RTL-ovka Ines Goda opisala situaciju na SP-u u rukometu: Pod pratnjom vojske ili policije idemo do dvorane

Svjetsko rukometno prvenstvo koje se održava u Egiptu prvo je veće sportsko natjecanje koje se održava u pandemijskim uvjetima, a izravno s terena u eter svakodnevno se iz Egipta javlja sportska ekipa RTL- a u kojoj je i novinarka Ines Goda koja nam je prenijela dio atmosfere s natjecanja koje je po mnogočemu drugačije od bilo kojeg prvenstva s kojeg je dosad izvještavala.

- Ovo Svjetsko prvenstvo odvija se u specifičnim uvjetima, u doba pandemije koronavirusa stoga je sve puno drugačije nego na prethodnima koje sam pratila. I počelo je onako kako nismo planirali. Iz Zagreba smo letjeli u Istanbul, a tamo nas je dočekao otkazan idući let, onaj iz Istanbula za Aleksandriju. Noć smo neplanirano proveli u Turskoj, spavali smo svega tri sata pa ujutro nastavili put prema Egiptu. U hotel u Aleksandriji stigli smo nakon gotovo 20 sati putovanja. Takve stvari se događaju, ali kada na to još dodate maske, dezinficijense, formulare koje smo ispunjavali po aerodromima pa mjerenje temperature i testiranje odmah po dolasku onda je taj put itekako naporan. No brzo smo se oporavili i bili smo spremni za posao. Cilj nam je da ostanemo negativni na testovima, da reprezentacija ostvaruje pozitivne rezultate te da gledatelji RTL-a uživaju u još jednom rukometnom spektaklu i da u njihove domove, zajedno s našim rukometašima, donesemo malo veselja u ovim čudnim i teškim vremenima. - opisuje nam Ines kako je protekao put do Egipta. Uvjeti u kojima se održavaju utakmice, odlasci u dvoranu, komunikacija sa sugovornicima drugačije su u odnosu na vrijeme prije pandemije, ali RTL-ova ekipa privikla se brzo na nova pravila.

Foto: RTL

- Doputovali smo s negativnim testovima na koronavirus, ali odmah po dolasku u hotel u Aleksandriji odradili smo dva nova testiranja. Resort u kojem smo smješteni pretvoren je u naš egipatski balon. Iz njega ne možemo i ne smijemo van, moramo ostati izolirani od vanjskog svijeta. - kaže nam Ines i dodaje kako su im odlasci na utakmice jedini izlazak, ali i taj izlazak ima pravila. - U manjim grupama ukrcavamo se u mini autobuse koji nas pod pratnjom vojske ili policije prevoze do dvorane i nazad. Pri ponovnom ulasku u hotel opet nam mjere temperaturu, prolazimo kroz sigurnosni pregled. Unutar resorta stalno nosimo maske i pazimo na razmak. Za sada sve funkcionira dobro, organizatori su se maksimalno potrudili da ovo veliko natjecanje prolazi bez većih problema. - priča nam. Drago joj je da se prvenstvo ipak održava, jer smatra da je to još jedna mala pobjeda protiv koronavirusa i nada se da će ih biti još.

- Najveća razlika u mojim javljanjima prije i za vrijeme pandemije je ta da sada nosim masku. I uz to moram paziti da između izbornika Line Červara, naših reprezentativaca i mene obavezno bude 1,5-2 metra razmaka. Već nakon prve utakmice navikla sam se na to novo pravilo uz teren. Ionako sada već dugo nosimo maske. - opisala nam je Ines kako u ovim uvjetima izgleda rad na terenu. Neobično joj je, priznaje, biti u dvorani i gledati utakmice Svjetskog rukometnog prvenstva dok su gotovo sva mjesta oko nje prazna. -. Čudno je gledati prazne tribine, ponekad imam osjećaj kao sam na treningu, a ne na tako velikom natjecanju. Igrači su se već naviknuli na tu prazninu jer u praznim dvoranama igraju već mjesecima, ali znam da i njima itekako nedostaje podrška navijača ovdje u Egiptu. - veli Ines kojoj je kretanje u Aleksandriji, kao i svim ostalim novinarima i sudionicima SP-a ograničeno.

Foto: RTL

- Ne smijemo van iz hotela, do dvorane idemo posebno organiziranim prijevozom, a jedina sreća nam je što je naš resort ogroman pa tako ima vlastito šetalište, bazene, igrališta i privatnu plažu. Najljepše od Aleksandrije što sam do sada vidjela je baš to predivno plavo Sredozemno more i kilometarska plaža s divnim bijelim pijeskom. Putem od aerodroma do hotela smo pak vidjeli i jednu drugačiju i realniju stranu Egipta. Te prizore neimaštine i teškog života također nikada neću zaboraviti. - kaže nam RTL-ova novinarka kojoj je pandemija koronavirusa prošle godine poremetila i velike privatne planove o vjenčanju s kolegom s Nove TV Ivanom Forjanom.

- Koronavirus utjecao je i još uvijek utječe na sve nas. Odnosi ljudske živote, ostavlja posljedice na svaki mogući segment našeg društva. Zbog njega smo svi mijenjali planove, suočavali se s problemima i tražili najbolja rješenja. Istina je, zbog pandemije smo Ivan i ja odgodili vjenčanje koje je bilo zakazano za rujan prošle godine. Odlučili smo staviti na prvo mjesto naše obitelji, rodbinu i prijatelje i njihovo zdravlje. I mislim da smo donijeli najbolju moguću odluku. Imamo i novi datum krajem kolovoza ove godine i nadamo se da će svijet do tada ponovno biti ljepše i sigurnije mjesto za život. Stvarno se se nadamo da će nam se vratiti ono staro normalno. Pratit ćemo situaciju i nadati se najboljem. - optimistično zaključuje Ines.

Foto: RTL