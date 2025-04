'Doznala sam da se Miloš vidio s njom, ja sam višak': Maida iz 'Gospodina Savršenog' prekinula šutnju o raspadu veze

Miloš Mićović, poznat gledateljima kao "Gospodin Savršeni", prethodno je objasnio zašto njegova veza s Maidom Ribić nije opstala nakon završetka emisije. Nakon razdoblja šutnje, Maida je odlučila podijeliti svoju perspektivu putem Instagrama. Započela je izjavom: "Za mene je sve to završena priča – nastavila sam sa svojim životom. Ne smatram se žrtvom, ali smeta mi kada drugi ispadaju žrtve mojih postupaka. Želim da se stvari razjasne. Imali ste dva mjeseca da me upoznate kao osobu – ne vrijeđam, ne volim konflikte i trudim se izbjegavati ih kad god mogu".

Maida je otkrila da je tijekom snimanja emisije imala poteškoća u izražavanju emocija prema Milošu, posebice zbog nedostatka romantične povezanosti sa Šimom. Priznala je da se iskreno zaljubila, ali su se nakon završetka snimanja pojavile komplikacije. Opisala je situaciju nakon finala: "Nakon finala smo dali izjave, željela sam se radovati, ali Miloš je bio kao da se ništa nije dogodilo. Vidjela sam da se nešto dogodilo i okrenula sam na zezanciju i pitala sam ga: 'Što, jesi li se to već pokajao što si mene odabrao?'. A on mi je rekao: 'Pa da, znaš, meni je jako teško što sam Barbaru razočarao, što je nisam odabrao'". Maida je primijetila da je nakon toga između njih vladala neobična atmosfera.

Nadalje, Maida je objasnila kako Miloš tvrdi da se ona promijenila, implicirajući da je glumila tijekom emisije. Međutim, ona ističe da je svima koji su pratili emisiju bilo jasno da nije išla za pobjedom pod svaku cijenu. Priznala je da se promijenila zbog Miloševog drugačijeg ponašanja, ali je razumjela njegovu tešku situaciju s Barbarom. Kontaktirala ga je po povratku kući, izražavajući nezadovoljstvo njegovim ponašanjem.

Maida je opisala njihov oproštaj na Rodosu kao običan zagrljaj, nakon čega je shvatila da se trebaju bolje upoznati. Istaknula je da su zajedno proveli samo 2-3 dana nasamo i predložila da krenu ispočetka, na što je Miloš odgovorio da u 36. godini nema vremena za ponovno upoznavanje.

Osjećajući nemogućnost uspostavljanja prave komunikacije, Maida se povukla. Objasnila je: "Distancirala sam se jer sam vidjela da kako god pokušam priču predstaviti na drugi način da me razumije, on ne razumije. Meni je dosadilo, ako mu sad ne mogu te stvari objasniti, kako ću mu onda neke druge stvari. Shvatila sam da nismo jedno za drugo. On je htio sa mnom komunicirati, on sad govori, a zašto nikad nije sjeo u auto i došao do Sarajeva i rekao 'Maidi, hajmo pričati'. Neki zbog ljubavi prijeđu puno veći put nego od Beograda do Sarajeva. Mislim da mi je tu pokazao da i nije zainteresiran".

Maida je također otkrila da je kontaktirala Miloša prije emitiranja emisije, predlažući da izbjegavaju međusobno ocrnjivanje. Izrazila je želju za otvorenom komunikacijom o potencijalnim novim vezama, kako bi izbjegla saznanja iz medija. Zaključila je: "Da ne blatimo jedan drugoga. Ako ćemo se predstaviti prijateljski, želim da mi kažeš ako se viđaš ili čuješ s nekom curom, ne da te provjeravam nego da od medija ne saznam da se s nekom drugom čuješ. Kao što se i dogodilo da sam saznala da se vidio s Barbarom. Dodao je sve cure na Instagram, lajkao je sve, dopisivao se s curama, što mi je okej, ali tolika potreba da se čuješ s curama…Imao je potrebu održavati kontakt, s nekima da ide na dejtove, bila sam višak i uklonila sam se sama".

