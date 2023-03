Supruga glazbenika u trudnoći otkrila da ima tumor, nije se mogla liječiti do poroda

Britanski glazbenik Ed Sheeran (32) na društvenim mrežama u svibnju je objavio je da su supruga Cherry Seaborn (31) i on postali roditelji još jedne djevojčice. Rodila im se kći Jupiter, a glazbenik je sada otkrio da je Seaborn dijagnosticiran tumor koji se sve do poroda nije smio liječiti.

Ed je u objavi na Instagramu objasnio da se sa svojim mentalnim zdravljem borio prošle godine, nakon što je saznao za Cherryjinu dijagnozu. Pogodilo ga je i to što je njegov najbolji prijatelj Jamal Edwards preminuo. Glazbeni producent umro je u 31. godini zbog srčanog zastoja kojeg je izazvalo kokain i alkohol. Započeo tekst napisavši kako je na albumu radio gotovo 10 godina, no da je niz događaja u 2022. promijenio njegov život.

- Radio sam na Subtractu jedno desetljeće, pokušavajući isklesati savršeni akustični album, pišući i snimajući stotine pjesama s jasnom vizijom onoga što sam mislio da bi trebao biti. Onda je početkom 2022. niz događaja promijenio moj život, moje mentalno zdravlje i na kraju način na koji sam gledao glazbu i umjetnost. Pisanje pjesama je moja terapija. Pomaže mi da shvatim svoje osjećaje. Pisao sam bez razmišljanja o tome koje će pjesme to biti, samo sam pisao što god je ispalo. I u nešto više od tjedan dana zamijenio sam desetljeće rada svojim najdubljim, najmračnijim mislima - napisao je glazbenik.

- Unutar mjesec dana mojoj su trudnoj supruzi rekli da ima tumor, a nije bilo načina za liječenje do poroda. Moj najbolji prijatelj Jamal, moj brat, iznenada je umro, a ja sam se našao na sudu braneći svoj integritet i karijeru tekstopisca. Prolazio sam kroz strah, depresiju i tjeskobu. Osjećao sam se kao da se davim, s glavom ispod površine, gledam prema gore, ali ne mogu doći do zraka. Kao umjetnik nisam osjećao da bih mogao vjerodostojno staviti u svijet opus rada koji ne predstavlja točno gdje sam i kako se trebam izraziti u ovom trenutku svoga života - dodao je.

- Ovaj album je čisto to. Po prvi put, ne pokušavam napraviti album koji će se svidjeti ljudima, samo objavljujem nešto što je iskreno i vjerno onome gdje jesam u svom odraslom životu - zaključio je Ed.

Njegov album 'Subtract' bit će objavljen 5. svibnja.

Sheeran i Seaborn se poznaju već godinama, budući da su kao djeca zajedno išli u školu. Ponovno su se povezali 2014. godine i tada su službeno započeli svoju ljubavnu priču, a četiri godine kasnije su se i vjenčali. Iako je jedan od najvećih romantičara svih vremena, Ed se pobrinuo da njegov privatni život ostane baš takav - privatan.

Inače, Buckinghamska palača još je u listopadu prošle godine objavila službeni datum krunidbe kralja Charlesa III. (74). Naime, krunidba je zakazana za 8. svibnja, u Westminsterskoj opatiji, a tamo će osim njega biti okrunjena i njegova supruga kraljica Camilla Parker-Bowles (75). Cijela svečanost počet će dva dana ranije, 6. svibnja, a značaj ovog povijesnog događaja jest i u tome što je ovo prva krunidba u 70 godina.

Detalje krunidbe palača je objavila u siječnju, a sad se saznalo i da je kralj htio da mu na njoj pjevaju popularni britanski glazbenici Adele (34) i Ed Sheeran (32). Koncert u njegovu čast zakazan je za 7. svibnja u dvorcu Windsor, a prema pisanju Daily Maila, pozivnice su i Adele i Ed pristojno odbili jer su navodno "zauzeti".

"Kralj je predložio koga bi želio da pjeva za njega i na toj su listi i Adele i Ed. Bila mu je velika želja da budu na koncertu. U organizaciji postoji tim koji je zadužen za stupanje u kontakte sa zvijezdama, pa su tako poslali upit i njima, no odgovor je bio da su zauzeti, što je veliko razočaranje. Oni su titani showbiz industrije, i uz to i Britanci poznati u cijelom svijetu. Velika šteta", tvrdi izvor tabloida.

Naime, Ed Sheeran ima koncert 6. svibnja u Teksasu, zbog čega je navodno spriječen doći u Windsor, iako je postojala mogućnost da privatnim letom za devet sati stigne u London, što njemu ne bi bio prvi put da tako žuri na drugi koncert. A uz to, on je već bio dio kraljičinog jubileja, kada je kraljici u čast otpjevao svoj hit Perfect. Adele službeno nema ništa tih dana zakazano s obzirom na to da njezini koncerti u Las Vegasu završavaju 25. ožujka.

Daily Mail također pretpostavlja da kralj želi Harryja Stylesa na koncertu.

Među onima koji su pristali na nastup je Lionel Richie, kao i Spice Girls, no hoće li s njima nastupiti i Victoria Beckham nije poznato.

Službena krunidba, kako je objavljeno u siječnju, će se odvijati u Westminsterskoj opatiji, a iz palače su kazali kako će samu krunidbu predvoditi nadbiskup Canterburyja. Prije glavne svečanosti bit će i procesija od Buckinghamske palače do opatije, pa onda još jedna procesija, u kojoj će se Charlesu i Camilli pridružiti i ostali članovi kraljevske obitelji. Tada će svi zajedno izaći na balkon palače, gdje će supružnici biti okrunjeni. Ovo su samo neki detalji o krunidbi koji su dospjeli u javnost, a strani mediji došli su i do podatka da, Charlesov mlađi sin, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle neće biti na balkonu tijekom krunidbe kralja i kraljice supruge s ostatkom obitelji. Naime, kako oni navode, na balkonu je dopušteno biti samo zaposlenim članovima obitelji, a Harry i Meghan, kao i princ Andrew to više nisu, jer ne obnašaju službene dužnosti.

