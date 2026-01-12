Naši Portali
DRUGI KONCERT

FOTO Thompson objavom iz Poreča zapalio Instagram: 'Neka pati kome smeta, ti si kralj'

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
12.01.2026.
u 08:37

Nakon dvodnevnog glazbenog spektakla, pjevač se svojim obožavateljima javio na Instagramu kratkom, ali moćnom porukom: "Pozdrav iz Poreča", uz datum drugog koncerta, 11. siječnja 2026. godine. Iako je poruka bila sažeta, priložene fotografije govore više od tisuću riječi. Serija slika prikazuje energične trenutke s nastupa, od samog Thompsona do euforične publike koja uglas pjeva njegove hitove

Marko Perković Thompson nastavlja oduševljavati svoju vjernu publiku diljem Hrvatske, a posljednja postaja njegove dvoranske turneje bio je Poreč. Nakon dvodnevnog glazbenog spektakla, pjevač se svojim obožavateljima javio na Instagramu kratkom, ali moćnom porukom: "Pozdrav iz Poreča", uz datum drugog koncerta, 11. siječnja 2026. godine. Iako je poruka bila sažeta, priložene fotografije govore više od tisuću riječi. Serija slika prikazuje energične trenutke s nastupa, od samog Thompsona do euforične publike koja uglas pjeva njegove hitove. Na fotografijama se ističu hrvatske zastave, obožavatelji u zanosu i prepoznatljiva ikonografija koja prati njegove koncerte, stvarajući dojam istinskog zajedništva i domoljubnog naboja.

Ovi koncerti u Istri dio su velike dvoranske turneje koja je uslijedila nakon povijesnog događaja prošlog ljeta. Naime, Thompson je u srpnju 2025. godine održao monumentalni koncert na zagrebačkom Hipodromu koji je, prema procjenama organizatora, okupio više od 500.000 posjetitelja, čime je postavio rekord za najveći samostalni koncert u povijesti. Taj je spektakl bio uvod u seriju nastupa u najvećim hrvatskim dvoranama. Prije Poreča, Thompson je krajem 2025. godine napunio dvorane u Osijeku, Varaždinu, Zadru i zagrebačku Arenu, potvrđujući da njegova popularnost ne jenjava. Turneja se nastavlja već ovog vikenda s dva koncerta u splitskoj dvorani Gripe, 16. i 17. siječnja, a početkom veljače Thompson stiže i u Rijeku.

FOTO/VIDEO Pogledajte veliku galeriju fotografija s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
1/32

Kao što se i očekivalo, objava je u kratkom roku izazvala stotine komentara, a poruke podrške i divljenja preplavile su pjevačev profil. Obožavatelji su iskoristili priliku da izraze svoje oduševljenje koncertom i odanost pjevaču. "Hvala od srca ekipi cijeloj, prelijepo bilo, tko ne vidi i čuje ne zna šta je to. To treba doživjeti uživo", napisao je jedan od posjetitelja. Drugi su ostavljali domoljubne poruke poput: "MI SMO HRVATSKA". Posebno se istaknuo komentar koji sažima osjećaje mnogih: "Neka pati kome smeta, a Marko Perković Thompson je kralj". Upravo ti komentari, uz prizore s koncerta, najbolje opisuju fenomen Thompsona, glazbenika koji i nakon više od tri desetljeća na sceni uspijeva stvoriti neraskidivu vezu sa svojom publikom.

Ova objava iz Poreča još je jednom pokazala kako Thompsonova glazba i nastupi bude snažne emocije, a njegova turneja nastavlja svoj put, ostavljajući iza sebe dojam glazbenog i domoljubnog fenomena koji ne pokazuje znakove posustajanja.

Mladi glumac iz 'Divljih pčela' objavio kraj karijere. Nakon što je udaljen sa seta otvorio je dušu
koncert Thompson Marko Perković Thompson Marko Perković showbiz

