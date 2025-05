'Tko god glasa za ovo, dobit će zelenim čajem u glavu!': Gledatelji komentiraju 'Espresso Macchiato'

Večeras se u švicarskom Baselu održava 1. polufinalna večer ovogodišnje Eurovizije, u kojoj će nastupiti i hrvatski predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake'. Službena stranica natjecanja objavila je kako će 21-godišnji Mostarac na pozornicu dvorane St. Jakobshalle kročiti kao 14. natjecatelj od njih ukupno 15.

I ove godine publika diljem Europe i svijeta u velikom broju prati natjecanje. Večeras na društvenim mrežama komentiraju prvo polufinale, a posebnu pozornost izazvala je predstavnica Poljske Justyna Steczkowska s izvedbom pjesme 'Gaja'. Jedan korisnik je poljsku izvođačicu usporedio s Ksenom, princezom ratnicom iz kultne američke televizijske serije koja se prikazivala 90-ih.

Sljedeći izvođač koji je izazvao veliku pozornost, čak i prije samog natjecanja, ekscentrični je Estonac Tommy Cash. On je izveo pjesmu 'Espresso Macchiato', a reakcije su bile podijeljene. Jedan korisnik je šaljivo prokomentirao: 'Tko god glasa za ovo, dobit će zelenim čajem u glavu!'. Drugi je Cashovu pjesmu poistovjetio s globalnim hitom pop zvijezde Sabrine Carpenter, 'Espresso'

Whoever votes for this is getting a matcha to the face #eurovision #esc #eurovision2025 #esc2025 #estonia pic.twitter.com/FNCi4O5GsR