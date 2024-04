Raspada li se kraljevska obitelj? Problemi u odnosima se nižu, a teške dijagnoze omiljenih članova brinu fanove

Nakon što je neko vrijeme izbivao iz javnosti, kralj Charles danas se vratio na posao. Prvo je posjetio centar u kojem na tretmane idu oboljeli od raka. Bliska je to tema kralju, koji je na tron zasjeo prije samo 19 mjeseci, jer nedavno mu je dijagnosticiran rak. Najveća mu je podrška u svemu supruga Camilla, koja u posljednje vrijeme uživa veliku popularnost, za razliku od prijašnjih godina.

Promjena dinamike

Britancima je posebno toplo bilo oko srca kada su za njihovu 19. godišnjicu snimljene nove fotografije, na kojima bolesni Charles zaljubljeno gleda u svoju Camillu. Kako tvrde upućeni, ona ga liječi svojim smislom za humor i pomaže mu da ostane pozitivan tijekom svoje borbe. Velika mu je pomoć i zato što mu njegova djeca to jednostavno više ne mogu biti. S Harryjem nije blizak jer se preselio u Ameriku i potpuno napustio obitelj u Engleskoj. William ima puno svojih problema. Njegova supruga Kate je bolesna te je i njoj dijagnosticiran rak. Dok se Kate oporavlja, William mora biti u petoj brzini i uz još neke, realno puno manje popularne, članove obitelji obavljati svoje dužnosti, ali i neke Charlesove. Srećom, kako pišu britanski mediji, u pomoć im je stigla superbaka, Kateina majka Carole. Ona pomaže s klincima i brine se za kćer dok ide na kemoterapiju, za koju znamo da mnogim ljudima pada teško ne samo fizički već i psihički. Sve to nosi i svoje probleme, odnosi između supružnika postaju zategnutiji, a mijenja se i obiteljska dinamika. Očekuje se ipak da će se svi ponovno susresti u svibnju. Nije poznato kada točno, ali zna se da Harry dolazi 8. svibnja kako bi obilježio obljetnicu sportskih igara Invictus games i tada će čitati u londonskoj katedrali svetog Pavla. Naravno, ne možemo znati kada će se točno susresti s članovima svoje uže obitelji, ali to će se sigurno dogoditi jer već se pisalo kako "rezervnom princu" nedostaju prijatelji, pa čak i neki poslovi koje je prije obavljao. Njegova supruga Meghan i njihova djece neće doći. Meghan je počela proizvoditi džemove, u pripremi su Netflixovi specijali u kojima će sudjelovati, a osim toga počelo se šuškati i da će se vratiti na posao kao glumica, na televiziju, prvi put nakon serije "Suits" koja ju je proslavila. Sve se to čini idilično – bez obzira na loše odnose u obitelji i raskol zbog kojeg se čini da nema nade da će se stvari ikada vratiti na staro. No što je prava istina?

Možemo samo pretpostavljati. Još ne znamo koji rak imaju Kate i Charles, bez te informacije ne možemo ni nagađati što ih očekuje u budućnosti... Ipak, "Firma" je spremna na sve. Već postoji detaljan raspored za sprovod kralja Charlesa, zove se operacija Menai Bridge. Ako ste pratili kraljevsku obitelj, poznato vam je da je nekoliko tjedana prije smrti kraljice Elizabete II. stigla vijest o operaciji London Bridge – to su bili planovi za njen sprovod. Charlesov sprovod ne bi se trebao puno razlikovati od majčina. Strani mediji pišu da to nije protokol koji je standardan nego je i nužan. – Neki članovi osoblja kraljevske obitelji vjeruju da je kraljevo stanje lošije nego što se piše u medijima – kazao je izvor za američke medije. Operacija Menai Bridge počet će premještanjem Charlesova tijela iz Buckinghamske palače u Westminster Hall. Tamo će ležati, dok će se njegov sprovod održati devet dana poslije. Najvjerojatnije će biti pokopan u kraljevskoj riznici u dvorcu Windsor. – Imat će svu pompu koja priliči britanskom monarhu – dodaje izvor. Jer, kralj se možda vraća na posao, no neki ljudi koji su sa situacijom bolje upoznati te oni koji su bliži obitelji tvrde da Charles nije baš najbolje.

Samo privid

– Svi su optimistični, ali njemu je stvarno jako loše. Više nego što žele priznati – za britanske je medije izjavio neimenovani bliski prijatelj. Teško je običnom čovjeku odlučiti kome će vjerovati, kraljevskoj obitelji ili tračevima, ali jedna je situacija mnoge iznenadila. Naime, samo nekoliko dana prije no što je Kate Middleton objavila da je bolesna, stigla je vijest iz Forbesa: njihovi novinari doznali su da se nešto događa i da su urednici BBC-a u stanju pripravnosti i da će uskoro stići šokantna objava iz pera mnogima omiljene princeze. To se i dogodilo, taj petak navečer čitatelji su bili zatrpani notifikacijama medija o bolesti Kate Middleton. Stoga nam ostaje vidjeti kako će se sve razvijati. Voljeli vi kraljevsku obitelj ili ne, trenutačno su oni samo obitelj koja se suočila s užasnim dijagnozama. Dvorske intrige trenutačno su sekundarne i pomalo se čine nebitnima. Je li William stvarno prevario svoju suprugu? Hoće li Meghan dovesti djecu u Veliku Britaniju da upoznaju svoje bratiće i sestričnu? Sve su to neke teme koje nam golicaju maštu i o kojima imamo neko mišljenje ili možda špurijus, ali sada su pale u drugi plan. Dvoje ljudi vodi tešku borbu, a u javnosti su uvijek nasmijani i dobro raspoloženi. Mašu svojim obožavateljima jednako kao što su im mahali kada su pucali od zdravlja i na stolu su im bila samo najfinija jela u najskupljim porculanskim tanjurima. Takvom životu sada se mogu samo nadati, a nadaju se i njihovi fanovi koji budno prate svaki njihov korak i zamišljaju kako bi im život bio bolji da su se rodili pod malo sretnijom zvijezdom. No barem je na ovom primjeru vidljivo da je ta sretnija zvijezda samo privid, a može nam biti i lekcija da uživamo u onom što imamo, ponajviše ako smo zdravi.

