Nakon što je okupila sve parove sezone, Anita Martinović odlučila je provjeriti koliko se dobro slažu i poznaju kroz zabavne igre pripremljene posebno za njih. U prvoj igri, uz malo sreće, stresa i nervoze, farmeri su morali pogoditi što više činjenica o svojim damama. Najstariji Željko zapeo je gotovo na svim pitanjima, a mučio se i Robert. „Da se iole trudio nešto me pitati, možda bi zapamtio“, razočarana je bila Ankica. „Imao sam puno netočnih odgovora kad je ne poznajem“, Dejan je branio sam sebe nakon igre s Miljanom.

S druge strane, Tomislav i Viki dobro su se snašli te imali isti broj bodova kao i Josip E. i Dottie, no oni su ipak bili nešto brži. Najviše su, kao što se i očekivalo, briljirali Josip Đ. i Ksenija. „Prezadovoljna sam. Uostalom, zaprijetila sam mu. Ako ne bude sve znao, spavat će na terasi“, sve je nasmijala Ksenija.

Neki parovi su dokazali bliskost, a neki izgubili svaku nadu: 'Ne vidim te kao srodnu dušu'

U drugoj igri testirala se komunikacija najbolja dva para – Josipa E. i Dottie te Josipa Đ. i Ksenije. Cilj je bio što brže proći poligon, a farmeri su morali navoditi svoje dame koje su imale povez na očima. Unatoč zabavnoj borbi, Josip i Ksenija ponovno su rasturili i odnijeli pobjedu dana, uz glavnu nagradu – wellness vikend u Zagorju.

A nakon igara, stiglo je vrijeme za pripreme za tulum, koje su parovi iskoristili za svoje male razgovore. Ksenija i Josip uživali su u zajedničkoj sobi i poljupcima, a Robert i dalje nije znao definirati svoje osjećaje prema Ankici, a ona je bila raspoložena za potpitanja. „Odnos je gori nakon romantičnog putovanja. Nema tu pomaka, on traži stalno neko vrijeme. Mislim da je u pitanju neka druga“, zaključila je Ankica, no Robert je to odmah odbacio. „Ako ne bude navaljivala i bila toliko naporna, mislim da će biti nešto“, poručio je Robi.

Miljana je, pak, još uvijek istraživala kakav je Dejan kao osoba i priznala da je njegovo ponašanje itekako zbunjuje. U isto vrijeme, Dottie je bila oduševljena Josipovom elegancijom u odijelu, a svoj odnos opisali su kao opušten i pun smijeha. Viki je priznala kako joj trenutno odgovara prijateljski odnos s Tomislavom.

Tulum koji je uslijedio obilježili su tamburaši, veselje, ples i pjesma, a Josip Đ. proslavio je rođendan uz tortu iznenađenja. Raspoloženi su na tulumu bili svi osim povučenog Roberta koji se držao po strani. „Nema šarma“, Ankica mu je pripisala još jedan minus i poručila kako je izgubila strpljenje, „Nije on Tom Cruise da ga treba čekati!“

Jutro nakon bilo je vrijeme za sabiranje dojmova i još malo intimnih razgovora. Tomislav je ipak želio provjeriti hoće li mu Viki ikad moći dati priliku za ljubav. „Ne vidim te kao svog dečka, kao srodnu dušu. Ne bismo mogli biti u vezi“, Viki je ostala iskrena do kraja.

A može li se nešto promijeniti i kako će izgledati ponovno okupljanje svih kandidata ove sezone – pokazat će prva epizoda reuniona, sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.