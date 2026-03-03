Naši Portali
NIJE TO OČEKIVALA

Matea nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog': Ispada da je moj put bio uzaludan

Foto: RTL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
03.03.2026.
u 12:35

Istaknula je kako joj se od početka više svidio Karlo te su joj njegovi spojevi kao što su surfanje, pedalina, kupanje, vožnja quadovima više odgovarali od Petrovih spojeva

U novoj epizodi showa "Gospodin Savršeni" izbačena je Matea i za njezin izlazak iz showa zaslužan je Petar. Nakon što nije dobila ružu od njega napustila je show i poručila: "Ponosna sam na sebe što sam ovdje došla i što sam ostala onakva kakva jesam i vjerna sebi cijelo vrijeme." Nakon ispadanja iz showa u razgovoru za RTL Matea je otkrila kako se osjećala u trenutku kada je shvatila da Petar neće njoj pokloniti ružu. - Kada sam shvatila da posljednja ruža ide Heleni, osjećala sam da ispadam iz emisije na potpuno pogrešan način. Izbacio me muškarac koji me ne zanima - iskreno je rekla za RTL.

Istaknula je kako joj se od početka više svidio Karlo te su joj njegovi spojevi kao što su surfanje, pedalina, kupanje, vožnja quadovima više odgovarali od Petrovih spojeva. - Nisam previše tip od muzeja, crkvi i profinjenog boravljenja na jahtama - veli Matea. Zbog svega navedenog Matea se nije htjela previše otvarati Petru jer je znala da joj se Karlo više sviđa. Ispričala je i što misli kako bi izgledala njezina budućnost u showu da nije došlo do zamjene timova. - Sigurna sam da bih ostala dulje u emisiji jer mislim da Karlu puno više odgovaram nego neke od drugih djevojaka koje su ostale - veli Matea.

U showu je prije ispadanja izjavila otvoreno kako Petar nije njezin tip te da se jedva čeka vratiti u Karlov tim. Ispričala je i što ju je privuklo kod Karla. "Kod Karla me na prvu privukao izgled. Zadržalo me to što živimo u istom gradu, studirali smo isti fakultet i imamo sličnu energiju", kaže Matea. Dodala je kako se ne bi ponovo prijavila u show jer joj je bilo b u istoj lući s toliko djevojaka.  "Nisam pronašla ljubav. Ispada da je moj put bio uzaludan. Jedina svjetla točka je što sam pronašla nove prijateljice.", kaže. Nakon showa nije pronašla ljubav i rekla je kako ne vjeruje u online ljubav i želi da joj muškarac priđe uživo. 

