FOTO Kakav početak nove godine! Nives Celzijus pozirala samo u ručniku: 'Nisam baš na ovo mislila'

Pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus pokazala je kako joj je počela 2026. godina. Nives je na Instagramu otkrila da joj novogodišnje jutro nije išlo po planu, a razlog tome jest aparat za kavu. Na novogodišnje jutro Nives je, u ležernom stilu, ogrljena samo ručnikom, kćeri poželjela dobro jutro dok je krenula napraviti kavu. Međutim, njen aparat za kavu 'odbio je poslušnost' i prestao je raditi, pa je Nives ostala bez svoje doze kofeina. 'Baš sam za novu godinu odlučila piti manje kave, ali nisam baš na ovo mislila', rekla je Nives u videu koji je podijelila na Storyju.

Foto: Screenshot

Inače, Nives je kraj 2025. godine odlučila obilježiti provokativnom objavom koja je malo koga ostavila ravnodušnim. S egzotične pješčane lokacije poručila je što si želi u novoj godini, a obožavatelji su odmah počeli s nagađanjima. Samo nekoliko dana prije ulaska u novu godinu, na svom je Instagram profilu objavila seriju fotografija koje su u trenu podigle temperaturu. Pozirajući u izazovnoj crvenoj haljini s dubokim dekolteom i prorezima, Nives se prepustila suncu i pijesku na nepoznatoj lokaciji. Uz objavu je kratko, ali znakovito napisala: "A u novoj godini želim ovo!!!" Reakcije na objavu bile su, očekivano, eksplozivne. Komentari su se redali iz minute u minutu, a obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima. "Previše seksi za mene, oprosti", "Vruć pijesak" i "Sirenica na pijesku", samo su neki od komentara koji svjedoče o oduševljenju pratitelja. Mnogi su se i poistovjetili s njezinom željom, poručivši joj "I jaaaaaa", čime su pokazali da i oni čeznu za bijegom na pješčanu plažu i odmorom iz snova.

Ova objava dolazi kao vrhunac godine u kojoj je Nives bila iznimno aktivna, kako poslovno tako i medijski. Nakon nastupa na CMC festivalu u Vodicama u lipnju 2025., gdje je izvela pjesmu "Je, bo'me, je", nedavno se našla u središtu medijske pozornosti zbog glasina o navodnoj romansi s nogometašem Marcelom Brozovićem. Nives je te glasine odlučno demantirala, naglasivši kako nije posjetila Rijad, gdje nogometaš igra, od 2021. godine te je jasno dala do znanja da je slobodna žena. Naime, Nives je podijelila jedan komentar koji se poput požara počeo širiti društvenim mrežama, a zatim je opovrgnula tvrdnju o svojem ljubavnom životu.

"Nije HNL, al’ je vezano uz našeg igrača. Brozović i Nives Celzijus viđaju se svako malo kod njega u Rijadu. Navodno šalje i privatni avion po nju", navodi se u objavi. Pjevačica je oštro i temeljito u videu prolistala svoju putovnicu kako bi dokazala da nije bilo tajnovitih letova k spomenutom nogometašu na Bliski Istok. "Nakon što godinama slušam kako mi je podario prvo milijun, a nešto kasnije i dva, urbana legenda se nastavlja... Koliko puta sam bila u Rijadu od 2021. koliko je aktualna ova putovnica?! Nijednom. Još preciznije, nikad u životu", poručila je Nives, a obožavatelji su joj pružili podršku.