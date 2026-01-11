Naši Portali
LUKA ŠEGOTA

Riječki glumac svoje prve zvjezdane trenutke doživljava u seriji 'Divlje pčele', a evo koja je njegova jedina sličnost s likom kojeg igra

Foto: RTL
1/7
VL
Autor
Davorka Ćuk
11.01.2026.
u 22:00

Najprije se rodila ljubav prema filmu, zatim prema kazalištu, a na kraju sam shvatio da želim sve to. Kao dijete zaljubio sam se u filmove, ali prva prava predstava koju sam gledao bila je "Glumac je... glumac... je glumac" Zijaha Sokolovića u starom teatru Fenice u Rijeci. Tog dana moja je zainteresiranost za kazalište i samu glumu počela rasti - ističe glumac mnogima poznat kao učitelj Jakov Vukas

RTL-ova serija "Divlje pčele", uz vrlo zanimljivu radnju koja je smještena u pedesete godine 20. stoljeća, donijela nam je i brojna nova lice. Jedno od njih jest i riječki glumac Luka Šegota (27) koji u seriji igra lik učitelja Jakova Vukasa. Kompleksan je to lik koji se nalazi i u zanimljivoj romantičnoj situaciji.

- Jakov je prilično kompleksan lik, pun ambicija, ali s druge strane potiskuje svoje emocije i time ne pomaže ni sebi ni ljudima oko sebe. Ipak, svaka njegova misao usmjerena je na dobrobit svih - ističe glumac te dodaje da je pratio i komentare gledatelja na svoj lik.

FOTO Luda atmosfera na setu serije 'Divlje pčele': Ovo je jedna grandiozna priča. Bit će tu svega
1/36

- Mišljenja su podijeljena. "Bori se" ili "ne mogu ga smisliti", pišu gledatelji. To mi puno znači jer je upravo to bit njegova lika. Nije negativac, ali nije ni dobrica - naglašava Luka te dodaje da je jedina sličnost između njega i Jakova to što je i on dugi niz godina bio emocionalno zatvoren i vodio svoje bitke sam, s namjerom da nikoga ne uznemirava.

Foto: RTL

- Nakon određenog vremena naučio sam biti otvoreniji u vezi sa svojim osjećajima, mišljenjima i stavovima. Lakše se diše kada ne trošiš energiju na suzdržavanje ili razmišljanje o tome kako će se netko osjećati, a sebe stavljaš na posljednje mjesto - ističe glumac kojem je ovo prva veća uloga u karijeri i u njoj se snašao odlično, a najveći izazov predstavljalo mu je što brže i kvalitetnije se uklopiti u ritam rada s kolegama. Luka se kao dijete zaljubio u glumu, točnije u filmove.

- Najprije se rodila ljubav prema filmu, zatim prema kazalištu, a na kraju sam shvatio da želim sve to. Kao dijete zaljubio sam se u filmove, ali prva prava predstava koju sam gledao bila je "Glumac je... glumac... je glumac" Zijaha Sokolovića u starom teatru Fenice u Rijeci. Tog dana moja je zainteresiranost za kazalište i samu glumu počela rasti - ističe te dodaje da uzore nema, ali da ima puno glumaca koje iznimno cijeni. Prvi je u obitelji koji se bavi glumom, a, kaže, da bi volio igrati negativca.

- Smatram da su takvi likovi često zabavniji od pozitivaca - pojašnjava. U slobodno vrijeme voli pogledati dobar kriminalistički film ili triler, a komedije gleda kada želi staviti "mozak na pašu".

- Od serija koje sam nedavno gledao i u kojima sam uživao izdvojio bih "The White Lotus" i "The Studio" - prisjeća se te dodaje i da svoje vrijeme često provodi uz ispijanje kave, šetnje sa psom i povremeno igranje PlayStationa. Najveća podrška su mu obitelj i bliski ljudi na koje se uvijek može osloniti.

Preminula je legendarna glumica Brigitte Bardot
novo lice RTL Divlje pčele Luka Šegota showbiz

Želite prijaviti greške?

