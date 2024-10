Echoinidea - instrumentalni projekt nagrađivanog gitariste Vladimira Mirčete

Multinstrumentalist, kojeg smo navikli gledati s gitarom u rukama - Vladimir Mirčeta, nakon rada s brojnim glazbenicima odlučio se upustiti u samostalni projekt. Echoinidea - donosi album Stingingly koji se sastoji od pet eklektičnih instrumentala. Mirčeta je već dobro znani autor, gitarist, producent ... glazbe Mayalesa, Natali Dizdar, Ivane Starčević i Raketa, BETI i brojnih drugih, a na ovom je projektu sva svoja iskustva, vrline, znanja i preferencije sazdao u album s pet pjesama na kojima potpisuje glazbu, produkciju i izvedbu svih instrumenata.

"Album je u cijelosti osmišljen i snimljen u stanu u zagrebačkom Sopotu. Jutra su uglavnom bila rezervirana za snimanje, koristio sam rijetke trenutke kad sam neometano mogao testirati najbizarnije komade opreme koju imam i proizvoditi zvukove koji do tad nisu našli svoje mjesto i funkciju u "komercijalnijim" projektima.... (osim možda za Rakete). Navečer sam to sve rezuckao i uređivao dok bi jednim okom gledao Spužva Boba sa sinovima." - objašnjava Vladimir Mirčeta nastanak albuma. Osim što je očekivano album postavljen na Mirčetinim gitarama, zasigurno će iznenaditi raznolikost instrumenata, te eksperimentalnih momenata od kojih su se neki na albumu, objašnjava autor našli slučajno: "U tom periodu sam ozlijedio ruku pa neko vrijeme nisam mogao svirati gitaru osim sa slideom, a sam sebi sam ispunio dugogodišnju želju i počeo svirati usnu harmoniku. Tako da je silom prilika zvučna paleta proširena. Sve osim finalnog miksa sam odradio sam. Tu je uskočio Pavle Miholjević i malo to počešljao i dotjerao." - kaže Mirčeta. No album Stingingly nije samo audio, već audiovizualni projekt koji je savršeno nadopunio nagrađivani redatelj Dalibor Barić. On je za svih pet instrumentala postavio pet vizualnih rješenja, videa koji nadopunjuju Mirčetinu viziju.

"S Vladom sam dosta radio na projektima Mayalesa i Raketa, jako volim njegove ideje i glazbeni ukus. Kad sam čuo da radi solo projekt, zamolio sam ga da mi pošalje materijal, jer sam se htio nekako uključiti u priču. - objašnjava Barić početak suradnje i nastavlja: Glavna inspiracija, motiv za video su bili morski ježevi - Echinoidea. Premještanjem slova došli smo do naziva Echo/in/idea. Morski ježevi su bodljikavi, poput glitcheva i distorzija u Vladinim pjesmama, o opet meki, suptilni iznutra. Vizualno, njihove iglice izgledaju kao 3D prikaz zvučnog vala Vladinih pjesama. Paralelno sam počeo eksperimentirati s generativnim AI videom, čiji potencijal sam iskoristio za kreiranje nadrealnih i fantastičnih svjetova snova, podmorja i znanstvene fantastike.", ispričao je Dalibor Barić. Iako se čini nemogućim glazbi dati vizualni opis, Bariću je to bez sumnje uspjelo, pa ne čudi da je Mirčeti upravo on bio prvi na pameti.

"Moj prvi izbor je već godinama Dalibor Barić, tu nisam imao dilema. Osim što je genijalan redatelj i autor spotova, on podjednako rastura i na audio polju (tek ćete čuti za njega), a i dijelimo sklonost prema bizarnim glazbenim žanrovima. Ništa mu posebno nisam trebao objašnjavati, poslao mi je prvi video, to je naprosto bilo sve što sam želio i više od toga. U tom trenutku sam bio u novom problemu jer više nisam mogao zamisliti ostale četiri bez pratećih vizuala. Malo sam ga nagovarao, malo čekao, ali isplatilo se. Danas mi je njegov video neodvojiv dio cijele priče." - završava Vladimir. Nakon velikog truda uloženog u završetak materijala, zanimljivo, album je gotovo ostao izgubljen i to u bespućima zagrebačkih prometnica.

"Iskreno, sretan sam da je sve vani s obzirom da sam u jednom trenutku gotovo ostao bez svega. Naime, noseći audio materijale u studio kod Jure i Pavla na miks ostavio sam laptop u tramvaju. Taxiji, jurnjava za tramvajem, pozivi u centralu ZET-a nisu urodili plodom, a na kraju je u završnici napetog trilera Luka Geček uskočio u tramvaj u Ilici i spasio laptop. I moj EP. I zato ti, Luka, beskrajno hvala!" - završio je Mirčeta zahvalom kolegi iz grupe Mayales.