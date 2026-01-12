Teni je važna emocionalna zrelost partnera, Soraya ne tolerira ljubomoru, a Maria kaže da uvijek bira pogrešne

Maria, Tena i Soraya spremne su za ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'! Soraya ima 21 godinu i živi u Zagrebu. Iako je rođena i odrasla u Njemačkoj, oduvijek se osjećala kao da pripada Hrvatskoj jer voli sve što naša zemlja nudi - od kulture i mentaliteta do načina života. Sebe opisuje kao opuštenu, zabavnu, uvijek raspoloženu za društvo te kao osobu koja je svima moralna podrška. U ljubavi je imala jednu dulju vezu, ali je svjesna da su oboje još bili premladi i pomalo neozbiljni za neki ozbiljniji i dublji odnos. Ipak, iz tog je odnosa naučila da ne želi tolerirati ljubomorne muškarce. Soraya traži muškarca koji će je prihvatiti takvom kakva jest, biti njezin partner i u ljubavi i poslu te netko tko će je podržavati u svemu što je njoj važno. Privlače je muškarci koji su sigurni u sebe i puni energije, a kad je o izgledu riječ, preferira tamne, visoke i muževne dečke. U show ulazi spremna upoznati partnera koji dijeli njezin pogled na život, ali ne skriva da je prije svega vrlo znatiželjna i nestrpljiva da otkrije je li Gospodin Savršeni njezin tip.

Tena živi na relaciji Zagreb-Berlin i avijacija joj je oduvijek u krvi - djed joj je bio pilot. Kaže da ju je posao naučio strpljenju i za sebe kaže je sada jedna smirena djevojka koju samo neki ljudi mogu izbaciti iz ravnoteže - primjerice, muškarci koji je pokušavaju kontrolirati ili postavljaju neke ultimatume. Teni su važne ravnoteža, podrška i emocionalna zrelost. Privlače je visoki, samouvjereni i duhoviti muškarci - oni koji su dovoljno zreli da izbjegavaju emocionalne igrice. Cijeni smisao za humor, otvorenu komunikaciju i podršku, a posebno je privlače muškarci s karizmom i samopouzdanjem. Za sebe kaže da je nježna romantična djevojka koja voli mir i samoću, drži do urednosti i lako pokazuje osjećaje, spremna je za novu vezu, ali pod vlastitim uvjetima.

Maria ima 26 godina i živi u Barceloni. Njezino djetinjstvo nije bilo lako, ali unatoč izazovnom odrastanju, Maria je izrasla u nježnu, dragu i samostalnu ženu. Kada je riječ o ljubavi, kaže da je uvijek birala pogrešne muškarce, no barem je zbog toga naučila što nikako ne želi u odnosima. U ljubavi traži partnera koji poštuje njezinu individualnost. Cijeni komunikaciju i međusobno razumijevanje, a nikad ne bi mogla prijeći preko toga da je partner ponižava. Opisuje se kao izrazito ženstvena djevojka, uvijek spremna nekome priteći u pomoć - i vjeruje da bi upravo ta osobina mogla biti njezina uloga u showu. Ipak, njezino srce gori za ljubavlju i novim izazovima. Strastveno uživa u plesu, sportu i društvenim aktivnostima, a njezina zarazna pozitivna energija neprestano privlači ljude oko nje pa se nada da će tako biti i s Gospodinom Savršenim.