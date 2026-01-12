Naši Portali
Prijavi grešku
ODUŠEVIT ĆE VAS

FOTO Pogledajte raskošnu kuhinju Luke Modrića u Milanu! Legendarni chef podijelio detalje intimne večere

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
12.01.2026.
u 08:00

Nakon potpisivanja ugovora s AC Milanom, Luka Modrić preselio se u luksuzni penthouse u središtu grada mode, a posebnu pažnju privukla je njegova moderno uređena kuhinja

Nakon što je u rujnu prošle godine potpisao jednogodišnji ugovor s AC Milanom, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić sa svojom je obitelji započeo novo životno poglavlje u talijanskoj prijestolnici mode. Za svoj novi dom odabrao je luksuzni penthouse u samom središtu Milana, nastavljajući tradiciju života u impresivnim nekretninama. Podsjetimo, Modrić i njegova supruga Vanja više od 10 godina posjeduju raskošnu kuću u elitnom madridskom naselju La Moraleja, procijenjenu na otprilike 12 milijuna eura. Ta se vila prostire na deset tisuća četvornih metara, od čega sama kuća zauzima 2.700 kvadrata s devet spavaćih soba i devet kupaonica. Iako je novi dom u Milanu stan, a ne kuća, nimalo ne zaostaje u luksuzu.

Središnji dio stana koji je odmah privukao pažnju javnosti svakako je elegantna kuhinja koja se prostire na otprilike 40 četvornih metara. Prostorom dominira impresivan kuhinjski otok s tamnom, gotovo crnom radnom pločom, stvarajući dramatičan kontrast s bijelim donjim elementima. Dizajn odiše modernim luksuzom i promišljenim detaljima, a strogi minimalizam ublažen je toplim tonovima drvene klupe smještene uz otok. Klupu prate četiri elegantne stolice presvučene bogatom kožom u smeđe-narančastoj nijansi, unoseći u prostor osjećaj udobnosti i topline. Ovaj je prostor savršen spoj funkcionalnosti i vrhunske estetike, idealan za obiteljska okupljanja i kulinarske čarolije.

A za te je čarolije zadužen ni manje ni više nego privatni chef. Riječ je o talijanskom kuharu Leonardu Cannavaleu, na društvenim mrežama poznatijem kao Gordon Lenni, koji se specijalizirao za pripremu obroka za vrhunske sportaše. Cannavale, koji je svoje vještine brusio u restoranima s Michelinovim zvjezdicama diljem Europe, postao je poznat na Instagramu, gdje se prvotno povezao s Agustinom Gandolfo, partnericom nogometaša Lautara Martíneza. Njegov talent i posvećenost prehrani sportaša ubrzo su ga stavili na radar i obitelji Modrić.

VIDEO Modrićeva vila od 12 milijuna eura ima kino, terene i stazu za crossfit, evo kako izgleda
1/20

Chef Cannavale bio je zadužen i za poseban obiteljski doček Nove godine, kada je za Luku, Vanju i njihovu djecu pripremio jelovnik koji bi oduševio i najzahtjevnije gurmane. Talijanski chef nije krio oduševljenje prilikom kuhanja za jednog od najvećih nogometaša današnjice. Na svom je Instagram profilu podijelio iskustvo, istaknuvši kako je kuhanje za Modrića i njegovu obitelj bila "apsolutna privilegija". Posebno je naglasio kako je Modrić iznimna osoba i izvan sportskih terena, čime je potvrdio status kapetana kao uzora u svakom pogledu. Angažman privatnog chefa još je jedan pokazatelj Lukine potpune posvećenosti profesionalnom životu i brizi o svakom detalju koji utječe na njegovu izvedbu na terenu.

Ključne riječi
Ključne riječi

showbiz Nova godina obitelj chef stan luksuz kuhinja Milano Luka Modrić

