Novi nastavci Netflixove hit serije donose priče o klasnim podjelama

Najdepresivniji mjesec u godini brojni obožavatelji serije "Bridgerton" jedva su dočekali! Razlog je tome početak emitiranja nove sezone. Naime, streaming platforma Netflix, na kojoj se serija emitira, otkrila je da četvrta sezona dolazi 29. siječnja.

No to nije jedini datum koji valja zapamtiti. Baš kao i prethodna sezona, nove epizode ove serije bit će objavljene u dva dijela. Već je to standardna praksa ovog streaming servisa, a plan im je da objave prve četiri epizode te će potom pričekati čak mjesec dana za ostatak sezone kako bi se stvorila napetost. Tako ćemo 26. veljače vidjeti rasplet sezone koja prati ljubavni život drugog brata obitelji Bridgerton, Benedicta, a njegova ljubavna priča slovi kao najromantičnija u cijelom serijalu. Ova sezona, prema najavama, trebala bi biti interpretacija bezvremenske bajke o Pepeljugi, ali i dosad najvjernija ekranizacija jedne od knjiga iz serijala Julije Quinn. Naime, sezona prati treći roman serijala naslova "An Offer from a Gentleman", a radnja počinje na raskošnom maskenbalu koji organizira majka obitelji Bridgerton, Violet. Na ovom događanju boemski nastrojen Benedict, koji se u drugim sezonama nije puno isticao po sudjelovanju u društvenim događanjima te ih je prezirao, upoznaje tajanstvenu "damu u srebrnom", koja ga potpuno očara. No iza maske se krije snalažljiva sluškinja Sophie Baek. Njihov susret je kratak i magičan, a Sophie, baš kao i Pepeljuga, nestaje u ponoć, ostavljajući za sobom samo jednu rukavicu i Benedicta koji je odlučan pronaći ženu koja mu je ukrala srce. Sezona će, osim na romansu, naglasak staviti i na istraživanje klasnih podjela i života "ispod stepenica", prikazujući svijet posluge koji stoji iza blještavila visokog društva, što će seriji dati novu, svježu energiju i dubinu. Radnja će vrvjeti brojnim romantičnim prizorima, a vjerujemo i pošalicama koje su karakteristične za ovaj lik."Ono što je upečatljivo u četvrtoj sezoni jest borba između prave staromodne bajke – romantike – i stvarnosti svijeta. Scenariji su dinamitni. Radnja pomalo podsjeća na Pepeljugu", izjavio je Thompson za Tudum.

Što se tiče glumačke postave, Benedicta nastavlja glumiti Luke Thompson, a pitanje tko će utjeloviti Sophie bilo je goruće među obožavateljima. Netflix je potvrdio da je uloga pripala talentiranoj australskoj glumici korejskog podrijetla, Yerin Ha, poznatoj po ulogama u serijama "Halo" i "Dune: Prophecy". Zanimljivo je da je lik u seriji preimenovan iz Sophie Beckett, kako se zove u knjizi, u Sophie Baek, čime su producenti željeli odati počast glumičinu podrijetlu. Sama Ha izjavila je za Tudum kako je ta odluka za nju bila iznimno osnažujuća. "Ono što me privuklo Sophie jest to što se odmah suočava s preprekama koje mora svladati, bilo da je riječ o borbi oko društvenog statusa bilo o pokušaju skrivanja osjećaja prema Benedictu", otkrila je glumica, najavljujući kompleksan i slojevit lik. Glumačku ekipu i dalje čine Luke Newton, odnosno Colin (glavni lik prošle sezone) i Nicola Coughlan, odnosno Penelope, koje ćemo u ovoj sezoni pratiti u roditeljskoj ulozi sa svojim sinom i novim Lordom Featheringtonom. Obožavatelji para "Kanthony" također mogu biti mirni jer su svoj povratak potvrdili i Jonathan Bailey kao Anthony Bridgerton te Simone Ashley kao Kate Sharma. Kate i Anthony u ovoj sezoni također će postati roditelji. Tu su i Ruth Gemmell kao Violet Bridgerton, Claudia Jessie kao Eloise, Golda Rosheuvel kao kraljica Charlotte, Adjoa Andoh kao Lady Danbury te ostatak klana Bridgerton.

No što se novih lica tiče, među ključnim likovima je zvijezda serijala "Harry Potter", Katie Leung, koja glumi Lady Aramintu Gun, Sophijinu okrutnu poslodavku, opisanu kao proračunatu udovicu koja ne preza ni pred čim kako bi zadržala status. Njezine kćeri, Rosamund Li (Michelle Mao) i Posy Li (Isabella Wei), također će debitirati u društvu, pri čemu će Rosamund biti izravna konkurencija za Benedictovu naklonost. Uvođenje ovih likova vrlo očito podsjeća na Pepeljugu, ali to smo već istaknuli.

Posebno valja naglasiti i da slijedi promjena vizualnog identiteta sezone, a umjesto pastelnih boja i vječnog proljeća, sezona bi trebala biti obojena toplijim, jesenskim tonovima koji održavaju zreliju i kompleksniju radnju. Posebnu pozornost ova serija privlači i zbog raskošnih kostima koji oslikavaju vrijeme radnje. Glavni lik u seriji u sceni maskenbala pojavljuje se u potpuno crnoj odjeći koja odiše gotovo gusarskom estetikom. Njegova odjevna kombinacija, sastavljena od visokih čizama, elegantnih hlača, nabrane šifonske košulje s vezicama na rukavima te kožne jakne teksture ptičjeg perja, signalizira buntovničku i umjetničku prirodu njegova lika. Sophijina balska haljina pak prekrivena je kristalima i čipkastim uzorcima koji se poput potoka spuštaju niz suknju. Izgled upotpunjuju bijela čipkasta maska s detaljima srebrnog cvijeća i duge svilene rukavice, također ukrašene kristalima. Iako serija izgleda kao vjerna preslika povijesti, ipak je samo bajka, a kostimografi, uključujući Johna Glasera, odlično spajaju povijesne siluete s modernim tkaninama i paletama boja kako bi stvorili fantastičan i aspirativan svijet. Visok carski struk, naglašen dekolte i stupasta silueta haljina jesu povijesno točni, no žive boje i obilje šljokica odstupanja su koja služe pripovijedanju i karakterizaciji likova.

Što se snimanja četvrte sezone tiče, može se reći da je produkcija službeno počela 16. rujna 2024. i to u novim studijima Shepperton izvan Londona. Autorica serije Jess Brownell objasnila je zašto obožavatelji moraju čekati otprilike dvije godine između sezona. "Radimo na tome da sezone izlaze brže, ali snimanje traje osam mjeseci, a zatim se moraju montirati, pa sinkronizirati na svaki jezik. A i pisanje traje jako dugo, tako da smo nekako na dvogodišnjem tempu", kazala je. Valja naglasiti i da je autorica serije najavila i da će drugi članovi iz obitelji Bridgerton dobiti svoje sezone, a Netflix je pak potvrdio objavu pete i šeste sezone pa smo sigurni da nas čeka još obilje novih romantičnih priča, divnih haljina te odličnih šala svojstvenih za ovu kuću.