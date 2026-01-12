Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GOSPODIN SAVRŠENI

Teni je važna emocionalna zrelost partnera, Soraya ne tolerira ljubomoru, a Maria kaže da uvijek bira pogrešne

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
12.01.2026.
u 21:15

Uskoro počinje nova sezona showa "Gospodin Savršeni" u kojem ćemo upoznati natjecateljice koje se bore za naklonost Gospodina Savršenog

Maria, Tena i Soraya spremne su za ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'!  Soraya ima 21 godinu i živi u Zagrebu. Iako je rođena i odrasla u Njemačkoj, oduvijek se osjećala kao da pripada Hrvatskoj jer voli sve što naša zemlja nudi - od kulture i mentaliteta do načina života. Sebe opisuje kao opuštenu, zabavnu, uvijek raspoloženu za društvo te kao osobu koja je svima moralna podrška. U ljubavi je imala jednu dulju vezu, ali je svjesna da su oboje još bili premladi i pomalo neozbiljni za neki ozbiljniji i dublji odnos. Ipak, iz tog je odnosa naučila da ne želi tolerirati ljubomorne muškarce. Soraya traži muškarca koji će je prihvatiti takvom kakva jest, biti njezin partner i u ljubavi i poslu te netko tko će je podržavati u svemu što je njoj važno. Privlače je muškarci koji su sigurni u sebe i puni energije, a kad je o izgledu riječ, preferira tamne, visoke i muževne dečke. U show ulazi spremna upoznati partnera koji dijeli njezin pogled na život, ali ne skriva da je prije svega vrlo znatiželjna i nestrpljiva da otkrije je li Gospodin Savršeni njezin tip.

Tena živi na relaciji Zagreb-Berlin i avijacija joj je oduvijek u krvi - djed joj je bio pilot. Kaže da ju je posao naučio strpljenju i za sebe kaže je sada jedna smirena djevojka koju samo neki ljudi mogu izbaciti iz ravnoteže - primjerice, muškarci koji je pokušavaju kontrolirati ili postavljaju neke ultimatume. Teni su važne ravnoteža, podrška i emocionalna zrelost. Privlače je visoki, samouvjereni i duhoviti muškarci - oni koji su dovoljno zreli da izbjegavaju emocionalne igrice. Cijeni smisao za humor, otvorenu komunikaciju i podršku, a posebno je privlače muškarci s karizmom i samopouzdanjem. Za sebe kaže da je nježna romantična djevojka koja voli mir i samoću, drži do urednosti i lako pokazuje osjećaje, spremna je za novu vezu, ali pod vlastitim uvjetima.

Maria ima 26 godina i živi u Barceloni. Njezino djetinjstvo nije bilo lako, ali unatoč izazovnom odrastanju, Maria je izrasla u nježnu, dragu i samostalnu ženu. Kada je riječ o ljubavi, kaže da je uvijek birala pogrešne muškarce, no barem je zbog toga naučila što nikako ne želi u odnosima. U ljubavi traži partnera koji poštuje njezinu individualnost. Cijeni komunikaciju i međusobno razumijevanje, a nikad ne bi mogla prijeći preko toga da je partner ponižava. Opisuje se kao izrazito ženstvena djevojka, uvijek spremna nekome priteći u pomoć - i vjeruje da bi upravo ta osobina mogla biti njezina uloga u showu. Ipak, njezino srce gori za ljubavlju i novim izazovima. Strastveno uživa u plesu, sportu i društvenim aktivnostima, a njezina zarazna pozitivna energija neprestano privlači ljude oko nje pa se nada da će tako biti i s Gospodinom Savršenim.
Ključne riječi
showbiz RTL Gospodin Savršeni

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TV KRITIKA

"(Ne)uspjeh prvaka" Slavena Bilića jedan je od najboljih sportskih sadržaja na našim televizijama proteklih godina

Riječ je zapravo o seriji izrazito zanimljivih intervjua sa slavnim sportašima, a koje vodi Slaven Bilić, pokazujući koliko drugačije izgleda razgovor kada s druge strane ne sjedi klasični voditelj ili novinar, nego netko tko je isti taj put već prošao. Bilić ne postavlja uobičajena pitanja nego otvara teme koje sportaši inače preskaču, a ono što je najvažnije - sugovornici mu otkrivaju neka razmišljanja i stavove koje inače ne dijele rado u medijima

divlje pčele

FOTO On je novi Marko Vukas! RTL potvrdio koji glumac preuzima ulogu u seriji, a evo i kada će debitirati

Unutarnja ranjivost Marka Vukasa posebno mu je, kaže, zanimljiva. "Marko je izuzetno slojevit lik. Na prvu može djelovati odbojno zbog svog ponašanja i odluka koje donosi, no iza tih zidova i obrambenih mehanizama krije se dijete koje je ostalo samo i koje nije dobilo dovoljno ljubavi i pažnje. Upravo ta unutarnja ranjivost čini ga zanimljivim. S tom povrijeđenošću se mogu poistovjetiti – svi smo mi, u manjoj ili većoj mjeri, barem jednom bili povrijeđeni. To je emocija iz koje crpim energiju i gradim lik, pokušavajući ga razumjeti, a ne opravdavati", jasan je glumac zagrebačkog HNK i asistent na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu

BRIDGERTON

Novi nastavci Netflixove hit serije donose priče o klasnim podjelama

Baš kao i prethodna sezona, nove epizode ove serije bit će objavljene u dva dijela. Već je to standardna praksa ovog streaming servisa, a plan im je da objave prve četiri epizode te će potom pričekati čak mjesec dana za ostatak sezone kako bi se stvorila napetost. Posebno valja naglasiti i da slijedi promjena vizualnog identiteta sezone, a umjesto pastelnih boja i vječnog proljeća, sezona bi trebala biti obojena toplijim, jesenskim tonovima koji održavaju zreliju i kompleksniju radnju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!