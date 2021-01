Djevojka Duje Ćalete Cara privatnim avionom sama doputovala u Dubrovnik

Naš nogometaš Duje Ćaleta – Car i njegova djevojka Adriana Đurđević prije nekoliko dana vratili su se s odmora kojeg su proveli u u Abu Dhabiju, gradu koji je jedno od njihovih omiljenih odredišta za odmor, pogotovo u ovim zimskim mjesecima. U ove toplije krajeve pobjegli su još za Božić.

No, djevojka Ćaleta - Cara sada se vratil u Dubrovnik, i to bez Duje. U Grad je doletjela ovog utorka i to privatnim avionom iz Marseillea, prema informacijama koje DuList doznaje od izvora bliskih Zračnoj luci.

Diplomirana pravnica i influencerica nekoliko puta godišnje stiže u rodni grad, a društvo joj inače nerijetko pravi dečko, hrvatski nogometni reprezentativac i igrač francuskog kluba ‘Marseille’. Mladi i poznati par koronavirus nije zaustavio u putovanjima te su ovo ljeto krstarili hrvatskom obalom s prijateljima, a netom prije posjetili su zajedno i Dubrovnik.

Podsjetimo, Adriana je s pratiteljima dok je bila u Abu Dhabiju podijelila kako je neke fotografje morala izbrisati.

"Iako se nismo smjeli zagrliti, snašli smo se koliko smo mogli da se bar malo priljubimo jedno uz drugo. S mojim šeikom", napisala je Adriana na fotografijama na kojima s Dujom pozira u blizini džamije.