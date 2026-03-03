Nina Badrić u centru Zagreba srela talijansku glazbenu legendu: 'Naravno, žicala sam fotku!'

Nina Badrić oduševila je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja svjedoči o neočekivanom, ali iznimno srdačnom susretu. Pjevačica je u centru Zagreba naišla na nikog drugog do istinsku ikonu talijanske glazbe, Al Bana. Vidno raspoložena, Nina je pozirala uz legendarnog pjevača, a u opisu je na svoj prepoznatljiv, simpatičan način otkrila kako je došlo do fotografije. "Nek’sam i ja srela u Zagrebu istinsku legendu talijanske glazbene scene. I naravno… žicala sam fotku", napisala je pjevačica uz fotografiju na kojoj pozira s Al Banom. Odjevena u elegantan dugačak bež kaput koji ističe njezin prepoznatljiv modni stil, Nina nije skrivala sreću zbog ovog susreta. S druge strane, Al Bano, sa svojim zaštitnim znakom, bijelim šeširom, nasmijano je pozirao uz našu divu, pokazujući palac gore.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izražavali oduševljenje, a mnogi su se prisjetili Al Banovog vječnog hita "Felicita". Među brojnim porukama podrške, istaknuli su se i oni koji su odmah počeli maštati o glazbenoj suradnji. "Con Albano, duetto duetto", jedan je od komentara koji priziva zajedničku pjesmu dviju glazbenih veličina. Susret se dogodio usred Ninine velike turneje "Nina Unplugged", u sklopu koje s orkestrom Ante Gele niže rasprodane koncerte diljem regije. Nakon što je dva puta napunila beogradski Sava Centar, zbog ogromnog interesa zakazan je i treći koncert za osmi svibnja. Hrvatska publika s nestrpljenjem iščekuje njezin veliki zagrebački nastup u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, najavljen za sedamnaesti svibnja, gdje će predstaviti pjesme s novog albuma.