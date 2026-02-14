Marija iz 'Života na vagi' progovorila o dečku i Valentinovu: 'Uz njega osjećam mir i sigurnost'

Bivša natjecateljica showa "Život na vagi" Marija Bartulović nakon show otkrila je da je sretno zaljubljena i to u svog dugogodišnje prijatelja Ivana o kojem je sada i progovorila. Glavna tema je sada bila Valentinovo za koje kaže da nema ideju kako će ga provesti. "Iskreno, još ne znam gdje ćemo za Valentinovo jer mi je to od Ivana iznenađenje. I baš mi je to posebno, jer volim kad se ljubav pokazuje kroz male, iskrene stvari. Za mene Valentinovo nije u darovima. Nije u velikim planovima, nego u tome da smo jedno uz drugo. Jer Ivan je moje Valentinovo", rekla je Marija za RTL. Otkrila je i kako joj je u vezi.

"Skupa smo tek četiri mjeseca, ali mogu stvarno reći da sam jako sretna. Osjećam mir, sigurnost i neku lijepu toplinu koju dugo nisam imala. Napokon mi je krenulo u životu i imam osjećaj da mi se sve, nakon Života na vagi, nekako posložilo. Zahvalna sam Bogu na svemu tome. I baš zato mi je ovo Valentinovo posebno, jer ga dočekujem s osmijehom i punim srcem", naglasila je.

Podsjetimo, Marija je nedavno oduševila svoje pratitelje objavom s kratkog putovanja u Sarajevo. Podijelila je niz fotografija koje prikazuju snježnu idilu glavnog grada Bosne i Hercegovine, a u prvom je planu ljubav s njezinim partnerom. Sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila galeriju fotografija i kratki videozapis s putovanja, a sudeći prema objavi, par je maksimalno uživao u romantičnoj atmosferi i snježnom ugođaju. "Kratko putovanje u Sarajevo s mojom ljubavi", napisala je kratko i jasno u opisu, dajući do znanja da su trenuci bili rezervirani samo za njih dvoje. Na svakoj zajedničkoj fotografiji vidljiva je njihova bliskost i sreća, što nije promaknulo ni njezinim pratiteljima.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a komentari su se nizali jedan za drugim. Pratitelji su paru uputili mnoštvo lijepih želja. "Uživajte draga Marija vas dvoje zajedno", "Baš ste cakani" i "Živi, zdravi i sretni", samo su neke od poruka podrške. Mnogi su iskoristili priliku da joj požele dobrodošlicu, poput pratiteljice koja je napisala: "Nadam se da Vam je bilo lijepo u mom lijepom Sarajevu, uvijek ste dobro došli". Drugi su se, pak, našalili i pokazali interes za gastronomski dio putovanja, pitajući je je li probala "tri kilograma ćevapa" i kako odolijeva "sarajevskim delicijama".

Čini se da je ovo kratko putovanje bilo pun pogodak, pružajući Mariji i njezinom partneru priliku za bijeg od svakodnevice i stvaranje lijepih uspomena. Da su ona i Ivan u vezi, Marija je na društvenim mrežama objavila uoči blagdana kada je podijelila njihovu zajedničku fotku. „Evo, napokon da se i ja oglasim na internetu i mogu s ponosom reći da sam u sretnoj vezi“, započela je svoju objavu. Potom je opisala sretan trenutak: „Sinoć sam bila na tomboli u Vrgorcu s Ivanom i, ljudi, nećete vjerovati, Ivan je osvojio 4.000 €!“ U svom stilu, duhovito je usporedila njihove životne pobjede. „Kako bih ja rekla: Mare je osvojila nagradu u životu na vagi, a Ivan na tomboli u Vrgorcu“, napisala je i uputila čestitku svom partneru.