Zvijezda hit-serije o najtežem periodu u životu: ''Ležala sam na podu, mislila sam da sam si uništila život'

Kaley Cuoco, glumica koju su milijuni zavoljeli kao simpatičnu Penny u seriji "Teorija velikog praska", nedavno je ogolila dušu u emotivnom razgovoru s Daxom Shepardom u njegovom podcastu "Armchair Expert". Bez zadrške je progovorila o razdoblju nakon razvoda od profesionalnog jahača Karla Cooka, otkrivši da se iza osmijeha na crvenom tepihu krila duboka depresija i osjećaj potpunog beznađa. Cuoco je detaljno opisala dan koji smatra apsolutno najnižom točkom svog života, dan premijere druge sezone njezine hvaljene serije "Stjuardesa" (The Flight Attendant). Umjesto slavlja i ponosa, to jutro za nju je predstavljalo vrhunac očaja. "Bila je to najgora jutarnja mora mog života, a trebala je biti najbolja noć", priznala je glumica, dodajući kako ju je tuga potpuno paralizirala.

"Ležala sam na podu kuće koju sam dijelila s Karlom. Bili smo usred razvoda i samo sam jecala, misleći da sam upropastila cijeli svoj život", ispričala je Cuoco. Njezino emocionalno stanje bilo je toliko teško da se doslovno nije mogla ustati. U jednoj od najupečatljivijih scena koje je podijelila s javnošću, opisala je kako su njezine vizažistice i frizerke došle pripremiti je za premijeru i zatekle je na podu. "Nisam se mogla pomaknuti. Doslovno su mi radile frizuru i šminku dok sam ležala. Govorila sam im: 'Ne mogu ići, ne mogu nigdje.' U tom trenutku sam iskreno vjerovala da je moj život gotov, da se više nikada neću udati i da nikada neću imati djecu. To je bilo to za mene." Njezin tim uspio ju je nekako podići i odvesti na događaj, no ispod glamurozne vanjštine krila se žena slomljena srca koja je jedva disala od tuge.

Njezina osobna agonija poklopila se s profesionalnim izazovima koji su, kako se pokazalo, bili neobično isprepleteni s njezinim stvarnim životom. Snimanje druge sezone serije "Stjuardesa", u kojoj tumači lik Cassie Bowden, žene koja se bori s vlastitim demonima i depresijom, postalo je gotovo nepodnošljivo. "Život je imitirao umjetnost do te mjere da je bilo sablasno. Bol koju sam proživljavala bila je stvarna pred kamerama", rekla je. Stres je uzeo i fizički danak, manifestirajući se kao bolan osip koji joj se proširio po cijelom tijelu i trajao tri mjeseca, zbog čega je jedva hodala. Tijekom tog mračnog razdoblja, njezina kolegica iz serije, Zosia Mamet, preselila se k njoj kako bi joj pružila podršku. "Bila sam u najusamljenijoj fazi života i očajnički mi je trebala pomoć", priznala je glumica.

Taj trenutak slabosti natjerao ju je na potez koji joj je, kao izrazito neovisnoj ženi, bio nezamisliv. Jednog dana u svojoj prikolici na setu organizirala je "intervenciju samoj sebi", okupivši sve producente. "Pogledala sam ih i rekla: 'Trebam pomoć.' Bilo je nevjerojatno to izgovoriti naglas i vidjeti da svi žele pomoći. Ja sam radoholičarka, ponosim se time što sve mogu sama, ali tada jednostavno nisam mogla", prisjetila se. Taj čin ranjivosti bio je prekretnica koja joj je omogućila da prođe kroz snimanje, koristeći vlastitu bol kako bi što uvjerljivije dočarala patnju svog lika, što joj je u konačnici donijelo i nominaciju za prestižnu nagradu Emmy.

Kada je vjerovala da je svaka nada izgubljena, sudbina je imala drugačije planove. Samo dva tjedna nakon što je jecala na podu, uvjerena da je sama sebi uništila život, njezin menadžer nagovorio ju je da otputuje u New York na premijeru serije "Ozark". Tamo je trebala upoznati glumca Toma Pelphreyja, čije je ime njezin menadžer spomenuo nekoliko mjeseci ranije. Iako tada nije bila spremna ni za što novo, ovog puta nešto je bilo drugačije. Prije susreta, odlučila je provjeriti njegov profil na Instagramu. "Gledala sam njegove fotografije i jednostavno sam dobila osjećaj da ću s tim čovjekom provesti ostatak života", ispričala je Cuoco. U tom trenutku poslala je poruku svojoj najboljoj prijateljici: "Ovo je ludo, ali moram zapisati. Mislim da ću upoznati čovjeka svog života." Dva tjedna kasnije, njezina intuicija se i potvrdila.

Danas su Kaley Cuoco i Tom Pelphrey zaručeni, a u ožujku 2026. godine njihova kći Matilda proslavit će treći rođendan. Glumica je priznala da tijekom braka s Cookom nikada nije osjetila snažnu želju za djecom jer je osjećala da "nešto nedostaje". S Tomom je, kaže, sve sjelo na svoje mjesto. "Oboje smo to toliko željeli." Njezina priča postala je snažan podsjetnik da i u najmračnijim trenucima, kada se čini da nema izlaza, život može pripremiti najljepša iznenađenja. "Svatko tko prolazi kroz najgoru godinu života treba znati: bit će bolje. Svima sam govorila da će se na kraju tunela pojaviti svjetlo, ali ni sama nisam vjerovala u to dok se nije dogodilo", zaključila je.