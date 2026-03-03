Zdravko Čolić najavio dugoiščekivani koncert u Slavonskom Brodu

Glas koji je obilježio desetljeća, čuvar najljepših ljubavnih pjesama koje odavno imaju status himni i umjetnik čija se energija ne troši, nego godinama samo dobiva na sjaju – legendarni Zdravko Čolić 20. lipnja stiže u Slavonski Brod i to u jedinstveni ambijent Tvrđave Brod.

U taj se prostor Čolić vraća prvi put nakon 2012. godine, a taj vremenski razmak samo je dodatno pojačao iščekivanje publike. Jer, njegovi su koncerti više od nastupa – oni su glazbeni događaji u kojima svaka pjesma ima svoje mjesto i težinu, večeri u kojima se briše granica između izvođača i publike. Malo je umjetnika koji s takvom lakoćom nose višesatni repertoar satkan od bezvremenskih hitova, a da pritom svaki refren zvuči jednako svježe kao i prvoga dana. Svaka balada nosi novu nijansu, a svaki brzi ritam potvrđuje njegovu nenametljivu, ali nepogrešivu dominaciju pozornicom.

Foto: Dario Horvat

Posebnu težinu ovom koncertu daje i prostor koji je mnogo više od kulise. Tvrđava Brod, monumentalno barokno zdanje iz 18. stoljeća, koje je mjesto susreta kulture i povijesti, prostor koji svakoj manifestaciji daje dodatnu dimenziju ozbiljnosti i svečanosti. U takvom ambijentu, pod otvorenim nebom i među zidinama koje nose priče prošlih vremena, Čolićeva glazba dobiva gotovo filmski okvir. Koncert pod otvorenim nebom, unutar zidina koje stoljećima čuvaju grad, pružit će publici doživljaj koji nadilazi standardni glazbeni spektakl.

Povratak Čolića u Slavonski Brod stoga nije samo još jedan datum u koncertnom kalendaru, nego događaj koji ima i emotivnu i simboličnu vrijednost. Bit će to večer slavlja glazbe koja je obilježila živote generacija, a ulaznice su već dostupne.