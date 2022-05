Ella Dvornik ispala iz 'Masked singera': Pratitelji joj poručili da nastavi pjevati, javio se i Dino Jelusić

U sinoćnjoj epizodi showa ''Masked singer'' ispao je Tintilinić, odnosno influencerica Ella Dvornik (31). - Ovo mi nije prvi put da se natječem u pjevačkom showu. Svaki dan je nova predstava, nova uloga. Palio sam vas i gasio, a večeras ću vas potpuno raspametiti - najavio je svoj nastup Tintilinić pa izveo hit 'Dance With Somebody' grupe Mando Diao.

Nakon zadnjeg glasanja odlučeno je kako emisiju zauvijek napušta Tintilinić, a nakon što je skinula glavu, Ella je otkrila kako jedino njezina majka nije znala da se ona nalazi ispod maske.

- Bok svima! Napokon mogu pričati! Ovo je bilo predobro! Jedino moja mama nije znala da sam ja Tintilinić! - otkrila je uzbuđena Ella te otkrila da je sve koji su je ispitivali je li u showu jednostavno ignorirala.

Nakon ispadanja influencerica se oglasila na društvenim mrežama te otkrila kako je za nju ovo bilo uistinu posebno iskustvo i kako je uživala u svakom trenutku.

-Htjela sam napisati nešto diplomatski ,al znate da sam ja osoba bez dlake na jeziku. Ja sam toliko uživala u ovome, ovo mi je bilo jedno od najzabavnijih iskustva u mom životu. Svaki put kad su mi rekli da sam prošla moje srce je zatitralo. Toliko sam se veselila svakoj probi i snimanju da sam zapostavila sve svoje druge obaveze. Tintilinić mi je dao jednu hrabrost i snagu koji nisam imala, a to je izaći na stage bez treme. Pjevala sam sve svoje najdraže pjesme, a Tintilinić je stvarno iz mene izvukao ono divlje dijete koje uvijek negdje u meni živi. I hoću bit ću los gubitnik i reci da teško prihvaćam ovo ispadanje jer sam se stvarno osjećala kao doma, ali ovo mi je brutalna lekcija i blagoslov.Hvala RTL timu koji mi je dopustio da izađem iz svoje zone komfora i stvarno pobijedim svoj najveći strah a to je javni nastup. Ovo iskustvo me toliko oplemenilo kao osobu da nikad ovo neću zaboraviti- započela je Ella.

-Užasno mi je zao sto vise neću moći probijati vase bubnjiće svojim nazalnim piskutanjem, al ja sam se bas pošteno zabavila. Iako je glava Tintilinića bila teza od mene , Juraj Zigman je očito bio dio mojih velikih događaja, vjenčanja pa i ovog razbijanja straha i evo i njemu hvala na divnoj masci koja je bila bas wow!! Trudila sam se svim silama da ne zaplačem na pozornici ne toliko od tuge koliko od dojmova. Neću nikad nikad nikad ovo zaboraviti! Hvala svima na podršci, na glasovima, na komentarima, cijeloj režiji i vozačima, mojoj obitelji, ljudima u crnom, publici i detektivima. voli vas uvijek i zauvijek vas veseli Tintilinić. Show must go on! Sretno svim maskama!!! @masked_singer_croatia- dodala je Ella, a u komentarima su joj se javili brojni pratitelji među kojima je i pjevač Dio Jelusić. ''Kako ti je ''fever legao''- napisao je Dino.

''Famozna od prve do zadnje epizode'', ''Ostala sam bez teksta koliko dobro pjevaš'', ''Najdraža maska s predivnim glasom'', ''Predobro pjevaš'', ''I molim te, nastavi pjevat!''', ''Ženo ti si zmaj'', pisali su joj pratitelji koji su složni kako bi Ella mogla imati i uspješnu pjevačku karijeru.

