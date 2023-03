Zajednički izlet obilježit će svađe, a Lorena će optužiti Miljanu da laže o svojim godinama

Stigao je novi dan, a svi parovi kreću na zajednički izlet. Miljana i Marko i dalje su u centru pozornosti svih kandidata koji će se tijekom vožnje pitati hoće li se današnje druženje ponovno pretvoriti u dramu.

"Mislim da će ovaj izlet biti kaos i uopće mu se ne veselim'', priznat će Heda.

''Stojim iza izjave da se ne želim družiti s njima, ne želim ih vidjeti ni čuti'', poručit će i Lorena, a i Miljana i Marko neće ostati dužni pa će svakoga od njih nasamo žestoko iskomentirati.

Miljana će uz bazen vrijeme provesti u razgovoru s Tihomirom, što će posebno zasmetati Manueli koja će reagirati prilično burno pa mu sve sasuti u lice.

I dobar odnos Petre i Darija poremetit će naizgled bezazlena situacija, a ona će poručiti: ''On uopće ne poštuje mene ni moje reakcije već sve umanjuje. Nema takta.''

Večer će biti rezervirana za odvojena druženja. Muški razgovori proteći će mirno, a najuzbuđeniji će biti Dario koji će jedva dočekati da s ekipom podijeli važne privatne novosti.

S druge strane, djevojke će, protiv svoje volje, krenuti u izlazak s Miljanom, koja također neće biti oduševljena. Predvodnice ekipe bit će Manuela i Lorena.

Manuela će direktno pitati Miljanu zašto misli da je dobrodošla u njihovo društvo nakon što ih je s Markom komentirala i tračala tijekom posljednje ceremonije, a Lorena će je optužiti da laže o svojim godinama.

''Koliko imaš godina? Zašto sam čula da si 1989. godište, a kažeš da imaš 28'', pitat će Lorena, a Miljana će na sve načine pokušati izbjeći odgovor.

''Tu su neke muljaže'', zaključit će Lorena.

Kako će završiti rasprava i tko će nakon ovog kratkog zajedničkog izleta ostati u dobrim odnosima, gledatelji će doznati već večeras od 21.15 sati u novoj epizodi 'Braka na prvu'.

Inače, eksperiment 'Brak na prvu' u fazi je upoznavanja obitelji i prijatelja partnera, što je važna karika za produbljivanje odnosa. Marko je u sinoćnjoj epizodi objašnjavao kako su Andrea i on prošli neke uspone i padove te da su sada ojačali, a Andrea se dogovorila da će se čuti sa sestričnom Ivonom. „Marko je upoznao moju mamu, koja mi je najvažnija, a što se tiče ostatka obitelji, upoznat će ih kad budem sigurna da među nama ima nešto ozbiljno i da je vrijeme da ih upozna“, rekla je Andrea, a Marko je bilo drago što upoznaje sve veći krug njezine obitelji. Marka je zanimalo kakav je Andrein dosadašnji odnos s muškarcima, a Andrea ih je ostavila da popričaju nasamo.

Kad su Tihomir i Manuela ostali sami, on joj je rekao kako mu se kod nje nije svidjelo to što mu je rekla da je ušla u show iz zafrkancije, a dotad je Manuela otvorila dušu članu produkcije. „Pun mi je kufer. Baš trpim totalno. Sve što više doznajem o njemu, još me više nervira. On je totalna suprotnost od prijatelja kakav ti treba. Prijatelj treba biti lojalan i timski igrač, što on nije. On je samo jedinka, solo i govori da nije imao za prijatelje jer je imao familiju“, rekla je.

Petra i Dario otišli su na masažu, a ona mu je prepričavala kako to izgleda kad s prijateljicama ide u Dubai. „Svaki put kad spomenem Dubai, njemu se diže kosa na glavi, on tamo ne bi ni mrtav otišao“, rekla je, a Dario je njoj opisivao idealan odmor te spomenuo pecanje. „Nemam ništa protiv hotela, ali to ti ne ostane u sjećanju. Super su mi neke lude stvari“, objasnio je i dodao kako smatra da Petra nije zadovoljna sobom zbog ljudi s kojima se druži. „On je neki miks dečka sa sela i dečka iz Londona tako da mislim da je uzeo dobre stvari jednog i drugog“, dodala je Petra i potom iznenadila Darija maskom za lice. „Osjećam se očajno. Teško.

Izgubio sam svu svoju muževnost“, šalio se Dario. Dok su bili u jacuzziju, a Petra mu je objašnjavala da se od njihove ružne svađe promijenio nabolje. Dario ju je pohvalio što se manje šminka, a ona se zafrkavala da joj on skriva šminku jer pola toga više ne može naći. „Sve sam napravila za mir u kući“, šalila se Petra, a Dario dodao kako to jako cijeni.

