Dejan odbija Miljanine dodire, a Josip E. sve iznenadio strastvenim poljupcem s Iris: 'Trajalo je prekratko!'

Nakon rasprave sa Ksenijom oko njezinih ljubomornih iskrica, iduće jutro Josip je ponovno proveo s Mayom, koja ga je pozvala da s njom ode u posjet njezinoj rodnoj Bugarskoj, svjesna da ovdje ima konkurenciju. Nije skrivao da mu je privlačna, no kako kaže, premalo je vremena prošlo za bilo kakve odluke. „Nije osoba s kojom bih se družila“, u isto vrijeme Ksenija je komentirala Danki. Dejan je odlučio pokazati svoju romantičnu stranu i svoje djevojke poveo na piknik, no njegove djevojke bile su sumnjičave.

Iako je još do jučer želio njezin poljubac, farmer je priznao da ga Miljana malo počinje živcirati svojim pričama, a odbio je uzeti i sendvič koji mu je pripremila. Djevojke su primijetile kako je Dejan noć proveo izvan kuće pa su ga suočile s tim, a on se pokušao obraniti. „Možda je išao do neke cure, mislim, ne može cijelu noć nešto obavljati“, pitala se Valentina koja ga je budna čekala. „Spavao sam kod kuće, nisu me čule“, poručio je. U isto vrijeme, Robertove dame zajedno su komentirale svog farmera. Sanju je zanimalo je li pričao išta o svojim bivšim ljubavima, a Riva i Ankica potvrdile su joj kako odgovore na sva emotivna pitanja uvijek izbjegava. „On se boji ljubavi, to se vidi“, smatrala je Riva, dodavši kako smatra da je Sanja Robijev tip žene.

„Očekujem da Robert počne mene osvajati“, zaključila je Sanja. Tomislav i cure šetali su njegovim pitoresknim krajem, a one su ga odlučile poučiti šetanjem po modnoj pisti. Glavnu ulogu preuzela je Viki, a Nina je smatrala da ga jako dobro mota oko malog prsta. Josip E. za svoje je dame pripremio pravo iznenađenje i vodi ih na boćanje, a nagrada je njegov poljubac: „Može i francuski, ja sam za!“ Natjecateljskog duha nije nedostajalo, a Josip je odmah preuzeo ulogu instruktora svake svoje dame. Upravo je Josip odnio pobjedu i sam odlučio odabrati svoju nagradu, pa je na licu mjesta strastveno poljubio Iris, na iznenađenje svih. Slađi je sve to bilo malo previše: „Nisam željela biti na njezinom mjestu.“

Dejan odbija Miljanine dodire, a Josip E. sve iznenadio strastvenim poljupcem s Iris: 'Trajalo je prekratko!'

„Poljubac je bio ok, ali prekratak“, poručila je Iris. Josipu Đ. nedostajalo je malo adrenalina na imanju pa je svoje odabranice odlučio provozati na quadu, što su one itekako dočekale s odobravanjem i spremno uskočile. Šećer na kraju ostala je Ksenija, a Josip je iskoristio vrijeme nasamo da razriješe nesuglasice. Dugim zagrljajem potvrdili su da se ništa među njima nije promijenilo. „Moglo bi tu biti nešto ozbiljnije“, poručio je Josip, otkrivši joj da su posljednji dani s Mayom bili mali test kako bi provjerio koliko je ljubomorna jer tu osobinu kod žene nikako ne voli, „Nema više testova za nju, ona je položila.“ Nakon piknika, u Dalju je stiglo vrijeme i za kupanje na Dunavu, no atmosfera je bila napeta, a Miljana nervozna. Priznala je kako ga nikako ne može pročitati, a povrijedilo ju je što ju je nekoliko puta odbio primiti za ruku kad ju je pružila.

„Zašto me odbijaš? Stvarno neću komunicirati“, pitala ga je, no njega je sve iritiralo. „Napale su me sve tri, nisam znao gdje sam“, požalio se. Nakon što je s Viki odradio romantičnu večeru, Tomo se osamio s Seidom i Ninom, također na romantičnom pikniku. Zanimalo ga je što misle o njemu. „Fin si momak, ugodan, ali imaj neki stav. Previše si miran“, opomenula ga je Seida. „Treba mu kršna žena koja će držati sva četiri kuta u kući“, složila se Nina. Seida je odlučila da će mu zajedno s Ninom i Viki pripremiti makeover, a on im se odlučio prepustiti u ruke. Ankica je za svog farmera pripremila desert i odvukla ga nasamo da porazgovaraju. Željela je znati na čemu su. Priznao joj je da i ostale dame privlače njegovu pozornost i neodlučan je. „Voljela bih te nekad zagrliti, ali ne znam paše li ti taj dodir“, upitala se, a on joj je priznao da je dugo sam i naviknuo je na takav način života. „Treba mi vremena, a ona kao da me stišće“, nije mu bilo ugodno. Može li se otvoriti, pokazat će nova epizoda sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.