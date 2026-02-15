Dva braka, milijuni u dijamantima i bezbroj skandala: Dramatična ljubavna priča slavnog para Hollywooda

Bila je to ljubav koja je potresla Vatikan, punila naslovnice tabloida, rušila brakove i redefinirala pojam hollywoodskog glamura. Kada su se Richard Burton i Elizabeth Taylor upoznali 1962. godine na snimanju spektakla "Kleopatra", malo tko je mogao naslutiti da će njihova veza postati jedna od najstrastvenijih i najskandaloznijih romansi 20. stoljeća. Elizabeth Taylor tada je već bila najveća filmska zvijezda svijeta, dvostruka oskarovka i žena čiji je privatni život redovito punio novinske stupce. Burton, cijenjeni britanski kazališni glumac s magnetičnim glasom i intelektualnim šarmom, također je bio u braku. No kemija među njima bila je trenutačna i neosporna. Njihovi poljupci pred kamerama nisu bili samo dio scenarija. Afera je ubrzo postala javna, paparazzi su ih pratili po Rimu, a Vatikan je njihovu vezu javno osudio kao “erotski skandal”. Svijet je dobio novu opsesiju: Burton i Taylor. Nakon burnog razdoblja i razvoda od svojih tadašnjih partnera, par se 1964. godine vjenčao u Montrealu. Bio je to brak pun strasti, ali i neobuzdanih emocija. Ljubav je bila intenzivna, svađe još intenzivnije.

Oboje snažne osobnosti, skloni alkoholu i dramatičnim raspravama, živjeli su na rubu emocionalno i financijski. No njihova povezanost bila je gotovo magnetska. Burton je u svojim dnevnicima Elizabeth nazivao “najljepšom ženom na svijetu”, svjestan da ga upravo ta ljepota i temperament istodobno očaravaju i razaraju. Njihova romansa bila je sinonim za luksuz. Burton je Elizabeth poklonio neke od najpoznatijih dijamanata na svijetu, uključujući 33-karatni Krupp Diamond (kasnije preimenovan u Elizabeth Taylor Diamond) te legendarni 69-karatni Taylor-Burton Diamond. Kupovali su vile, jahte i umjetnine, trošeći milijune bez zadrške. “Nisam željela cvijeće. Željela sam dijamante”, rekla je Taylor, a Burton joj ih je s užitkom poklanjao.

Zajedno su snimili 11 filmova, među kojima se posebno ističe Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966.). U tom su filmu utjelovili bračni par koji se međusobno emocionalno uništava – uloge koje su mnogi doživjeli kao zrcalo njihova stvarnog odnosa. Taylor je za tu ulogu osvojila Oscara, a njihova sirova kemija ostala je upamćena kao jedna od najupečatljivijih u povijesti filma. Nakon deset godina braka, iscrpljeni svađama i ovisnostima, razveli su se 1974. godine. No razdvojenost nije potrajala. Već 1975. ponovno su izrekli sudbonosno “da”, ovaj put u Bocvani. Drugi pokušaj trajao je tek godinu dana – 1976. ponovno su se razveli. Ipak, njihova priča tu ne završava.

Unatoč prekidima, ostali su emocionalno povezani. Nakon Burtonove smrti 1984. godine, objavljena su njihova intimna pisma koja su pokazala koliko je njihova veza bila duboka. U jednom od posljednjih pisama Burton je napisao kako ne može zamisliti život bez nje. Elizabeth Taylor kasnije je priznala da je upravo Burton bio njezina velika životna ljubav unatoč svemu. Njihova romansa bila je sve samo ne mirna: glamurozna i autodestruktivna, puna nježnosti i eksplozivnih sukoba. No upravo je ta sirovost učinila njihovu ljubav legendarnom. U svijetu Hollywooda, gdje su brakovi često kratkog vijeka, Richard Burton i Elizabeth Taylor ostali su simbol veze koja je bila veća od razuma, snažnija od skandala i dramatičnija od bilo kojeg filma koji su zajedno snimili.