Eliasa svladale emocije usred stres testa: Fale mi obitelj, žena i djeca – želim da budu ponosni na mene

Sedam kandidata dočekao je prvi stres test u MasterChefu koji se odvio kroz nekoliko napetih faza, a napetost je rasla iz minute u minutu. Prva faza bila je trančiranje pileta, a kandidati su na raspolaganju imali sedam minuta da precizno odvoje batak, zabatak, krilo i prsa uz hrbat i prsnu kost. Najviše uspjeha u tom dijelu izazova imali su Antonio Detić i Ivan Capan, no Antonio je bio za nijansu bolji od Ivana, što mu je donijelo spas od daljnjeg stres testa i sigurno mjesto na galeriji. U drugoj fazi kandidati su se suočili s jednom od najklasičnijih tehnika kontinentalne kuhinje – paniranjem i pohanjem. „Svi ste to radili tisuću puta kod kuće, ali razlika je ovdje što poh ne odlučuje o domaćem ručku nego o vašoj sudbini u ovom natjecanju“, poručio je chef Mario Mihelj.

„Trebate ispanirati oba batka, jedan batak pečete sada, drugi ostavljate za kasnije. Imate termometar, morate mjeriti temperaturu ulja i mesa tako da vam meso ne pregori niti ostane sirovo, a vrijeme za drugu fazu iznosi 20 minuta.“ Kandidatkinja Anamarija komentirala je: „Meni bi neko realno vrijeme bilo pola sata, ali to bi bilo previše za stres test, oni moraju to skratiti da bi to baš bio stres test.“ Najbolje se snašao Damjan Tepić, koji je pripremio savršeni pohani batak te se pridružio kandidatima na galeriji. Preostalih petero kandidata dočekala je treća faza. „Nadam se da ćete u sljedećoj fazi biti uspješniji. Pripremite se, koncentrirajte se i dajte sve od sebe – rasturite“, ohrabrio ih je Mario Mihelj.

„Opet sam bio dosta blizu, ali već posustajem i gubim nadu“, iskreno je priznao Ivan Capan. Treća faza donijela je zadatak savršenog rezanja krumpira za pomfrit. Upravo tu je briljirao Zoran Đošić, koji je osim preciznog reza jedini oprao krumpir kod rezanja, a to je bio potez koji ga je odveo ravno na galeriju. „Rekao sam da ću dići spomenik tom krumpiru jer me krumpir izvukao i idemo dalje“, izjavio je Zoran nakon prolaska. U isto vrijeme, Eliasa Abou Haydara svladale su emocije te je priznao koliko mu nedostaju obitelj, žena i djeca. „Fale mi obitelj, žena i djeca, želim da oni budu ponosni i još sam na početku, moram doći k sebi“, objasnio je Elias. Njega i preostale kandidate – Bojanu Bandu, Ivana Capan i Anamariju Hlevnjak – sada čeka četvrta i finalna faza stres testa koja će jednog od njih poslati kući. Tko će napustiti MasterChef – doznat ćemo u idućoj epizodi!