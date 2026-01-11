Naši Portali
davor bruketa piše za večernji:

Dame Tracey Emin, umjetnica koja je vlastitu ranjivost, traumu i tijelo pretvorila u snažan umjetnički jezik, na proljeće u Tate Modern

Autor
Davor Bruketa
11.01.2026.
u 19:00

Od samih početaka koristi vlastito iskustvo kao glavni izvor inspiracije, govoreći otvoreno o ljubavi, boli, seksualnosti, traumi i tijelu. Njezin rad često je izazivao snažne reakcije jer je rušio granice onoga što se smatralo "pristojnim" ili "primjerenim" u umjetnosti

U proljeće iduće godine Tate Modern posvetit će najveću dosad retrospektivnu izložbu jednoj od najutjecajnijih i najkontroverznijih umjetnica suvremene umjetnosti, Dame Tracey Emin. Izložba znakovitog naslova "A Second Life" obuhvatit će više od četrdeset godina njezina rada, od ranih instalacija iz 1990-ih do novih slika i brončanih skulptura koje će prvi put biti predstavljene javnosti. Riječ je o izložbi koja ne funkcionira samo kao pregled karijere, već kao intimna, gotovo autobiografska mapa života umjetnice koja je vlastitu ranjivost, traumu i tijelo pretvorila u snažan umjetnički jezik, često na granici društveno prihvatljivog.

