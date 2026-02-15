FOTO Dugoočekivana turneja Jakova Jozinovića krenula iz Splita, na rasprodani koncert stigao specijalnim liftom

Split je u subotu navečer dočekao večer koja se mjesecima iščekivala. Glazbena senzacija Jakov Jozinović u rasprodanoj dvorani Gripe otvorio je veliku regionalnu turneju 'Ja za čuda letim' i najvećem dalmatinskom gradu priredio Valentinovo za pamćenje.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Uz snažne taktove njegova prvog hita 'Polje ruža', Jakov je na scenu izašao na doista impresivan način, koji je po prvi put korišten na koncertu jednog domaćeg izvođača, ali i na regionalnoj razini.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Riječ je o liftu belgijske tvrtke koja osigurava tehnička rješenja na turnejama svjetskih zvijezda, među kojima su Robbie Williams, Bad Bunny i The Rolling Stones. Grandiozna 360° pozornica, postavljena u središtu dvorane, dodatno je pojačala vizualni doživljaj i omogućila publici da koncert jednako intenzivno prati iz svih dijelova dvorane.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
“Dobra večer, Splite! Niste svjesni koliko mi je drago da sam večeras s vama ovdje. Ovo je prvi koncert na turneji, i razmišljao sam danas: prvi put kad sam pjevao na Valentinovo to je bilo u Vinkovcima i tri stola sam napunio, a za jednim od njih su bili moji mama i tata. Zato vam hvala, ja ću se potruditi da vam ovo bude najbolja večer. Ja sam siguran da ćete vi biti glasniji od mene večeras”, rekao je 20-godišnji Vinkovčanin.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Mladi glazbenik nizao je interpretacije pjesama koje su ga približile i zadržale kod tisuća ljudi. 'Libar', 'Sredinom', 'Pusti, pusti modu' i neizbježna 'Olivera' samo su neki od evergreena uz koje je pronašao put do srca publike, dajući im pritom osobni glazbeni pečat i iskrenu emociju koja je postala zaštitni znak njegovih nastupa.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Glazbeni vrhunac večeri uslijedio je uz zborsko pjevanje njegova drugog autorskog singla 'Ja volim', koji je posljednjih dana preplavio društvene mreže i prikupio milijune slušanja, a na Gripama se potvrdio i kao potpuni koncertni hit.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
"Dečko iz Vinkovaca je najsretniji na svijetu. Hvala vam što činite moje snove mogućima", emotivno je priznao Jakov.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Poseban trenutak večeri donijeli su njegovi specijalni gosti, raspjevani umirovljenici sa splitske Matejuške, s kojima je Jakov i ranije nekoliko puta spontano zapjevao. Zajedno su odali počast Oliveru Dragojeviću, izvodeći neke od njegovih najljepših pjesama.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
"Neka se mladi vesele, prepuste toj glazbi, neka jednostavno uživaju i pjevaju. Napunit će se izuzetno lijepim i dobrim emocijama. Mladi moji, konačno da ste dobili pravi uzor", poručili su simpatični umirovljenici.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Nakon Splita, turneja 'Ja za čuda letim' nastavlja se i u drugim gradovima Hrvatske. Već 28. veljače Jakova očekuje rasprodana Dvorana Zamet, 7. ožujka slijedi osječki Gradski vrt, dok je veliko finale najavljeno za 19. i 20. lipnja u Areni Zagreb.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
