Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LJUBAV JE NA SELU

Neki parovi su dokazali bliskost, a neki izgubili svaku nadu: 'Ne vidim te kao srodnu dušu'

Foto: RTL
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
12.01.2026.
u 22:51

A nakon igara, stiglo je vrijeme za pripreme za tulum, koje su parovi iskoristili za svoje male razgovore

Nakon što je okupila sve parove sezone, Anita Martinović odlučila je provjeriti koliko se dobro slažu i poznaju kroz zabavne igre pripremljene posebno za njih. U prvoj igri, uz malo sreće, stresa i nervoze, farmeri su morali pogoditi što više činjenica o svojim damama. Najstariji Željko zapeo je gotovo na svim pitanjima, a mučio se i Robert. „Da se iole trudio nešto me pitati, možda bi zapamtio“, razočarana je bila Ankica. „Imao sam puno netočnih odgovora kad je ne poznajem“, Dejan je branio sam sebe nakon igre s Miljanom.

S druge strane, Tomislav i Viki dobro su se snašli te imali isti broj bodova kao i Josip E. i Dottie, no oni su ipak bili nešto brži. Najviše su, kao što se i očekivalo, briljirali Josip Đ. i Ksenija. „Prezadovoljna sam. Uostalom, zaprijetila sam mu. Ako ne bude sve znao, spavat će na terasi“, sve je nasmijala Ksenija.

Neki parovi su dokazali bliskost, a neki izgubili svaku nadu: 'Ne vidim te kao srodnu dušu'
1/15

U drugoj igri testirala se komunikacija najbolja dva para – Josipa E. i Dottie te Josipa Đ. i Ksenije. Cilj je bio što brže proći poligon, a farmeri su morali navoditi svoje dame koje su imale povez na očima. Unatoč zabavnoj borbi, Josip i Ksenija ponovno su rasturili i odnijeli pobjedu dana, uz glavnu nagradu – wellness vikend u Zagorju.

A nakon igara, stiglo je vrijeme za pripreme za tulum, koje su parovi iskoristili za svoje male razgovore. Ksenija i Josip uživali su u zajedničkoj sobi i poljupcima, a Robert i dalje nije znao definirati svoje osjećaje prema Ankici, a ona je bila raspoložena za potpitanja. „Odnos je gori nakon romantičnog putovanja. Nema tu pomaka, on traži stalno neko vrijeme. Mislim da je u pitanju neka druga“, zaključila je Ankica, no Robert je to odmah odbacio. „Ako ne bude navaljivala i bila toliko naporna, mislim da će biti nešto“, poručio je Robi.

Miljana je, pak, još uvijek istraživala kakav je Dejan kao osoba i priznala da je njegovo ponašanje itekako zbunjuje. U isto vrijeme, Dottie je bila oduševljena Josipovom elegancijom u odijelu, a svoj odnos opisali su kao opušten i pun smijeha. Viki je priznala kako joj trenutno odgovara prijateljski odnos s Tomislavom.

Tulum koji je uslijedio obilježili su tamburaši, veselje, ples i pjesma, a Josip Đ. proslavio je rođendan uz tortu iznenađenja. Raspoloženi su na tulumu bili svi osim povučenog Roberta koji se držao po strani. „Nema šarma“, Ankica mu je pripisala još jedan minus i poručila kako je izgubila strpljenje, „Nije on Tom Cruise da ga treba čekati!“

Jutro nakon bilo je vrijeme za sabiranje dojmova i još malo intimnih razgovora. Tomislav je ipak želio provjeriti hoće li mu Viki ikad moći dati priliku za ljubav. „Ne vidim te kao svog dečka, kao srodnu dušu. Ne bismo mogli biti u vezi“, Viki je ostala iskrena do kraja.

A može li se nešto promijeniti i kako će izgledati ponovno okupljanje svih kandidata ove sezone – pokazat će prva epizoda reuniona, sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.

Ključne riječi
showbiz Ljubav je na selu RTL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TV KRITIKA

"(Ne)uspjeh prvaka" Slavena Bilića jedan je od najboljih sportskih sadržaja na našim televizijama proteklih godina

Riječ je zapravo o seriji izrazito zanimljivih intervjua sa slavnim sportašima, a koje vodi Slaven Bilić, pokazujući koliko drugačije izgleda razgovor kada s druge strane ne sjedi klasični voditelj ili novinar, nego netko tko je isti taj put već prošao. Bilić ne postavlja uobičajena pitanja nego otvara teme koje sportaši inače preskaču, a ono što je najvažnije - sugovornici mu otkrivaju neka razmišljanja i stavove koje inače ne dijele rado u medijima

divlje pčele

FOTO On je novi Marko Vukas! RTL potvrdio koji glumac preuzima ulogu u seriji, a evo i kada će debitirati

Unutarnja ranjivost Marka Vukasa posebno mu je, kaže, zanimljiva. "Marko je izuzetno slojevit lik. Na prvu može djelovati odbojno zbog svog ponašanja i odluka koje donosi, no iza tih zidova i obrambenih mehanizama krije se dijete koje je ostalo samo i koje nije dobilo dovoljno ljubavi i pažnje. Upravo ta unutarnja ranjivost čini ga zanimljivim. S tom povrijeđenošću se mogu poistovjetiti – svi smo mi, u manjoj ili većoj mjeri, barem jednom bili povrijeđeni. To je emocija iz koje crpim energiju i gradim lik, pokušavajući ga razumjeti, a ne opravdavati", jasan je glumac zagrebačkog HNK i asistent na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu

BRIDGERTON

Novi nastavci Netflixove hit serije donose priče o klasnim podjelama

Baš kao i prethodna sezona, nove epizode ove serije bit će objavljene u dva dijela. Već je to standardna praksa ovog streaming servisa, a plan im je da objave prve četiri epizode te će potom pričekati čak mjesec dana za ostatak sezone kako bi se stvorila napetost. Posebno valja naglasiti i da slijedi promjena vizualnog identiteta sezone, a umjesto pastelnih boja i vječnog proljeća, sezona bi trebala biti obojena toplijim, jesenskim tonovima koji održavaju zreliju i kompleksniju radnju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!