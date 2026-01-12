FOTO Thompson objavom iz Poreča zapalio Instagram: 'Neka pati kome smeta, ti si kralj'

Marko Perković Thompson nastavlja oduševljavati svoju vjernu publiku diljem Hrvatske, a posljednja postaja njegove dvoranske turneje bio je Poreč. Nakon dvodnevnog glazbenog spektakla, pjevač se svojim obožavateljima javio na Instagramu kratkom, ali moćnom porukom: "Pozdrav iz Poreča", uz datum drugog koncerta, 11. siječnja 2026. godine. Iako je poruka bila sažeta, priložene fotografije govore više od tisuću riječi. Serija slika prikazuje energične trenutke s nastupa, od samog Thompsona do euforične publike koja uglas pjeva njegove hitove. Na fotografijama se ističu hrvatske zastave, obožavatelji u zanosu i prepoznatljiva ikonografija koja prati njegove koncerte, stvarajući dojam istinskog zajedništva i domoljubnog naboja.

Ovi koncerti u Istri dio su velike dvoranske turneje koja je uslijedila nakon povijesnog događaja prošlog ljeta. Naime, Thompson je u srpnju 2025. godine održao monumentalni koncert na zagrebačkom Hipodromu koji je, prema procjenama organizatora, okupio više od 500.000 posjetitelja, čime je postavio rekord za najveći samostalni koncert u povijesti. Taj je spektakl bio uvod u seriju nastupa u najvećim hrvatskim dvoranama. Prije Poreča, Thompson je krajem 2025. godine napunio dvorane u Osijeku, Varaždinu, Zadru i zagrebačku Arenu, potvrđujući da njegova popularnost ne jenjava. Turneja se nastavlja već ovog vikenda s dva koncerta u splitskoj dvorani Gripe, 16. i 17. siječnja, a početkom veljače Thompson stiže i u Rijeku.

Kao što se i očekivalo, objava je u kratkom roku izazvala stotine komentara, a poruke podrške i divljenja preplavile su pjevačev profil. Obožavatelji su iskoristili priliku da izraze svoje oduševljenje koncertom i odanost pjevaču. "Hvala od srca ekipi cijeloj, prelijepo bilo, tko ne vidi i čuje ne zna šta je to. To treba doživjeti uživo", napisao je jedan od posjetitelja. Drugi su ostavljali domoljubne poruke poput: "MI SMO HRVATSKA". Posebno se istaknuo komentar koji sažima osjećaje mnogih: "Neka pati kome smeta, a Marko Perković Thompson je kralj". Upravo ti komentari, uz prizore s koncerta, najbolje opisuju fenomen Thompsona, glazbenika koji i nakon više od tri desetljeća na sceni uspijeva stvoriti neraskidivu vezu sa svojom publikom.

Ova objava iz Poreča još je jednom pokazala kako Thompsonova glazba i nastupi bude snažne emocije, a njegova turneja nastavlja svoj put, ostavljajući iza sebe dojam glazbenog i domoljubnog fenomena koji ne pokazuje znakove posustajanja.