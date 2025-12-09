Nije ih mogla sakriti! Valentina napustila Josipovu farmu u suzama: 'Stvarno sam se rastužila'

Nakon što je djevojkama podijelila čaše za koktele kako bi se osvježile, voditeljica Anita otkrila je i drugu svrhu svog dolaska. "Malo ti je sad već počela biti gužva na imanju. Mislim da bi bilo vrijeme da malo raščistiš gužvu", poručila je Josipu, zatekavši ga potpuno nespremnog. Iako su djevojke predosjećale da bi moglo doći do eliminacije, trenutak odluke sve je iznenadio.

"Nisam mislio da će to tako brzo doći, ali mislim da znam. Morao sam donijeti odluku, to je ta igra", priznao je farmer, svjestan težine zadatka koji je pred njim. Nakon kratkog promišljanja, Josip je s knedlom u grlu obznanio konačnu odluku. "Valentina. Nažalost, ti si ta koja mora napustiti farmu. Bez ljutnje, bez uvrede", izgovorio je, a njegove su riječi izazvale tišinu i suze među ostalim djevojkama.

Valentina, iako vidno potresena, priznala je da je odluka nije u potpunosti iznenadila. "U neku ruku mi je žao što sam ispala. Stvarno sam se rastužila... Ne mogu reći da me zatekla, očekivala sam, osjećala sam možda nešto u zraku", iskreno je rekla. Josip je svoju odluku objasnio nedostatkom ključnog elementa.

"Odlučio sam se za Valentinu pošto nemamo fizičke privlačnosti i nemamo tu kemiju međusobno. Kao osoba mi je jako draga, tako da ništa više od toga ne mogu očekivati", pojasnio je, dodavši kako se nada da će ostati prijatelji. Oproštaj je bio iznimno dirljiv. Preostale djevojke nisu mogle sakriti suze zbog odlaska svoje prijateljice.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

Valentina se od svih oprostila s velikom zahvalnošću i toplim riječima. "Cijelo ovo iskustvo je bilo predivno i naravno da mi je žao ostaviti ekipu", dodala je, upitana što bi poručila djevojkama: "Mogu im poručiti da ih volim sve i da jedva čekam da se opet vidimo."