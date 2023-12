Božićne čestitke poznatih: Simona Mijoković pozirala u bijelom, a Maja Šuput s obitelji

Božić je vrijeme za obitelj i druženje, a ukrasi, fina, tradicionalna hrana i toplina doma posebno doprinose atmosferi. Mnogi ove čarobne trenutke S obitelji dijele i na društvenim mrežama gdje pokazuju kako su uredili božićno drvce te u čijem društvu provode blagdane, a među njima našli su se i brojni poznati. Severina, Maja Šuput, Pamela Ramljak, Ecija Ojdanić i Simona Mijoković samo su neki od njih koji su pokazali dašak svoga doma te uputili lijepe čestitke.

Pjevačica Severina povodom ovog svetog dana družila se obitelji i prijateljima, a to je pokazala i prigodnim fotografijama koje možete pogledati OVDJE. Uz fotke Severina je poručila:

- Sretan Božić svima. Želimo vam pjesme, plesa, veselja, putovanja, prijateljstva, sreće, ljepote, mašte, podrške, zaigranosti, unutarnjeg mira... nastavite niz... - napisala je.

I Maja Šuput ove je blagdane provela u društvu obitelji i to supruga Nenada i sina Blooma. Maja je s obitelji pozirala na blagdanskoj fotografiji, a tada je nosila zlatnu haljinu. Suprug i sin bili su nešto klasičnije odjeveni, a vidi se i kako je maleni Bloom otvarao poklone.

- Sretan i blagoslovljen Božić od srca vam žele Tatarinovi - poručila je kratko uz fotografije koje možete pogledati OVDJE.

Posebno ozračje bilo je i u kući njihove kolegice, pjevačice Pamela Ramljak, a ona je pokazala kako je praznike proslavila u društvu najmanjih. Naime, Pamela je pokazala kako je čitala priču o Isusovom rođenju i poručila:

- Čestit i blagoslovljen Božić od obitelji Salajster/ Ramljak. Neka vam mali Isus donese mir i ljubav u srcima - kazala je.

Glumica Ecija Ojdanić sve najbolje povodom blagdana svojim je pratiteljima poželjela još jučer te pokazala što je sve pripremila i kako će dočekati obitelj.

- Sve je spremno, samo čekamo voljene ljude da napune kuću... P.S: i prozori su oprani, to se ne vidi na fotografijama. A i zavjese, i to prije kuhanja bakalara - poručila je. Ecija se javila i danas i to s fotografijama s obitelji, koje možete pogledati OVDJE.

Blagdansku čestitku uputila i Simona Mijoković i to preko svog Facebook profila. Simona je pozirala uz božićno drvce u bijeloj kombinaciji te poručila:

- Ništa radosnije od Tebe, ništa blaže od Tebe. O' kako li si samilostan prema onima koji Te zazivaju. O' kako li si dobar, Dobroto Beskrajno prema onima koji Te traže. A kako li tek srca slave onih koji Te nađu. Tebe se ne može ni opisati koliko si beskrajan u Svome milosrđu, u Svojoj pravednosti. Ali ono što Ti darujemo su naša malena srca. Ti Ljubljeni Kralju koji si se utjelovio po svetoj riječi dođi u naša srca. Rodi se Isuse maleni u našim malenim srcima. Da vidimo, da spoznamo, da budemo mali, da budemo blagi, da ljubimo... Do kraja! Ljubljeni Isuse sretan Ti rođendan. Budi zauvijek naša radost, Ti koji si buduća nagrada - napisala je, pa dodala:

- Dragi prijatelji, na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo.

