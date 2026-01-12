Održan ždrijeb polufinala Eurovizije, evo kada nastupa Hrvatska!

U austrijskoj prijestolnici Beču održan je ždrijeb za polufinala 70. izdanja Eurovizije, čime smo saznali u kojem polufinalu će biti Hrvatska. Naime, na ovogodišnjem natjecanju natjecat će se 35 zemalja, od čega će se njih 30 natjecati u dva polufinala, dok je pet zemalja - Austrija, Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo - izravno plasirano u finalu.

Hrvatski predstavnik, koji će biti izabran na Dori 2026., nastupat će u prvom dijelu prvog polufinala. To znači kako će hrvatski natjecatelj nastupati između rednih brojeva 1 i 7, no službeni redoslijed nastupa bit će utvrđen od strane producenata krajem ožujka ili početkom travnja, kada budu poznate sve pjesme.

Inače, prvo polufinale zakazano je za 12. svibnja, a u prvom dijelu uz Lijepu Našu nastupit će i Finska, Grčka, Gruzija, Moldova, Portugal i Švedska. U drugom dijelu večeri, slušat ćemo predstavnike Belgije, Crne Gore, Estonije, Izraela, Litve, Poljske, San Marina i Srbije. Iste večeri, moći ćemo vidjeti i nastupe Italije i Njemačke.

Drugo polufinale, pak, na rasporedu je 14. svibnja, a prvi će nastupiti: Armenija, Azerbajdžan, Bugarska, Češka, Luksemburg, Rumunjska, Švicarska i Ukrajina, a u drugom dijelu večeri slušat ćemo: Albaniju, Australiju, Cipar, Dansku, Latviju, Maltu i Norvešku. Od izravnih finalista nastupaju Austrija, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Inače, predstavnika Hrvatske u Austriji saznat ćemo na Dori koja je zakazana za 15. veljače, a HRT je prošlog tjedna objavio skladbe koje se natječu. Na popisu se nalaze: Alen Đuras - From Ashes To Flame, Ananda - Dora, Cold Snap - MUCHO MACHO, Devin - Over Me, Ema Bubić - Vrijeme za nas, Fenksta - Memento Mori, Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra, Irma Dragičević - Ni traga, Ivan Sever - Crying Eyes, Jasmina Makota - Higher, Kandžija - 3 ujutro, Gabrijel Ivić - Light Up, Lana Mandarić - Tama, Lara Demarin - MANTRA, LELEK - Andromeda, Lima Len - Raketa, Marko Kutlić - Neotuđivo, Noelle - Uninterrupted, Ritam Noir- Profumi di mare, Sergej - Scream, Stela Rade - Nema te, ToMa - Ledina, Tony Sky - O ne! i ZEVIN - My Mind.