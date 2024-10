Mjesec dana prije smrti 1970. u vlastitom je studiju snimio svoj idući album, čije su snimke napokon objavljene

Još niste stigli preslušati niti sve snimke sa 27 diskova box seta "Bob Dylan and The Band: 1974. Live recordings", a već se pojavio novi biser s početka sedamdesetih, box set "The Electric Lady Studios: Jimi Hendrix Vision". Radi se o više godina najavljivanom projektu koji se napokon opredmetio kroz tri CD-a ili pet vinilnih albuma u kutiji koja u obje verzije uključuje i Blu-ray disk sa 51 materijalima i pridodanim dokumentarcem. Kao što i naslov govori, radi se o snimkama koje je Jimi Hendrix napravio između lipnja i kolovoza 1970. u svom novom tonskom studiju Electric Lady, smještenom u Greenwich Villageu u newyorškom donjem Manhattanu.

Studiji i danas postoje i rade, ne samo za projekte vezane uz Hendrixa koje producira njegov tonski snimatelj Eddie Kramer. Tijekom godina tamo su snimali mnogi, nedavno Thom Yorke iz Radioheada, a još 1974. David Bowie je u njima sa Johnom Lennonom snimio svoje hit "Fame" i verziju "Across the Universe" Beatlesa, objavljene na albumu "Young Americans".

Povodom ovog izdanja, grad New York je od 8. kolovoza dio zapadne 8. ulice na Manhattanu preimenovao u Jimi Hendrix Way. Tadašnji 16-kanalni studio bio je posljednja riječ suvremene tehnike, a smješten u nekadašnjem klubu bio je Hendrixova najnovija igračka u koju je puno uložio i tamo neposredno prije smrti snimio svoje posljednje pjesme za planirani album "First Rays of the New Rising Sun". Snimio ih je desetke, a iznenadna smrt 18. rujna tijekom idućih godina dovela je do toga da su materijali objavljivani parcijalno na posthumnim albumima koji su se ubrzo počeli pojavljivati. No, pritom je izgubljena kohezija planirane priče i Hendrixova "vizija", a doista se radilo o viziji u kojoj je snimio neke od svojih ponajboljih pjesama u sasvim drugačijem sviračkom maniru od onog ranije. Hendrix je bio vizionar, a na "The Electric Lady Studios: Jimi Hendrix Vision" to se i transparentno čuje. Novi box set sadrži 39 ranije neobjavljenih snimaka, tj. sve tada nastale pjesme, mada ste većinu čuli ranije na spomenutim posthumnim albumima.

No, ovdje se nalaze u originalnim izdanjima prije naknadnih miksanja ili nadosnimavanja dodatnih dionica bubnjeva Mitcha Mitchella, a sakupljene na jednom mjestu govore podosta o procesu rada kojim je Hendrix snimao "nasljednika" svog tada zadnjeg, dvostrukog albuma "Electric Ladyland" iz 1968. Kako bismo pojasnili kronologiju, Hendrix je 1969. rasformirao prateći sastav The Jimi Hendrix Experience i osnovao Band of Gypsys s basistom Billyjem Coxom i bubnjarem Buddyjem Milesom s kojima je objavio koncertni album, ali samo s novim pjesmama, snimljen na novogodišnjim koncertima krajem 1969. u newyorškoj dvorani Filmore East. Tadašnji basist Billy Cox ostao je u postavi i 1970., ali se u nju vratio stari Hendrixov bubnjar Mitch Mitchell, a upravo je to trojka koja je 1970. održala neke od najboljih Hendrixovih koncerata i snimala planirani album u napokon otvorenim Electric Lady studijima.

Od demo verzija nepoznatih pjesama poput "Heaven Has No Sorrow" ili aktualnog singla, neobjavljene verzije balade "Angle", do mnogih dovršenih pjesama, "The Electric Lady Studios: Jimi Hendrix Vision" (Sony/Menart) pokazuje kronologiju Hendrixova rada, prekidanog čestim koncertima. Dodatni Blu-ray disk donosi višekanalne 5.1, "kućno kino" verzije svih 20 pjesama s albuma "First Rays of the New Rising Sun" i tri dodatne, sjajnu "Valleys of Neptune", jedan od posljednjih Hendrixovih klasika, prvi put objavljen tek prije nekoliko godina, "Pali Gap" i "Lover Man", koje su bile integralni dio planiranog albuma. Na Blu-ray disku uključen je i dokumentarni film o povijesti studija i Hendrixova rada u njemu, s izjavama Stevea Winwooda koji je bio prisutan tijekom prve noći snimanja u novom prostoru, basista Billyja Coxa i ljudi koji su u studiju tada radili. Uz knjigu sa svim podacima o snimanjima, rukom pisanim Hendrixovim tekstovima pjesama i neobjavljenim fotografijama, posebna poslastica i povlastica čuti je tri Hendrixova klasika ("Freedom", "Angel" i "Dolly Dagger") koje njegov producent Eddie Kramer detaljno analizira po kanalima i naglašava pojedine sviračke detalje sa snimaka.

Samo nekoliko tjedana prije smrti 18. rujna 1970. Jimi Hendrix nastupio je na Havajima gdje je snimljen i film "Rainbow Bridge", objavljen godinu dana poslije njegove smrti, kao i prvi posthumni album na kojem su se nalazile neke od snimaka iz studija Electric Lady. Koliko su ti projekti bili nedorađeni i pogrešno koncipirani govori i podatak da se u lošem filmu nalazilo samo 17 minuta koncertnih snimaka, dok se na istoimenom albumu "filmske glazbe" nije našao niti jedan takt odsviran na Havajima. Tek prije dvije godine Hendrixova obitelj, koja posjeduje autorska i izdavačka prava na njegovu zaostavštinu, objavila je izvorni zvučni zapis ta dva nastupa na Havajima kao i 90-minutni dokumentarac "Money, Madness, Music: Jimi Hendrix in Maui", na koji se nastavlja i dokumentarac "The Electric Lady Studios: Jimi Hendrix Vision".

Tema i podataka u filmu i na box setu je puno, jer je Hendrix s Mitchom Mitchellom i Buddyjem Coxom te 1970. imao snimljen dvostruki album drugačijeg usmjerenja, pa je na koncertima izvodio i nove, nepoznate pjesme, ali je više od tih dvadeset novih pjesama snimljenih u studiju iskasapljeno nakon njegove smrti i objavljivano parcijalno na brojnim posthumnim albumima. Tek 1997. bile su posložene zajedno na CD-u pod izvornim nazivom "First Rays of the New Rising Sun", koji je pod supervizijom Kramera najvjernije slijedio trag dvostrukog albuma pripremanoga 1970. i može se pribrojiti njegovim legitimnim studijskim izdanjima. No, i tada je nedostajalo još šest pjesama iz istog "ciklusa", razasutih po drugim albumima.

Hendrix je preminuo s navršenih samo 27 godina života, no, prije toga Kramer je nastavio redovito raditi s njim, mijenjajući tonske studije, da bi na koncu završili u vlastitom Hendrixovom studiju Electric Lady u newyorškom Villageu. Upravo je Eddie Kramer s Hendrixovom obitelji od devedesetih godina glavni kurator brojnih Hendrixovih službenih reizdanja, neobjavljenih snimaka i remikseva albuma koji se redovito pojavljuju na tržištu.

Veći dio Hendrixove zaostavštine zapravo se i pojavio tek nakon njegove smrti, do koje je 1970. godine ostavio samo tri studijska i jedan koncertni album, ali i utjecaj i bogatu kolekciju snimaka koje će sve do danas biti objavljivane. Čini se kao da je radio tridesetak godina i pritom iz temelja izmijenio ne samo mogućnosti korištenja električne gitare već i započeo revoluciju novog zvuka rock glazbe, da bismo tek kasnije dobili čitavu seriju posthumnih albumskih izdanja koja su vrludala od besmislenih nasnimavanja, montaža i falsifikata, do bolje pripremljenih prezentacija glazbe koju je snimio, ali nije stigao objaviti.

Hendrix je za života autorizirao samo četiri albuma s kojima je iz temelja izmijenio ne samo mogućnosti korištenja električne gitare već i započeo revoluciju novog zvuka rock glazbe, da bismo tek kasnije dobili čitavu seriju posthumnih albumskih izdanja koja su vrludala od besmislenih montaža i falsifikata, do bolje pripremljenih kompilacija glazbe koju je snimio, ali nije stigao objaviti za života.

Koncerti na Havajima zatekli su ga u ključno doba promjene sviračkog kursa, na neobičnoj lokaciji i samo je pitanje što bi sve napravio i kojim bi smjerom krenuo da ubrzo nije umro. Nastup na Havajima zanimljiv je jer ga je prikazao kako svira aktualan materijal, još nepoznat publici, sniman tada u Electric Lady studijima, važan dio moguće nove faze rada do koje nažalost nikad nije stigao.

Činjenica koju danas više nitko ne osporava - da je Jimi Hendrix ne samo najznačajniji rock gitarist, već i jedan od najvažnijih glazbenika 20. stoljeća uopće - nekima je bila jasna od samog početka njegove karijere. To što su među "vidiocima", još 1967. bili britanski glazbenici i Hendrixovi izravni konkurenti poput Georgea Harrisona, Erica Claptona, Petea Townshenda, Jimmyja Pagea i drugih, samo potvrđuje da je Hendrix prvo osvojio upravo one kojima je, po logici stvari, mogao najviše smetati. Upravo takvo brzo prihvaćanje njegove konkurencije govori koliko je sjajna bila Hendrixova kometa, koja je u samo četiri godine aktivnog rada ostavila iza sebe trag koji traje do danas, te utjecaj na toliko glazbenika i žanrova da ih je besmisleno ukratko pobrajati. Novi box set "The Electric Lady Studios: Jimi Hendrix Vision" jednako je fascinantan, jer sakuplja snimke nastale u samo dva mjeseca rada u tonskom studiju, demonstrirajući nevjerojatnu Hendrixovu kreativnost, talent, majstorstvo i vizionarstvo, za što bi drugima vjerojatno trebalo nekoliko godina rada.

