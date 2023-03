Božo Vrećo otkrio što ga veže za Zagreb: 'Posebno prijateljstvo, neraskidivo'

Miljenik ljubitelja Sevdaha Božo Vrećo, koji će 13. ožujka nastupiti u Lisinskom, rado je i često viđen gost zagrebačkih ulica, a za njegove se koncerte uvijek tražila karta više. U jeku priprema za novi nastup, otkrio je što sprema za svoju vjernu publiku u Lisinskom, čemu se posebno raduje i što ga veže za hrvatsku metropolu.

„Za Zagreb me veže jedno posebno prijateljstvo, neraskidivo, ušuškano i toplo, šetnja Ilicom i neizostavno svraćanje mojim divnim djevojkama u Kuću Četki na frizuru. Ručak u Fotiću, kava u Velvetu, prekrasni parkovi u kojima uživam i divni Gornji grad. Svaki put kada dođem u Arheološkom sam i Etnografskom muzeju jer su to mjesta gdje volim vidjeti postavke i inspirirati se. Cvijeće kupim kod Saše Šekoranje, obiđem par divnih antikvarnica i svakako pogledam u kazalištu operu, zadnji put je to bila Madam Buterfly“ rekao je Vrećo, izvrsni umjetnik i kompozitor čiji su umjetnički izričaj i interpretacija prepoznati kako u Europi tako i usvijetu, pa je samo u posljednjih nekoliko mjeseci uspješno punio dvorane od Skoplja do Osla, a film ‘Maldita‘ o ovom umjetniku nedavno je osvojio prestižnu španjolsku nagradu Goya za najbolji kratki dokumentarni film. O njegovoj popularnosti i kvaliteti svjedoči i činjenica da su ulaznice za koncert krajem prošle godine u Sarajevu rasprodane u samo sedam sati, a ni Lisinski ga nikada nije iznevjerio.

„Radujem se mojim koncertima iznova jer ta publika koja mi dođe u Lisinski me beskrajno voli i poštuje moju umjetnost. Savršena je to simbioza i emotivna harmonija koja preraste u trans čula i raznolikih zvukova i pripjeva, gdje pjesma preraste pjesmu i postane harmonija božanske ljubavi. Tome se vraćam, a ako me pitate što je to na koncertu što se može očekivati, kako da vam odgovorim na to pitanje, magija se desi, ona se naslućuje, rađa, preoblikuje i stvara tu pred vama. Za čaroliju nema uputstvo niti scenarij, to mora biti prepuštanje svetoj nadnaravnoj glazbi kao takvoj i potpuna emotivna ogoljenost vas samih pred publikom, tek tada je Istina ona koja otvara srca i čini da dišemo kao jedno. Priželjkujte upravo to 13. ožujka! Ljubav!“ poručio je Vrećo.

Svjetski mediji o Boži Vreći:

„Umjetnik anđeoskog glasa, koji liječi duše i otvara srca” – jedan je od opisa Bože Vreće, objavljen u New York Timesu. Drugi, poput francuskog Artea i španjolskog El Periodica, njegove su nastupe opisali kao “katarzične, transverzalne i unikatne”, a umjetnika nazvali „ikonom slobode“. Treći njegove koncerte opisuju kao “potpuni sufi trans”, koji oslobađa potisnute emocije te “izaziva suze na koncertima, kao i neke nadnaravne energije koje se pretaču od osobe do osobe i zajedno čine val ushićenosti, ljubavi i katarze“.

Neki drugi, pak, primjećuju kako “dualnost kojom ovaj nesvakidašnji umjetnik zrači” Božu Vreću čini “jednim od najznačajnijih interpretatora modernog karasevdaha koji žanrovski zalazi i u sfere jazza, bluesa, spiritualnog i polifonog”.

O Vrećinoj glazbi

Vrećo pjeva o ljubavi, čežnji i razdvojenosti, o tuzi, melankoliji i samoći. Svaki Božin stih je poput ispovijedi i priznanja ljubavi, otud i magija na njegovim koncertima. Surađuje s osebujnim umjetnicima svjetskoga glasa uz koje je napisao i nove sevdah tekstove koje njegova sve šira i brojnija publika naprosto obožava, od Lejlije pa sve do Sabe. Božu Vreću zaista krasi nesvakidašnji opus jer marljivo radi na glazbi i istraživanju baleta i opere te na dokumentarnim filmovima o sevdalinci, kojoj ujedno daje svoj avangardni doprinos. Dakako, proučava i mističnosti balkanske autohtone monofone i polifone glazbe. Njegovi su koncerti potpuno sufi trans koji sevdah izvorno potpuno oslobođen nosi u sebi. U ljudima oslobađa sve potisnute emocije te time izaziva suze na koncertima, kao i neke nadnaravne energije koje se pretaču od osobe do osobe i zajedno čine val ushićenosti, ljubavi i katarze. Dualnost kojom ovaj nesvakidašnji umjetnik zrači čini ga jednim od najznačajnijih interpretatora modernog karasevdaha koji žanrovski zalazi i u sfere jazza, bluesa, spiritualnog i polifonog. Prošle je godine Vrećo ostvario neočekivanu suradnju s Vatrom i snimio duet Rum na usnama, koja se vrlo brzo našla pri vrhu domaćih top ljestvica.

