Brak im je skoro uništilo njegovo nedolično ponašanja, a sada su otkrili kako su dobili drugog sina

Prije nekoliko mjeseci u stranim medijima pojavila se informacija da su Jessica Biel i Justin Timberlake dobili drugo dijete, ali ovaj slavni par nije ništa htio komentirati u javnosti. Informaciju je jučer konačno potvrdio Justin i to gostujući kod Ellen DeGeneres ovaj glumac i pjevač je priznao kako su on i Jessica dobili sina. Otkrio je i da se zove Phineas i da ostalim ukućanima ne dopušta da puno spavaju. - Sjajan je i tako sladak. Oduševljeni smo i ne možemo biti sretniji. Vrlo smo zahvalni - rekao je Timberlake.

Ellen se prisjetila i kako joj je Justin tijekom jednog video poziva otkrio da on i Jessica čekaju drugo dijete. Prije dolaska druge prinove brak ovog para bio je u krizi zbog Justinove bliskosti s kolegicom Alishe Wainwright. Paparazzi su ih snimili dok se drže za ruke ispred jednog bara u New Orleansu. Obožavatelji su tada primijetili kako Timberlake na fotografijama ne nosi vjenčani prsten. Na paparazzo fotografijama glumac je držao Alishe za ruku, a ona ga je mazila po nozi, što je pokrenulo glasine o mogućem preljubu. Timberlake je nakon cijele situacije javno progovorio o večeri koja mu je skoro uništila brak.

"Trudim se držati dalje od tračeva koliko god mogu, ali zbog svoje obitelji mislim da je važno da progovorim o tračevima koji nanose bol ljudima koje volim. Prije nekoliko tjedana loše sam prosudio - ali želim biti jasan - ništa se nije dogodilo između moje kolegice i mene. Te sam večeri previše popio i žao mi je zbog načina na koji sam se ponašao. Trebao sam biti pametniji. To nije primjer koji želim pokazati svom sinu. Ispričavam se svojoj nevjerojatnoj ženi i obitelji što sam ih doveo u takvu sramotnu situaciju, fokusiran sam na to da budem najbolji mogući suprug i otac. Ovo nije bilo to. Jako sam uzbuđen što radim na filmu 'Palmer', veselim se nastavku snimanja i uzbuđen sam što će ga ljudi vidjeti", napisao jena Instagramu.