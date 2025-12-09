FOTO 'Skinula sam 50 kg, bilo je dana kada sam plakala': Emotivna ispovijest Mare iz 'Života na vagi' slama srca

Marija Bartulović, simpatična 25-godišnja sous chefica iz Blaca koju je cijela Hrvatska upoznala i zavoljela tijekom devete sezone popularnog showa "Život na vagi", ponovno je dirnula srca svojih brojnih pratitelja. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, Marija je podijelila ne samo nevjerojatnu fizičku transformaciju, već i duboku, sirovu i bolnu priču o unutarnjoj borbi koja se godinama krila iza njezinog osmijeha. Objavivši dvije fotografije, jednu "prije" i jednu "sada", pokrenula je lavinu emocija i podrške, dokazavši da je njezina najveća pobjeda ona koju je izvojevala nad samom sobom.

U dirljivoj objavi koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, Marija je detaljno opisala što je svaka od fotografija za nju predstavljala. Prva fotografija, selfie iz sobe na kojem pozira s viškom kilograma, za nju je puno više od obične "prije" slike. "To nije samo prije. To je trenutak kad sam se pravila hrabra dok sam se iznutra lomila. Kad sam mislila da je moj osmijeh dovoljan da sakrije koliko me život pritiskao", započela je svoju ispovijest, otkrivajući tamu o kojoj je dugo šutjela. "Kad sam šutjela o stvarima koje su me gušile – o kilogramima, ali i o svemu što se skupljalo u srcu. To je ona ja koja je živjela u strahu da nikad neću biti dovoljno dobra. Koja je nosila tijelo kao oklop, a dušu kao teret."

Druga fotografija, snimljena u prirodi uz predivnu morsku obalu, prikazuje potpuno drugačiju ženu – ženu koja zrači samopouzdanjem i srećom. No, kako sama ističe, skinuti kilogrami su tek sporedni dio ove priče. "I onda druga slika… Slika žene koja je skinula 50,05 kg, ali to nije ni blizu najveće pobjede. Veća od toga je pobjeda nad vlastitim mislima. Nad vlastitim glasom koji je godinama govorio: Ne možeš. Nisi dovoljno jaka. Nisi vrijedna", napisala je hrabro, sažimajući bit svoje transformacije u tri moćne riječi: "Danas mogu reći: Mogu. Jesam. I vrijedim."

Podsjetimo, Marija je svoj put prema zdravijem životu započela 1. rujna 2025. godine, ulaskom u show "Život na vagi". Njezina iskrenost, vedar duh i nevjerojatna upornost brzo su osvojili simpatije gledatelja. Iako nije ušla u finale, 31. listopada proglašena je pobjednicom nefinalista, izgubivši u showu impresivnih 45,5 kilograma. Sada je s ponosom otkrila da je njezina borba nastavljena i nakon izlaska iz kuće te da je ukupno lakša za čak 50,05 kilograma. Njezina glavna motivacija, kako je ranije otkrila, bila je želja za zdravljem, pokretljivošću i ostvarenjem sna o majčinstvu.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu

Marija ne krije koliko joj je sudjelovanje u showu promijenilo život, ističući da ju je doslovno spasilo. "Život na vagi nije mi samo promijenio život – on me spasio. Vratio mi je glas koji sam davno izgubila. Vratio mi je tijelo koje je postalo moj dom, a ne moja kazna. Vratio mi je oči koje se više ne skrivaju od ogledala", napisala je, dodajući kako je naučila da svaki pad može biti odskočna daska. "Bilo je dana kad sam plakala dok nitko nije gledao. Bilo je trenutaka kad sam mislila da sam potpuno slomljena. Ali baš u tim trenucima sam se ponovno gradila. Kamen po kamen, suzu po suzu. I danas stojim – ne zato što je bilo lako, nego zato što sam se odbila predati."

Njezina hrabra i iskrena priča duboko je odjeknula među njezinim pratiteljima, a ispod objave zaredale su se stotine komentara punih divljenja i podrške. "Bravo Mare, tvoj osmeh svakoga razoruža", "Predivna si u svakom pogledu, samo naprijed Marice", "Bravo! Kroz svoju upornost, trud, želju, živiš život kakav si oduvijek željela! Sve najbolje zaslužuješ, zato, čestitaj sebi!", "Divna duša… sretno", samo su neke od poruka koje su joj uputili prijatelji i fanovi.

Svoju ispovijest Marija je zaključila snažnom porukom nade za sve one koji se bore s vlastitim demonima, bilo da se radi o kilogramima, strahovima ili nevidljivim ranama. "Ako sam mogla ja slomljena, umorna, izgubljena… Ako sam ja pronašla snagu u trenutku kad sam vjerovala da je više nemam… možeš i ti. Ovo je moj dokaz. Moja istina. Moje ponovno rođenje. I tek počinjem", poručila je ova inspirativna mlada žena, dokazavši da je najvažnija pobjeda ona koju ostvarimo u vlastitom srcu i umu.