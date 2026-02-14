Otkriven redoslijed pjesama u finalu Dore, evo tko nastupa prvi

Hrvatska radiotelevizija (HRT) odredila je redoslijed izvođenja pjesama u finalnoj večeri Dore koja će se održati sutra, 15. veljače u 20.15h na HTV 1. Uživo iz studija “Anton Marti” Hrvatske televizije očekuje nas uzbudljiva glazbena večer u kojoj ćemo čuti 16 skladbi i doznati koja će nas predstavljati u svibnju u Beču.

Redoslijed izvođača:

1. Ananda

2. Sergej

3. Noelle

4. Alen Đuras

5. Irma

6. Lara Demarin

7. Ema Bubić

8. Lima Len

9. Lana Mandarić

10. Ritam Noir

11. Marko Kutlić

12. Devin

13. Lelek

14. ToMa

15. Stela Rade

16. Cold Snap

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore: Ovih 16 izvođača slušamo u nedjelju

U finalu ovogodišnje Dore pobjednik koji će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu bit će odabran kombinacijom glasova publike i stručnih žirija, pri čemu obje strane imaju jednak utjecaj na konačni rezultat. Sustav glasanja temelji se na modelu koji se koristi i na samom Eurosongu, a cilj mu je osigurati ravnotežu između preferencija gledatelja i profesionalne procjene glazbenih stručnjaka te odabrati pjesmu s najvećim potencijalom za uspjeh na europskoj pozornici.

Ukupan rezultat svakog finalista formirat će se zbrajanjem bodova iz dva izvora – televotinga i glasova žirija. Publika će za svoje favorite moći glasati telefonskim pozivima i SMS porukama tijekom prijenosa uživo, a nakon zatvaranja glasanja svi pristigli glasovi bit će pretvoreni u bodove koji će se raspodijeliti prema eurovizijskom sustavu. Izvođači će od publike dobivati bodove u rasponu od 1 do 12, ovisno o ukupnom poretku koji proizlazi iz broja glasova.

Drugu polovicu ukupnog rezultata činit će bodovi stručnih žirija. Kako je za HRT istaknula urednica Dore Maja Tokić, i ove godine o pobjedniku će odlučivati osam žirija – četiri domaća i četiri međunarodna. – I dalje imamo četiri domaća i četiri međunarodna žirija. Domaći žiriji dolaze iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke, dok se strani žiriji svake godine mijenjaju, što se pokazalo jako dobrim jer možemo vidjeti kako naše pjesme prolaze u Europi – kazala je Tokić. Prema njezinim riječima, članovi međunarodnih žirija nisu opterećeni domaćim kontekstom.

– Oni ne poznaju izvođače, nisu emotivno uključeni kao mi i upravo zato donose jednu drukčiju perspektivu, naglasila je Tokić.

Ovogodišnji međunarodni žiriji dolaze iz Luksemburga, San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške. Riječ je o stručnim timovima sastavljenima od glazbenih profesionalaca poput producenata, skladatelja, vokalnih trenera, radijskih urednika i drugih stručnjaka iz industrije, koji nastupe ocjenjuju prema unaprijed definiranim kriterijima.

U ocjenjivanju se posebno uzimaju u obzir kvaliteta vokalne izvedbe, sigurnost i stabilnost u live nastupu, produkcija i aranžman pjesme, scenski nastup i vizualni identitet te ukupni dojam i potencijal pjesme za međunarodni uspjeh. Uključivanje stranih žirija omogućuje realniji uvid u to kako bi pojedina pjesma mogla biti prihvaćena izvan Hrvatske, odnosno kako bi mogla proći kod europske publike i stručnjaka na Eurosongu.

Svaki žiri dodjeljivat će bodove prema eurovizijskoj skali (12, 10, 8, 7–1), a isti model primijenit će se i na ukupne glasove publike. Nakon zbrajanja bodova iz oba izvora dobit će se konačni poredak, a pobjednikom će postati izvođač koji ostvari najbolji ukupni rezultat.