sada, jer se s povjerenjem prepustila drugim autorima u čijim je stihovima prepoznala vlastite priče. Unatoč tome, poručila je kako je i dalje autorski prisutna te kroz nove pjesme publici želi reći da je tu, da voli, da čuva svoj dom i da su joj "moji ljudi najveće bogatstvo". Time je na najljepši način objasnila i sam naslov albuma koji je posvećen onima koji su joj najvažniji.FOTO Nina Badrić održala veliki koncert u Zadru, a ovi kolege su joj se pridružili na pozornici
Njezina iskrenost i predanost glazbi izazvale su lavinu pozitivnih reakcija među pratiteljima. Komentari poput "Ovo se čekalo!" i "Jedva čekanje!" preplavili su objavu, potvrđujući da publika i dalje cijeni cjelovita glazbena djela. Podsjetimo, Nina će 17. veljače održati još jedan koncert u Lisinksom uz pratnju orkestra pod vodstvom Ante Gele. Ako ste planirali nabaviti kartu, nažalost, nećete moći jer je već mjesecima rasprodan.
Nina Badrić izdala novi album pa kaže da je to danas Sizifov posao. Razumijem — streaming, algoritmi, pažnja publike kraća od TikTok videa… ali nekako mi je simpatično kad se Sizif pojavi s PR timom. Prije koji dan Severina objašnjava kako su joj koncerti čudesni, gotovo transcendentalni. Sada Nina govori o herojstvu stvaranja albuma. Usta moja, hvalite me — jer algoritam neće. Naravno da je teško. Glazbena industrija nije više 2003. i CD player. Ali ako si glazbenik i album ti je Sizifov kamen, možda je vrijeme za kratku inventuru — inspiracije, forme, publike… ili barem koncepta. A uvijek postoji i alternativna strategija: nova kolekcija donjeg rublja, dobra rasvjeta i što god otpjevaš postaje sporedna kategorija. Umjetnost? Pa… i estetika je, kažu, oblik izražavanja.