Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA BLOGU

Vedrana Rudan sve šokirala bolnom ispovijesti: 'Zazivala sam smrt, odgađanje je najveća kazna'

Rijeka: Vedrana Rudan predstavila knjigu Puding od vanilije na 14. vRIsku
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
12.01.2026.
u 20:50

Poznata književnica i novinarka Vedrana Rudan, koja se bori s teškom bolesti, u svojoj najnovijoj objavi na blogu pod nazivom "Sestre" ogolila je dušu, ali i ukazala na neravnopravan tretman medicinskih djelatnika u hrvatskom društvu

Domaća književnica Vedrana Rudan (76), poznata po svom britkom jeziku i beskompromisnim stavovima, ponovno je privukla pozornost javnosti, no ovoga puta na način koji malo koga može ostaviti ravnodušnim. U potresnoj objavi na svom blogu, Rudan je bez zadrške progovorila o svojoj borbi s rakom žučnih kanalića koji je metastazirao, a mi ju ovim putem u cjelosti prenosimo.

- Jučer sam po tko zna koji put ušla u bolnicu. Jedva sam napravila tri koraka, tri koraka su maraton za ovakve poput mene, i srušila se u stolicu. Uz mene se stvorila njegovateljica sa kolicima i odvezla me do kreveta. Kosti su mi osute metastazama, svaka je u meni vrištala na svoj način. Zazivala sam smrt kao što to inače radim već godinu i pol. Uzalud. Svaki doktor s kojim razgovaram ima svoj recept kako maknuti bol. Ubijači boli ili ne djeluju ili slabo djeluju jer bolesnici od karcinoma imaju i mnoge druge bolesti. Nezamisliv je užas umirati od raka. Liječenje je uglavnom skupo i za neke od nas besmisleno, kvaliteta života ne postoji, a odgađanje smrti je najveća kazna - započela je Rudan, pa nastavila: 

Vedrana Rudan dok prolazi kroz najteže dana svog života oštro se obratila Hrvaticama: 'Reže ili rokću na istu temu'
Rijeka: Vedrana Rudan predstavila knjigu Puding od vanilije na 14. vRIsku
1/21

- U tom paklu postoje i kockice leda, gase plamen koji ti ždere i dušu i tijelo. Ovo nije fraza kojom ja bespomoćna nesretnica kupujem njihovu milost. Te žene i jedan dečko su bića koja nas drže, možda samo po meni, na besmislenom životu. Mnogi sretnici koji ovo čitate nemate pojma o čemu govorim. Izgledamo jezivo. U nas ubacuju kemo i ostale otrove, ali lica sestara kojima smo okruženi nisu naše ogledalo. Smiješe nam se kao da smo lijepi, drže posudu za povraćanje, mijenjaju nam pelene, istresaju naša govna u školjku dok se nama diže želudac jer ne možemo podnijeti vlastiti smrad. Izgledam poput kostura prekrivena kožom. Najdraži me preklinju da nešto pojedem, meni se sve gadi - priznaje književnica.

Podijelila je i svoje iskustvo sa spremačicama: - Pred petnaest mi je minuta u sobu ušla spremačica i tepajući mi kako je “maneštrica” lagana, baš lagana, nagovorila me da je progutam. Nisam mogla vjerovati da sam to učinila. Noćas nisam spavala, ne znam koliko puta je sestra bila uz mene, skidala jednu bocu, namještala drugu i pitala me treba li mi što. Često ih pitam kakve su im smjene, nikako da zapamtim ili one nisu precizne. Stalno su u bolnici. Mnoge se usput i školuju i brinu o porodici. “Kako, pitam ih.” “Ne spavamo.” “Zašto ne pobjegnete? Sestre se traže na sve strane.” “Samo ovdje možemo dati sve od sebe, samo ovdje možemo pomoći onima kojima zaista treba.” Iskreno, ne razumijem ih. Ne znam za koje bih pare, da sam zdrava, izdržala na ovom odjelu jednu smjenu. U razvijenom svijetu sestra brine o pet onkoloških bolesnika. Kod nas sestra ne broji svoje pacijente - a zatim se dotakla i njihovih skromnih primanja.

- A plaće? Kad se sjetimo da ološ u saboru na startu dobije 4.000 eura da bi, blago rečeno, srao o ustašama i četnicima, stvarno ti dođe da šmajserom središ te “časne” smrdljivce. A sestre, koliko one zarađuju? Kad se doslovce ubiju od posla na papiru zarade 2.200 eura. A onda moraju na taj astronomski iznos platiti porez. Ima li u Hrvatskoj još jedna Dalija koja će sa istom strašću kojom govori o svojim kolegama po plaći i neprijateljima po stavovima, nešto reći o hrvatskim ropkinjama koje će kad-tad dotaknuti i njihova čela? Sa definicijom “hrvatske ropkinje” moje se dobre vile nikad ne bi složile. “Naš posao nije robija, to je poziv. Volimo ljude, volimo pomagati.” Upravo mi je prišla sestra. 18.50 minuta. “Treba li vam što?” “Ne, hvala.” “Kad odlazite?” “U 19.00, danas je bio težak dan. Vidimo se sutra u 7.00.” “Koliko će vam sutra trajati smjena?” - završila je Rudan.

Ključne riječi
showbiz plaće medicinske sestre rak bolest Blog Vedrana Rudan

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
21:05 12.01.2026.

Zlo od žene

Avatar BriseIko
BriseIko
20:58 12.01.2026.

Ova je kao Šešelj.

Avatar horuk
horuk
21:25 12.01.2026.

Ovo je klopka. Ako napišem šta mislim ću dobiti blok. Tako da...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

EMOTIVAN TRENUTAK

VIDEO Minea zaplakala prvo jutro na novom poslu! Evo što ju je dovelo do suza

Na kraju emisije obratila se i kolegama s Happy FM-a. "Doveli ste me do emotivnog trenutka, što za mene nije teško jer sam po prirodi emotivna osoba. Moram priznati da sam velikog i otvorenog srca došla ovdje, u ovu ekipu. Bilo je puno opcija, ali nijedna nije bila jaka kao moja odluka da dođem ovdje. Smatram da je ovo najbolji potez koji sam mogla napraviti. Otvaram nova vrata i započinjem novu godinu s prekrasnim ljudima. Danas odlazim kući punoga srca. Mislim da mi je Bog dao veliku sreću u životu, a jedna velika sreća ste i vi", zaključila je

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!