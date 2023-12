Lana Jurčević otkrila spol bebe i detalje poroda: 'Nisam se ni snašla'

Pjevačica Lana Jurčević krajem studenog postala je mama. Naime, ona i njezin partner Filip Kratofil postali su roditelji nakon dugog iščekivanja, no nisu puno otkrivali o samoj bebi i porodu. Lana je to sada učinila na blogu gdje je otkrila da su dobili curicu te opisala svoj porod.

Tekst je naslovila 'Poklon za Božić' i otkrila kako je njihova djevojčica trebala stići u ovo vrijeme, no odlučila je uraniti. Lana ja kazala kako je otišla na redovan pregled te da je sve pokazivalo na to da je beba u redu. No, to večer ponovno se javila liječniku koji ju je uputio na hitan carski rez, jer se posteljica počela odvajati od maternice.

- Nisam se ni snašla, nisam se stigla ni pripremiti, ni fizički ni psihički, da ću tu večer, samo nekoliko minuta prije ponoći, 24.11. upoznati to malo klupko ljubavi - rekle je te kazala da se cijelo vrijeme smijala.

- Taj tren kad sam je u sali čula da plače mi je bio nestvaran - napisala je te dodala da nije znala da carski rez toliko boli. Na kraju teksta svima je zaželjela ugodne blagdane te mamama i tatama poručila da se drže.

Podsjetimo, pjevačica je ubrzo nakon vijesti da je trudna otkazala sve svoje koncerte te boravila u bolnici an čuvanju trudnoće odakle se javila u nekoliko navrata.

- 'Ovo je početak kraja', bila je rečenica doktora dok smo sjedili na odjelu hitne na kojoj sam završila tog nesretnog petka - započela je emotivnu objavu Lana.

- Znam kako zvuči… i nama su se ‘odsjekle noge’ u tom trenutku, ali ne bih htjela da ovo bude neka tužna priča, već priča u kojoj možemo birati put kojim ćemo ići: kako u neizvjesnosti, s ne tako optimističnim prognozama i u stvarima nad kojima nemamo kontrolu ipak možemo pronaći onu neku nadu i svjetlo za koju je dovoljno da ponekad vidiš samo TI. I tako ide dan po dan, sat po sat, minutu po minutu. I sve prepustiš Onom Gore.

Neka ova priča bude posvećena svim ženama od kojih su me dijelili samo zidovi i pokoji bolnički krevet, svim onim ženama koje su tu bile i prije i bit će nakon mene, svim ženama koje prolaze toliko toga, a da o tome ne znamo ništa, da ih ne vidimo i ne čujemo nigdje jer, hej, o tome se ne priča. To se ne dijeli sa svijetom, to je toliko bolno i osjetljivo da to skrivaš samo za sebe i možda svoj najuži krug ljudi, ako i to...

Te žene ne srećemo nasmijane na ulicama i oko sebe, ne gledamo njihove trudničke, savršene slike na društvenim mrežama… Neka ova priča bude posvećena svim lavicama koje se svaki dan bore za svoje bebe, na ovaj ili onaj način, za sve žene i parove koji se bore s tim da postanu roditelji… - napisala je Jurčević i dodala da je zbog ove situacije odlučila preispitati svoje prioritete.

