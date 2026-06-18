Naš vatreni koji je Englezima zabio gol svoju zgodnu djevojku skriva od javnosti, a otac mu je nogometna legenda

Prva utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026. završila je porazom od Engleske rezultatom 4:2. Jedan od svijetlih trenutaka za vatrene bio je pogodak Martina Baturine, koji je postigao prvi od dva gola za Hrvatsku i još jednom potvrdio zašto ga se smatra jednim od najvećih talenata svoje generacije te potencijalnim nasljednikom Luke Modrića. Iako je rezultat bio nepovoljan, Baturina je svojom igrom pokazao zrelost, kreativnost i mirnoću u veznom redu, ostavljajući dojam igrača koji bi u budućnosti mogao nositi igru hrvatske reprezentacije. Osim nogometnih travnjaka, mladi veznjak uspješan je i na privatnom planu. U vezi je s Petrom Matjanec, a jednom prilikom za časops Story je otkrio kako je do njihovog poznanstva došlo sasvim spontano, preko zajedničkih prijatelja. "Bila je to kemija od prvog trenutka upoznavanja. Nije baš za medije, mogu reći da se zove Petra i studentica je", rekao je tada.

Dodao je i što ga je kod nje posebno osvojilo: "Vrijedna je, draga i jako lijepa." Par svoju privatnost uglavnom drži podalje od javnosti, a Petra je i svoje profile na društvenim mrežama učinila privatnima. Nogometni talent u obitelji Baturina ne završava samo na Martinu. Njegov otac Mate Baturina bio je profesionalni nogometaš i nastupao je za Hajduk i Zagreb, dok su i stric Ivan te brat Roko također dio profesionalnog nogometnog svijeta.

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Martin je ranije u razgovoru za Story ispričao i kako su izgledali njegovi prvi sportski koraci. Prije nogometa trenirao je gimnastiku gotovo sedam godina, a ljubav prema lopti razvila se sasvim slučajno. "Tatin prijatelj vodio je NK Pomak u Splitu i rekao mi je da će mi kupiti figurice Gormita ako odigram jednu utakmicu za njih. Svidjelo mi se i tako sam počeo igrati nogomet, za kutiju igračaka", prisjetio se uz osmijeh.