'Ovo sam pravi ja, a ovo su mi svjedoci': Igor Mešin sve je iznenadio potezom koji od njega nitko nije očekivao

Poznati glumac i televizijski voditelj Igor Mešin iznenadio je javnost neočekivanim potezom u digitalnom svijetu. Odlučio je kreirati svoj profil na popularnoj društvenoj mreži Instagram, čime je pokazao da i on prati moderne trendove. Svoj ulazak u svijet društvenih mreža obilježio je objavom prvog videa, u kojem je predstavio svoj novi profil.

''Ovo sam pravi ja, ovo je moj pravi Instagram, a ovo su mi svjedoci'', izjavio je Mešin, pokazujući na svoje kolege Fabijana Pavla Medvešeka i Davora Bilmana. ''Ako netko nakon ovog želi pratiti moj profil - sretno mu bilo'', dodao je u šaljivom tonu. Njegovi prijatelji nisu propustili priliku za malo zadirkivanja, pa su ga snimali u automobilu, komentirajući: ''Momak koji ima Instagram, potpuno drugačije ponašanje''.

U razgovoru za Dnevnik.hr, Mešin je objasnio razloge svoje odluke. "Ova 12. sezona Supertalenta mi se pokazala kao sudbonosna što se tiče društvnih mreža. Nakon toliko godina otvorio sam Instagram, iako ne znam točno što ću s njim, ali naučit ću. Najveći pritisak bio je od tih mladih momaka - Davora Bilmana i Medvešeka i Frane Ridjana, a tu je kumovala i Maja Šuput. Sa svojim mudrim stavim, to je odobrila i Martina Tomčić, tako da mislim da su mi sad bespuća Instagrama širom otvorena", rekao je Mešin, usput otkrivši da su u tijeku snimanja audicija za novu sezonu popularnog showa Supertalent.

Naš poznati kazališni i televizijski glumac, 57-godišnji Igor Mešin rijetko kad govori o svom privatnom životu. Igor se posebno istaknuo vodeći popularni show Nove TV, "Supertalent", a vodio je i showove "Tvoje lice zvuči poznato" te "Ples sa zvijezdama". Od ranije svi ga najbolje pamtimo iz serije "Naša mala klinika", a najviše igra u matičnom mu kazalištu Komedija. I dok su njegovi likovi i djela svima dobro poznati, svoj privatni život uspješno drži daleko od očiju javnosti. No ipak je poznato da je voditelj i glumac u sretnom braku s dječjom defektologinjom Antoninom Mešin, s kojom ima i 25-godišnjeg sina Roka.

Igor i njegova supruga pojavili su se na vjenčanju glumaca Bojane Gregorić-Vejzović i Enesa Vejzovića davne 2006. godine, a tu priliku nisu propustili ni fotoreporteri, koji su zabilježili izgled supruge omiljenog voditelja. Oboje su se tada dotjerali u skladu sa svečanom prigodom. Inače, Igor i Antonina upoznali su se kad je on upisao Akademiju, a ona je još bila srednjoškolka. Pred oltar su stali nakon sedam godina veze. Igor je jednom prilikom otkrio i kako kao poznata osoba uspijeva čuvati svoju privatnost.

– Ne trudim se previše. Izvan posla živim običan obiteljski život, a to medijski nije baš previše interesantno – rekao je te otkrio prate li supruga i sin Roko sve njegove emisije i predstave i koliko mu znači njihova podrška. – Naravno da Nina i Roko prate moje emisije. Kad mogu, gledaju. Roko manje, jer mladi su nedjeljom, zna se, negdje drugdje. Imam njihovu podršku u svemu što radim i naravno da mi to puno znači, jer najvažnija mi je podrška obitelji – kazao je Mešin.

U intervjuu za portal Story.hr, jednom prilikom otkrio je da ga je supruga najviše privukla izgledom i inteligencijom, ali i svojim karakterom te životnim stavovima. – Tada su mladi ljeti puno vremena provodili na bazenu jer se na moru nije ostajalo kao danas. Mnoge su se prve ljubavi rodile na bazenu. Kad smo se upoznali, upravo sam upisao Akademiju, a ona je bila u srednjoj školi – otkrio je Zagrepčanin. – To se rađalo svih sedam godina koliko smo hodali. I u meni i u njoj. Čovjeku u jednom trenutku ne treba puno da bi shvatio kako je spreman za novi životni korak – kazao je tada.

Opisao je i kako provode godišnjice, rekavši kako nisu od onih ljudi koji se obasipaju darovima te da se počaste večerom ili im dan jednostavno prođe kao i svaki drugi, a on nastoji da taj dan ne radi i da bude kod kuće. Otkrio je i tajnu njihova uspješnog braka. – Prvenstveno ljubav. Na prvome mjestu. Po­tom uzajamno razumijevanje te normalni međuljudski odnosi, bez previše traumatičnih da­na u životu. Ali nema tu recepta. Svatko sebi na svoj način treba odrediti brak, da bude zadovoljan i da brak potraje. Život oko nas jako je težak i sigurno traumatično djeluje na ljude, pa tako i na brakove. I ne čudi što se u kriznim vremenima većina ljudi razvodi – objasnio je Igor. Priznao je i kako je razdražljiv kada očekuje premijeru neke svoje predstave ili showa te je tada više usmjeren na posao nego na obitelj. – Naravno da supruzi to može smetati, pa dolazi do trzavica. Kao i kad ona ima problema na poslu – zaključio je.

